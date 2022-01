Con số kỷ lục: 31 đội tham dự giải bóng đá U.19 vô địch quốc gia 2022

Đây là con số được xem là kỷ lục vì từ trước đến nay chưa bao giờ các đội bóng U.19 đăng ký thi đấu quá 30 đội, nhiều lắm cũng chỉ 25-28 đội. Nhưng trước vận mệnh của bóng đá nước nhà và quyết tâm gầy dựng sự chuyên nghiệp trong công tác xây dựng hình ảnh và hướng đến sự đóng góp thiết thực để phát triển bóng đá Việt Nam, các CLB đã ngày càng chú trọng đào tạo trẻ và hình thành đội ngũ kế cận. Hơn nữa bên cạnh thành công và tiếng vang của giải vô địch quốc gia U.21 càng thôi thúc những người làm bóng đá trẻ đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển bóng đá trẻ, tạo chân rết vững vàng cho tương lai.

Ông Trần Huy Đức, Trưởng phòng Tổ chức Thi đấu VFF cho biết: “ Chúng tôi rất vui khi sau giải U.21 được tổ chức tốt với mô hình đá tập trung theo cụm ở một số khu vực gần nhau đã được sự hưởng ứng của các CLB, từ đó khi đưa ra dự kiến cho giải U.19 bước đầu chúng tôi cũng nhận được sự ủng hộ từ rất nhiều đội bóng tham gia. Việc có hơn 30 đội đăng ký cho thấy nhiều CLB, địa phương, trung tâm bóng đá giờ đây đã có rất nhiều nguồn đào tạo trẻ, ý thức được bóng đá trẻ chính là cái nôi, là tiền đề quan trọng để chắp cánh cho bóng đá Việt Nam. Tín hiệu đáng mừng này sẽ góp phần tăng thêm mật độ thi đấu giúp VFF sẽ xem xét mở rộng mô hình thi đấu, tăng thêm giải đấu, số trận đấu và làm thế nào để cầu thủ trẻ được thi đấu nhiều nhằm phục vụ tốt hơn nữa sự phát triển và tiến bộ của bóng đá nước nhà”.

31 đội đã đăng ký tham dự giải vô địch bóng đá U.19 quốc gia gồm: Hà Nội, Viettel, Nam Định, PVF Hưng Yên, Phố Hiến, Đông Á Thanh Hóa, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Công an Nhân dân, Sông Lam Nghệ An (phía Bắc), Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Định, Đắk Lắk, Phú Yên, Hoàng Anh Gia Lai,Học viện Nutifood, Bình Thuận, Bình Phước, Lâm Đồng, Tây Ninh, Becamex Bình Dương, Đồng Nai, Sài Gòn FC, TP.HCM, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Long An (miền Trung, Tây Nguyên và phía Nam). Ngoài ra theo dự kiến của VFF muốn đội tuyển U.17 quốc gia tham dự vòng loại, nếu vậy con số có thể lên đến 32 đội.





Theo dự kiến mô hình thi đấu của giải vô địch U.19 quốc gia 2022 sẽ hệt như mô hình thi đấu giải U.21 nghĩa là tất cả 31 hoặc 32 đội sẽ được chia vào 5 bảng thi đấu ở cụm khu vực tập trung nhau và sẽ bốc thăm chia đều tất cả các đội ở các khu vực vào các bảng, sao cho bảng nào cũng có số đội trẻ của các đội V-League, Hạng nhất, hạng Nhì gần tương đương nhau, từ đó sẽ tuyển lựa ra các đội mạnh nhất, thi đấu với phong độ ổn định nhất tham dự vòng chung kết. Cụ thể BTC giải U.19 dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức 5 hoặc 6 bảng vòng loại tại Hà Nội, Hưng Yên và có thể sẽ có 1 bảng ở Phú Thọ hoặc Hòa Bình. Mỗi bảng sẽ có 6 đội (sẽ có 1 hoặc 2 bảng 7 đội nếu như số lượng đội vẫn là 31 hoặc 32) thi đấu vòng loại theo thể thức vòng tròn 2 lượt từ ngày 16.2 đến 12.3.2022.

Vòng chung kết sẽ có 12 đội gồm 10 đội nhất nhì của 5 bảng và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Trường hợp có đội chủ nhà vòng chung kết không nằm trong số này thì chỉ lấy 1 đội thứ ba duy nhất lọt vào vòng chung kết. Vòng chung kết sẽ thi đấu từ ngày 18.3 đến 4.4.2022. VFF và Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên cũng dự kiến sẽ tổ chức lại giải U.19 quốc tế từ 10 đến 16.4 với đội U.19 tuyển chọn Việt Nam và 3 đội khách mời quốc tế đang nhắm đến là một đội Tây Á (có thể là UAE hoặc Ả Rập Xê Út), một đội châu Á (có thể là Sinh viên Nhật Bản hoặc Hàn Quốc) và 1 đội Đông Nam Á (Thái Lan hoặc Indonesia hay Myanmar) nhằm giúp cho các đội U.19 chuẩn bị cho vòng loại U.19 châu Á sẽ tranh vào tháng 8 tới và cũng nhằm hâm nóng cho SEA Games 31 sẽ khai mạc vào trung tuần tháng 5.

Theo dự kiến việc tổ chức bốc thăm xếp lịch thi đấu cho các đội U.19 sẽ diễn ra tại Hà Nội trước Tết âm lịch. VFF sẽ chốt lại số lượng lần chót các đội đăng ký tham dự trong tuần này để ban hành điều lệ chính thức và ngày giờ bốc thăm vòng loại giải vô địch quốc gia U.19 năm 2022.