Cơn sốt giá cà phê hạ nhiệt

Trong phiên cuối tuần giá cà phê robusta trên sàn London quay đầu giảm. Có thời điểm mức giảm lên đến 160 USD/tấn. Tuy nhiên, càng về cuối phiên mức giảm càng hẹp dần. Đến khi đóng cửa, kỳ hạn tháng 11 giảm 45 USD xuống còn 5.482 USD/tấn, kỳ hạn tháng 1.2025 giảm 39 USD xuống 5.203 USD/tấn và kỳ hạn tháng 3.2025 giảm 46 USD còn 4.983 USD/tấn.



Giá cà phê quay đầu giảm nhẹ sau nhiều ngày tăng liên tục ẢNH: HOÀNG NGUYỄN

Trong tuần, giá cà phê có 4 phiên tăng mạnh với tổng cộng 468 USD/tấn và 1 phiên giảm 45 USD/tấn; kết quả cả tuần giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 11 tăng 423 USD/tấn so với tuần trước.

Giá cà phê arabica trên sàn New York, kỳ hạn tháng 12 giảm 104,5 USD xuống mức 5.964 USD/tấn và kỳ hạn tháng 3.2025 giảm 106,7 USD xuống còn 5.883 USD/tấn, kỳ hạn tháng 5.2025 tăng 103,4 lên 5.830 USD/tấn.

Giá cà phê arabica tại Brazil, kỳ hạn tháng 12 tăng 11 USD lên 6.972 USD/tấn, kỳ hạn tháng 3.2025 giảm 128,7 USD xuống 6.872 USD/tấn và kỳ hạn tháng 5.2025 giảm 136,4 USD xuống còn 7.172 USD/tấn.

Tại Tây nguyên, giá cà phê giảm 500 đồng/kg, ở Đắk Nông đạt 124.500 đồng/kg, Đắk Lắk 124.100 đồng/kg, Gia Lai 123.500 đồng/kg, Kon Tum và Lâm Đồng 123.300 đồng/kg.

Trong một dự báo mới nhất, đơn vị tư vấn Hedgepoint dự báo sản lượng cà phê toàn cầu sẽ tiếp tục thiếu hụt năm thứ 4 liên tiếp. Nguyên nhân do tình trạng khô hạn kéo dài từ đầu năm khiến sản lượng từ các nguồn cung chính như Brazil và Việt Nam sụt giảm. Tại Việt Nam trong vụ cà phê chuẩn bị thu hoạch sản lượng cà phê dự kiến khoảng 1,62 triệu tấn so với bình quân trước đây trên 1,8 triệu tấn. Do vậy, xu hướng giá tăng vẫn còn kéo dài.