Cơn sốt 'Doraemon' và 50 năm 'vươn mình' của chi nhánh NXB Kim Đồng tại TP.HCM

Ngày 8.5, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập chi nhánh tại TP.HCM (1976 - 2026) với sự góp mặt của đông đảo các nhà văn, nhà thơ, các đơn vị làm sách và phát hành. Đây được xem là cột mốc đáng nhớ, đánh dấu cho hành trình hình thành và phát triển của một chi nhánh tại môi trường giàu tính sáng tạo, sôi động.

Tham dự chương trình có sự góp mặt của ông Lê Văn Minh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Tại sự kiện, Trung ương Đoàn đã trao tặng bằng khen nhằm ghi nhận những nỗ lực của chi nhánh trong sự nghiệp phát triển chung của NXB Kim Đồng.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên (bìa phải) và đông đảo khách mời tới chúc mừng sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập chi nhánh Nhà xuất bản Kim Đồng tại TP.HCM Ảnh: CTV

Sau 50 năm, từ một cầu nối giữa NXB với bạn đọc và đội ngũ tác giả phía Nam - với nhiệm vụ tiếp nhận bản thảo gửi ra Hà Nội - chi nhánh NXB Kim Đồng tại TP.HCM đã có sự 'vươn mình' đầy ấn tượng, dần giữ vai trò tiên phong trong việc sản xuất, phát hành, góp phần tạo nên bước phát triển mạnh mẽ.

Đến hiện tại, hệ thống Nhà sách NXB Kim Đồng phía Nam đã mở rộng lên 6 địa điểm (5 ở TP.HCM và 1 ở Đồng Tháp) - trở thành điểm đến quen thuộc của bạn đọc thuộc nhiều thế hệ, là nơi trau dồi tri thức lẫn tâm hồn.

Trong hành trình đó, chi nhánh đã từng bước tạo ra dấu ấn riêng thông qua những đầu sách được xuất bản, đến tay bạn đọc ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Với kim chỉ nam "hãy nhìn vào trẻ thơ mà làm sách", đội ngũ làm sách đã nhìn vào người trẻ và các bậc phụ huynh để hiểu nhu cầu tiếp nhận mới, từ đó thực hiện thành công mảng sách dành cho tuổi mới lớn.

Đại diện NXB Kim Đồng nhận bằng khen từ Trung ương Đoàn Ảnh: NXB Kim Đồng cung cấp

Dấu ấn 50 năm của chi nhánh NXB Kim Đồng tại TP.HCM

"Cơn sốt" truyện tranh Doraemon được xem là dấu son trong hành trình 50 năm phát triển của NXB Kim Đồng chi nhánh tại TP.HCM. Tiếp nối thành công này, bộ sách Kính vạn hoa của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tạo sức hút không chỉ với trẻ thơ mà còn cả người lớn đến cả thời điểm hiện tại. Đây là "quả ngọt" cho một bước đi đầy táo bạo nhưng đầy ý nghĩa của chi nhánh trong hành trình làm đẹp tâm hồn, tri thức của thanh thiếu nhi và các bậc phụ huynh tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Với lợi thế hoạt động trong một môi trường trẻ trung, giàu tính sáng tạo, NXB Kim Đồng chi nhánh TP.HCM ý thức được việc không chỉ kế thừa mà còn nỗ lực phát huy những di sản vốn có. Ngoài việc tập hợp đội ngũ người viết trẻ, chi nhánh còn tập trung phát hiện, đầu tư cho những bản thảo có giá trị, đặc biệt là những tác phẩm dành cho thanh niên.

Không nằm ngoài sự dịch chuyển của công nghệ, đơn vị cũng chủ động thúc đẩy chuyển đổi số thông qua việc chuyển thể các tựa sách thành audiobook hay quảng bá, phát hành ở các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội... để tiếp tục hành trình "làm văn hóa, góp phần xây dựng văn hóa". Từ những nỗ lực này, có thể kỳ vọng về một sự phát triển đầy mạnh mẽ của NXB Kim Đồng chi nhánh TP.HCM trong hành trình góp phần phát triển văn hóa đọc ở phương Nam.