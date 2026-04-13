Con gái nuôi NSND Ngọc Giàu giờ ra sao?

Ngọc Hoa sinh năm 1993, từng gây chú ý khi tham gia Cười xuyên Việt 2015 và được NSND Ngọc Giàu nhận làm con nuôi. Sau đó, cô tiếp tục thử sức ở Học viện danh hài, giành quán quân chung cuộc. Trong sự nghiệp, Ngọc Hoa gây ấn tượng bởi sự duyên dáng, từng góp mặt trong các tác phẩm như Gia đình cục súc, Thỏ ơi…

Chia sẻ về chặng đường làm nghề, Ngọc Hoa gây bất ngờ khi tiết lộ ban đầu, cô vốn không được định hướng theo nghệ thuật. Từng là sinh viên ngành marketing, nhưng vì tình yêu quá lớn dành cho hài kịch, cô đã hai lần bỏ thi chuyên ngành để tham gia các cuộc thi tìm kiếm tài năng hài.

Ngọc Hoa ghi điểm bởi sự duyên dáng, hài hước trong các dự án phim Ảnh: FBNV

Nhớ lại quãng thời gian đó, nữ diễn viên thật thà chia sẻ: “Lúc đó tôi đang học marketing, không dính dáng gì đến hài cả. Thấy có cuộc thi mở ra, tôi bỏ thi bên kinh doanh để qua thi hài kịch. Tôi thích được diễn lắm, từ nhỏ đã mê xem chú Thành Lộc rồi đóng những vai không thoại như cái cây, chiếc lá trong xóm”.

Tuy nhiên, con đường không trải hoa hồng. Cô từng rơi vào cảm giác “bầu trời sụp đổ” vì thi rớt và bị gia đình phản ứng gay gắt. Thậm chí, ngay cả khi chạm tay đến ngôi vị quán quân, Ngọc Hoa vẫn tiếp tục đối mặt với sự hụt hẫng khi không có show diễn, phải lấp liếm với người thân rằng mình chỉ đang “đi quay giúp bạn”.

Chia sẻ về hành trình 10 năm theo nghề, Ngọc Hoa thừa nhận vai diễn nhân vật trong series Gia đình cục súc chính là cột mốc thay đổi cuộc đời mình. Trước đó, khán giả thường chỉ nhớ mặt cô qua các vai phụ mà không biết tên cụ thể.

Nói về cơ duyên này, Ngọc Hoa hài hước kể lại sự phối hợp ăn ý với diễn viên Võ Tấn Phát nhờ thân thiết ngoài đời. Chính gương mặt “nhăn nhó, cộc cằn” đặc trưng đã giúp cô hóa thân vào vai Ngọc Quạu, tạo nên những mảng miếng vui nhộn. “Ra đường bây giờ khán giả biết mặt, biết tên và gọi đúng tên nhân vật, tôi hạnh phúc lắm”, nữ diễn viên bày tỏ.

Ngọc Hoa góp mặt trong chương trình Chuyện tối cùng sao, lên sóng ngày 15.4 Ảnh: NSX

Trước câu hỏi về việc có bao giờ muốn quay lại với ngành marketing hay không, Ngọc Hoa khẳng định chắc nịch: “Chưa bao giờ”. Cô lý giải: “Khi đã bước qua khó khăn, tôi hiểu rằng nghề này đã chọn mình thì mình phải toàn tâm toàn ý với nó”. Nữ diễn viên cũng thừa nhận bản thân vốn không thích marketing mà đó chỉ là định hướng từ phía gia đình.

Cuộc sống hiện tại của con nuôi NSND Ngọc Giàu

Hiện tại, Ngọc Hoa vẫn kiên định với hình ảnh diễn viên hài. Với cô, làm cho khán giả cười khó hơn làm cho họ khóc. “Tôi không cần khán giả nhìn nhận gì quá sâu sắc. Tôi chỉ muốn sau một ngày làm việc vất vả, mọi người xem tôi diễn để có niềm vui. Ngay cả khi livestream bán hàng, điều đầu tiên tôi muốn vẫn là lan tỏa năng lượng tích cực”.

Chia sẻ về sự thay đổi lớn nhất trong cuộc sống, Ngọc Hoa cho biết từ khi có con, cô trở nên trầm ổn hơn. Thay vì làm việc “bạt mạng” bất chấp sức khỏe như trước, giờ đây cô luôn đặt gia đình và con cái lên hàng đầu.

Phía sau sân khấu, Ngọc Hoa còn là một người phụ nữ yêu bếp núc và đam mê buôn bán. Cô hài hước tiết lộ việc nấu nướng và bán đồ ăn tại nhà không chỉ là sở thích mà còn là cách để cân bằng cuộc sống, đôi khi còn được các đồng nghiệp thân thiết hỗ trợ quảng bá nhiệt tình.