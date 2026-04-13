Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Con gái nuôi NSND Ngọc Giàu giờ ra sao?

Thạch Anh
13/04/2026 19:02 GMT+7

Từng được NSND Ngọc Giàu nhận làm con nuôi, diễn viên Ngọc Hoa hiện tại vẫn duy trì hoạt động diễn xuất, đồng thời tất bật với vai trò làm mẹ, làm vợ.

Ngọc Hoa sinh năm 1993, từng gây chú ý khi tham gia Cười xuyên Việt 2015 và được NSND Ngọc Giàu nhận làm con nuôi. Sau đó, cô tiếp tục thử sức ở Học viện danh hài, giành quán quân chung cuộc. Trong sự nghiệp, Ngọc Hoa gây ấn tượng bởi sự duyên dáng, từng góp mặt trong các tác phẩm như Gia đình cục súc, Thỏ ơi…

Chia sẻ về chặng đường làm nghề, Ngọc Hoa gây bất ngờ khi tiết lộ ban đầu, cô vốn không được định hướng theo nghệ thuật. Từng là sinh viên ngành marketing, nhưng vì tình yêu quá lớn dành cho hài kịch, cô đã hai lần bỏ thi chuyên ngành để tham gia các cuộc thi tìm kiếm tài năng hài.

Con gái nuôi NSND Ngọc Giàu giờ ra sao?- Ảnh 1.

Ngọc Hoa ghi điểm bởi sự duyên dáng, hài hước trong các dự án phim

Ảnh: FBNV

Nhớ lại quãng thời gian đó, nữ diễn viên thật thà chia sẻ: “Lúc đó tôi đang học marketing, không dính dáng gì đến hài cả. Thấy có cuộc thi mở ra, tôi bỏ thi bên kinh doanh để qua thi hài kịch. Tôi thích được diễn lắm, từ nhỏ đã mê xem chú Thành Lộc rồi đóng những vai không thoại như cái cây, chiếc lá trong xóm”.

Tuy nhiên, con đường không trải hoa hồng. Cô từng rơi vào cảm giác “bầu trời sụp đổ” vì thi rớt và bị gia đình phản ứng gay gắt. Thậm chí, ngay cả khi chạm tay đến ngôi vị quán quân, Ngọc Hoa vẫn tiếp tục đối mặt với sự hụt hẫng khi không có show diễn, phải lấp liếm với người thân rằng mình chỉ đang “đi quay giúp bạn”.

Chia sẻ về hành trình 10 năm theo nghề, Ngọc Hoa thừa nhận vai diễn nhân vật trong series Gia đình cục súc chính là cột mốc thay đổi cuộc đời mình. Trước đó, khán giả thường chỉ nhớ mặt cô qua các vai phụ mà không biết tên cụ thể.

Nói về cơ duyên này, Ngọc Hoa hài hước kể lại sự phối hợp ăn ý với diễn viên Võ Tấn Phát nhờ thân thiết ngoài đời. Chính gương mặt “nhăn nhó, cộc cằn” đặc trưng đã giúp cô hóa thân vào vai Ngọc Quạu, tạo nên những mảng miếng vui nhộn. “Ra đường bây giờ khán giả biết mặt, biết tên và gọi đúng tên nhân vật, tôi hạnh phúc lắm”, nữ diễn viên bày tỏ.

Con gái nuôi NSND Ngọc Giàu giờ ra sao?- Ảnh 2.

Ngọc Hoa góp mặt trong chương trình Chuyện tối cùng sao, lên sóng ngày 15.4

Ảnh: NSX

Trước câu hỏi về việc có bao giờ muốn quay lại với ngành marketing hay không, Ngọc Hoa khẳng định chắc nịch: “Chưa bao giờ”. Cô lý giải: “Khi đã bước qua khó khăn, tôi hiểu rằng nghề này đã chọn mình thì mình phải toàn tâm toàn ý với nó”. Nữ diễn viên cũng thừa nhận bản thân vốn không thích marketing mà đó chỉ là định hướng từ phía gia đình.

Cuộc sống hiện tại của con nuôi NSND Ngọc Giàu

Hiện tại, Ngọc Hoa vẫn kiên định với hình ảnh diễn viên hài. Với cô, làm cho khán giả cười khó hơn làm cho họ khóc. “Tôi không cần khán giả nhìn nhận gì quá sâu sắc. Tôi chỉ muốn sau một ngày làm việc vất vả, mọi người xem tôi diễn để có niềm vui. Ngay cả khi livestream bán hàng, điều đầu tiên tôi muốn vẫn là lan tỏa năng lượng tích cực”.

Chia sẻ về sự thay đổi lớn nhất trong cuộc sống, Ngọc Hoa cho biết từ khi có con, cô trở nên trầm ổn hơn. Thay vì làm việc “bạt mạng” bất chấp sức khỏe như trước, giờ đây cô luôn đặt gia đình và con cái lên hàng đầu.

Phía sau sân khấu, Ngọc Hoa còn là một người phụ nữ yêu bếp núc và đam mê buôn bán. Cô hài hước tiết lộ việc nấu nướng và bán đồ ăn tại nhà không chỉ là sở thích mà còn là cách để cân bằng cuộc sống, đôi khi còn được các đồng nghiệp thân thiết hỗ trợ quảng bá nhiệt tình.

Tin liên quan

Cuộc sống của NSND Ngọc Giàu ở tuổi 80

Bước sang tuổi 80, dù không hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước song NSND Ngọc Giàu vẫn yêu nghề và có những trăn trở dành cho sân khấu cải lương.

Khám phá thêm chủ đề

Ngọc Giàu Ngọc Hoa Diễn viên Ngọc Hoa con nuôi Ngọc Giàu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận