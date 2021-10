Cơn sốt tách kẹo đường trong ‘Trò chơi con mực’ lan từ Á sang Âu

Ra mắt từ giữa tháng 9.2021, Trò chơi con mực (Squid Game) đã trở thành một cơn sốt trên toàn thế giới, hàng triệu người bị cuốn vào bộ phim với những thử thách sinh tồn hấp dẫn, kỳ dị và nghẹt thở này. Một số trò chơi trong tác phẩm cũng nhanh chóng trở thành trào lưu trên mạng và được người dùng truyền tay nhau thực hiện. Tại Pháp, tác phẩm của đạo diễn Hwang Dong Hyuk đang được khán giả săn đón nồng nhiệt không thua kém quê nhà Hàn Quốc hay các nước châu Á.

Với sự nổi tiếng ngày càng tăng, một cửa hàng pop-up hay được gọi là “Trung tâm trải nghiệm Squid Game” đã được Netflix khai trương hôm 2.10 ở Rue d'Alexandrie, Paris (Pháp). Tại đây, du khách có thể trải nghiệm một số trò chơi xuất hiện trong phim, đặc biệt là trò tách kẹo đường dalgona đang thành trào lưu nổi đình đám trên mạng. AllKpop tiết lộ hàng ngàn du khách đổ xô đến cửa hàng dạng pop-up này để trải nghiệm và thi nhau đăng ảnh, video lên mạng xã hội để khoe những trải nghiệm của họ về các trò chơi liên quan đến tác phẩm đang gây sốt.

Nhiều cư dân mạng tiết lộ các khán giả đến đây từ khắp nơi trên nước Pháp và họ không ngại xếp hàng chờ hơn 2 tiếng đồng hồ để được vào trong. Tại đây, đám đông fan “cứng” của Trò chơi con mực được chụp hình cùng các nhân viên trùm mặt bí ẩn như trong phim hay cặm cụi tách những miếng kẹo đường theo hình được in sẵn bằng một que nhọn như các nhân vật đã trải qua.





Trong khi đó, một trung tâm trải nghiệm tương tự cũng được mở ở khu Itaewon (Hàn Quốc) nhưng đã bị đóng cửa do các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt.

Kể từ khi Squid Game gây sốt, trò tách kẹo đường dalgona trong phim là thử thách gây sốt ngoài đời hơn cả. Tại Hàn, nhiều người trẻ không ngại đứng đợi cả hàng dài ở gian hàng bán kẹo đường như trong phim để mua và thử tài tách kẹo giống các nhân vật trên màn ảnh. Chính cơn sốt này đã đem lại nguồn thu nhập hấp dẫn cho An Yong Hui - một người bán kẹo đường lâu năm ở Seoul (Hàn Quốc) đồng thời cũng là nguồn cung cấp kẹo dalgona cho đoàn phim Trò chơi con mực ghi hình. Tiết lộ với Reuters, An cho biết mình không thể về nhà cả tuần liền vì khách quá đông. Giờ đây, mỗi ngày anh có thể bán khoảng 500 phần kẹo đường dalgona, gấp 2,5 so với trước kia từ đó có khả năng bỏ túi khoảng 1 triệu won/ngày.

Ở Singapore, một quán cà phê tên Brown Butter Café cũng nhanh chóng hút khách khi tận dụng cơn sốt tách kẹo đường như trong Trò trò con mực. Khách hàng đến đây có thể cùng nhau cặm cụi tách kẹo theo hình in sẵn để thỏa mãn sự hiếu kỳ cũng như giành giải thưởng nho nhỏ.

Không dừng lại ở đó, trên TikTok và nhiều nền tảng mạng xã hội khác, người người thi nhau lan truyền các video tự làm kẹo dalgona từ đường và banking soda sau đó in hình tùy thích và dùng que nhọn tách như trong Trò chơi con mực. Trào lưu này cũng đang rầm rộ trên mạng xã hội Việt Nam và thu hút đông đảo người dùng trẻ tham gia. Thậm chí, các trang thương mại điện tử như Amazon, eBay và Coupang cũng nhanh chóng nắm bắt được xu hướng này từ đó bán các dụng cụ làm kẹo dalgona với giá 29,99 USD.