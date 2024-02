Cơn sốt Messi vẫn nóng rực tại Mỹ, vé xem Inter Miami tăng 150 lần

"Cơn sốt Messi vẫn nóng rực tại Mỹ. Thậm chí, còn tăng mạnh trong mùa giải MLS 2024 sắp khởi tranh. Inter Miami là đội được yêu cầu mua vé đứng số 1 trên StubHub, với tất cả 25 trận đấu bán chạy nhất. Bao gồm 10 trận sân nhà và 15 trận sân khách", tờ Miami Herald (Mỹ) cho biết.

Messi tiếp tục tạo hiệu ứng rất lớn với bóng đá Mỹ AFP

"Doanh số bán vé của Inter Miami đã tăng gấp 150 lần so với đầu mùa giải trước và hiện đang bán chạy hơn đội có doanh thu cao thứ 2 là LA Galaxy, tới 35% và gấp đôi doanh thu của đội thứ 3 là New England Revolution. Doanh số bán vé trên StubHub cho toàn bộ giải đấu MLS năm nay đã tăng 7 lần so với năm ngoái vào cùng thời điểm này, với doanh số bán vé của các đội đều tăng so với năm ngoái. Messi chính là động lực", tờ Miami Herald chia sẻ.

Hiện trận đấu của Inter Miami có vé bán chạy nhất là trận gặp LA Galaxy ở sân khách ngày 26.2 tại giải MLS, với mức giá vé dao động từ 250 USD (hơn 6,1 triệu đồng) lên đến 7.820 USD (hơn 191 triệu đồng).

Trận sốt vé thứ 2 là trận Inter Miami gặp New England Revolution vào ngày 28.4 cũng ở sân khách, với giá vé khởi điểm đã lên đến 150 USD (hơn 3,6 triệu đồng). Trận đấu này được tổ chức ở sân Gillette, nơi thường có khoảng 20.000 khán giả đến xem. Nhưng nay với sự có mặt của Messi, đã được mở rộng số lượng lên 65.000 người xem để đáp ứng yêu cầu.

Trong khi đó, trận khai mạc mùa giải MLS 2024, với Inter Miami tiếp CLB Real Salt Lake trên sân nhà DRV PNK lúc 8 giờ ngày 22.2 tới đây, vé xem đã bán hết. Giá vé trận đấu này có mức giá dao động từ 105 USD (hơn 2,5 triệu đồng) đến 2.500 USD (hơn 61 triệu đồng).

"Giá vé trung bình bán cho 7 trận sân khách của Inter Miami đứng trong tốp 10 trận được yêu cầu tìm mua nhiều nhất, và đang có xu hướng tăng gấp đôi. Ngoài ra, giá vé 3 trận sân nhà của họ cũng nằm trong tốp 10 trận đấu tại MLS 2024 được tìm mua cao nhất", trang Miami Herald tiết lộ.

Messi (trái) vừa thi đấu khoảng 60 phút trong trận Inter Miami hòa Newell's Old Boys với tỷ số 1-1

AFP

Messi và đồng đội vừa kết thúc đợt tập huấn để chuẩn bị tranh tài tại giải MLS 2024, với trận hòa CLB Newell's Old Boys tỷ số 1-1 trên sân nhà DRV PNK.

Theo HLV Tata Martino: "Tôi đã nói chuyện với Messi sau trận đấu với Newell's Old Boys. Anh ấy hoàn toàn ổn. Chấn thương đã bình phục 100% cũng như thể lực đã đạt mức như mong muốn. Messi rất háo hức trước mùa giải. Ý tưởng của chúng tôi là Messi sẽ thi đấu ngay từ đầu trong trận mở màn mùa giải MLS 2024. Messi đã sẵn sàng".

Những thông tin tích cực từ Messi khiến vé xem danh thủ này và CLB Inter Miami ở mùa giải MLS 2024 tiếp tục nóng sốt, bao gồm cả các trận sân nhà và sân khách. Đặc biệt, vé xem Messi với những CĐV có gốc gác từ Argentina đang mua nhiều nhất, chỉ đứng thứ 2 sau các CĐV người Mỹ, trong tổng số CĐV từ 44 quốc gia đã mua vé MLS trên trang StubHub, theo thống kê của tờ Miami Herald.