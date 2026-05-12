Con tê tê tên 'Trường' và ca phẫu thuật tháo khớp ở Vườn quốc gia Cát Tiên

Gần đây, Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife) khu vực Vườn quốc gia Cát Tiên tiếp nhận 1 con tê tê Java từ Hạt Kiểm lâm Đà Lạt (Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng). Con tê tê này bò vào nhà hàng và được người dân tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng.



Trường bị thương nặng ở chân sau khi phát hiện

Tại Vườn quốc gia Cát Tiên, động vật hoang dã được đặt tên địa phương nơi chúng được cứu hộ về. Vì vậy, con tê tê này có tên là "Trường", theo tên phường Xuân Trường - Đà Lạt.

Khi được tiếp nhận, Trường nặng 4,675 kg và có vết thương cắt sâu ở ngón giữa chân trái trước. Phần mô đã hoại tử nặng và rất khó để bảo toàn. Sau quá trình kiểm tra và đánh giá, các bác sĩ thú y tại trung tâm đã tiến hành phẫu thuật tháo khớp ngón chân bị tổn thương để cứu sống và đảm bảo sức khỏe. Hiện, Trường đang tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tại trung tâm cứu hộ.

Chân của Trường bị thương nặng

Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam cho biết hiện con tê tê đang được theo dõi sức khỏe, chăm sóc và phục hồi theo chế độ đặc biệt tại trung tâm cứu hộ. Đơn vị kỳ vọng sau quá trình điều trị, con vật sẽ sớm ổn định thể trạng, phục hồi khả năng sinh tồn để có cơ hội trở về môi trường tự nhiên trong tương lai.

Các bác sĩ thú y phẫu thuật chân cho con tê tê

Tê tê là loài động vật có vú duy nhất trên thế giới có vảy bao phủ, hoạt động mạnh và kiếm ăn vào ban đêm. Chúng có khả năng cuộn tròn lại thành một quả bóng để tự vệ trước những kẻ săn mồi lớn. Loài vật này không có răng, nhưng lại dùng chiếc lưỡi dài và dính để ăn kiến và mối, thức ăn ưa thích của chúng trong tự nhiên. Hàng năm, có khoảng 100.000 con bị săn trộm từ tự nhiên vì vậy tê tê được xem là loài cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ IUCN.

Trường được cứu sống và theo dõi đặc biệt

Các hành vi buôn bán trái phép tê tê đều sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự. Trong đó, tê tê Java thuộc Phụ lục I của Công ước quốc tế CITES, cấm buôn bán xuyên quốc gia và khai thác từ tự nhiên. Tuy vậy, hiện nay, các hành vi săn bắt, buôn bán trái phép vẫn diễn ra vô cùng phức tạp.