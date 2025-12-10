Con riêng của Hoàng hậu Camilla từ chối đón Giáng sinh cùng Hoàng gia Anh

Theo Page Six ngày 9.12, Tom Parker Bowles (51 tuổi) cho biết anh và em gái Laura Lopes (47 tuổi), sẽ không đến Sandringham (Anh) để dự lễ đón Giáng sinh cùng mẹ là Hoàng hậu Camilla và Vua Charles III.

Hai con của Hoàng hậu Camilla sẽ dành kỳ nghỉ bên gia đình riêng

"Tôi không đến Sandringham dịp này. Em gái tôi cũng vậy. Chúng tôi dự định mỗi năm sẽ thay phiên, một năm đi, một năm không", Tom Parker Bowles chia sẻ trên tờ Richard Eden Confidential.

Hoàng hậu Camilla bên cạnh Tom Parker Bowles và Laura Lopes - hai con riêng của bà với người chồng đầu tiên Ảnh: Gala

Nhà phê bình ẩm thực nói thêm rằng anh sẽ dành kỳ nghỉ tại nhà của vợ cũ - Sara Buys: "Tôi sẽ lại quay về chiếc ghế sofa ở nhà của vợ cũ thôi". Tom Parker Bowles và Sara Buys, kết hôn năm 2005 và ly hôn năm 2018. Cả 2 có hai con chung là Lola (18 tuổi) và Freddy (15 tuổi).

Năm 2024, Tom Parker Bowles từng tiết lộ với tờ The Telegraph rằng mẹ anh đã năn nỉ anh và em gái đến đón Giáng sinh cùng Hoàng gia Anh sau khi Vua Charles III được chẩn đoán mắc ung thư.

"Mẹ tôi nói: Mẹ rất muốn các con đến, đã lâu rồi mẹ chưa đón Giáng sinh cùng các con", anh kể lại, đồng thời cho biết thêm: "Hai năm vừa qua đối với họ thực sự rất khó khăn. Càng lớn tuổi, người ta càng nhận thức rõ hơn về sự mong manh của sinh mệnh, nhất là khi đối mặt với bệnh tật".

Camilla và chồng cũ Andrew Parker Bowles kết hôn năm 1973 và chia tay năm 1995 khi cả hai con đều bước vào tuổi trưởng thành. Tháng 4.2005, bà kết hôn với Charles ở tuổi 58. Từ khi mẹ bước chân vào gia đình hoàng thất, các con của Camilla vẫn giữ kín cuộc sống riêng tư và hầu như không lên tiếng trước các vấn đề của Hoàng gia Anh.

Tom Parker Bowles và em gái Laura Lopes từng tham dự một vài sự kiện của gia đình Hoàng gia Anh từ nhiều năm về trước Ảnh: WireImage

Tom Parker Bowles và Laura Lopes không phải những người duy nhất dự kiến sẽ vắng mặt tại Sandringham năm nay. Meghan Markle và Hoàng tử Harry cũng không được mời đến dự lễ đón Giáng sinh của Hoàng gia Anh. Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đã không cùng gia đình đón Giáng sinh từ năm 2018, cũng là năm họ kết hôn.

Thông tin trên xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Nhà vua và Hoàng hậu công bố thiệp Giáng sinh chính thức của họ. Vua Charles III - người bị chẩn đoán ung thư từ tháng 2.2024, được cho là muốn kỳ nghỉ năm nay trở nên đặc biệt hơn, vì ông lo ngại đây có thể là Giáng sinh cuối cùng.

"Mặc dù Charles luôn đặt trọng trách lên hàng đầu, ông cũng là người đàn ông của gia đình và hiểu thời gian của mình là hữu hạn. Ông muốn có một Giáng sinh thật đặc biệt, phòng trường hợp đây là lần cuối", một nguồn tin chia sẻ với Us Weekly.

Nguồn tin cho biết Hoàng tử William và Công nương Kate Middleton dự kiến sẽ đón Giáng sinh cùng Vua Charles và Hoàng hậu Camilla, cùng với các con của họ và bố mẹ của Công nương xứ Wales.