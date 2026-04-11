Con gái nuôi chia sẻ xúc động về cố nghệ sĩ Phi Nhung

Trên trang cá nhân, ca sĩ Quỳnh Trang đăng tải hình ảnh chụp bên di ảnh của cố nghệ sĩ Phi Nhung. Kèm theo đó, giọng ca 9X có những chia sẻ đầy xúc động về mẹ nuôi. Cô viết: “Hôm nay 'chị mẹ' Phi Nhung đón sinh nhật ở đâu đó. Dù ở đâu cũng phải thật vui và bình an nha”.

Quỳnh Trang tiết lộ ca sĩ Phi Nhung vốn sợ cô đơn, sợ mọi người quên mình. Giọng ca sinh năm 1997 bộc bạch thêm: "Nhưng mà làm gì có chuyện đó. Mẹ luôn có vị trí đặc biệt trong lòng con và những người ở lại, nên là cứ yên tâm thực hiện sứ mệnh tiếp theo của mẹ nha. Hôm nay con mặc chiếc áo cuối cùng mẹ tặng con nè. Mẹ nhớ không?".

Quỳnh Trang sinh năm 1997, quê Phú Yên (nay là Đắk Lắk). Cô được Phi Nhung nhận làm con nuôi năm 2016, từng tham gia Solo cùng bolero 2018. Sau đó nữ ca sĩ được khán giả yêu mến bởi chất giọng ngọt ngào khi thể hiện loạt ca khúc như Trộm nhìn nhau, Người tình không đến, Tình mẹ… Trong sự nghiệp, con gái nuôi Phi Nhung được khán giả yêu mến gọi với danh xưng “thiên thần bolero”.

Ở hiện tại, Quỳnh Trang tích cực hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, được yêu mến khi song ca cùng các ca sĩ nam. Trong một lần chia sẻ, nữ ca sĩ nói cô luôn giữ sự tử tế, chân thành khi làm nghề bởi đó là những lời dạy của mẹ nuôi Phi Nhung lúc sinh thời. Ngoài ra, giọng ca Bông điên điển còn dạy con gái biết cách trân trọng nghề nghiệp, sống chan hòa với mọi người. Quỳnh Trang khẳng định dù Phi Nhung đã rời cõi tạm nhưng “tình cảm mọi người dành cho mẹ vẫn đong đầy”.

Dịp sinh nhật Phi Nhung, con gái nuôi Thiêng Ngân cũng có những chia sẻ gây chú ý. Cô viết: “Mẹ ơi, con chúc mẹ ở nơi đó có ngày sinh nhật thật hạnh phúc và vui vẻ nha. Mọi người ở đây ai cũng nhớ mẹ”.

Trong khi đó, Tuyết Nhung đăng tải ảnh chụp trước di ảnh của giọng ca Bông điên điển, kèm dòng trạng thái: “Mẹ ăn bánh cùng con nha”. Ngoài ra, nữ ca sĩ 10X còn chia sẻ lại hình ảnh biểu diễn của ca sĩ Phi Nhung như cách tưởng nhớ người mẹ đã khuất.