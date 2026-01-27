Tê tê con chào đời trong trung tâm bảo tồn sau khi mẹ được giải cứu

Gần đây, đại diện Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam - Save Vietnam's Wildlife cho biết một con tê tê con chào đời khỏe mạnh. Mẹ của con tê tê này là một trong 12 con tê tê Java được giải cứu trong vụ buôn bán trái phép động vật hoang dã vào đầu tháng 12.2025. Trong quá trình kiểm tra sức khỏe ban đầu, đội ngũ thú y của trung tâm phát hiện nó đang mang thai nên bắt đầu theo dõi từng ngày.



Tê tê con chào đời khỏe mạnh ẢNH: SAVE VIETNAM'S WILDLIFE

Cách đây ít ngày, trong lần kiểm tra định kỳ, những người chăm sóc tại trung tâm vui mừng khi phát hiện tê tê sơ sinh nhỏ xíu, khỏe mạnh, phản xạ nhanh và tràn đầy sức sống chào đời.

"Kể từ đó cả tê tê mẹ và tê tê con đều được chăm sóc đặc biệt, bao gồm kiểm tra cân nặng thường xuyên. Chúng được sống trong môi trường yên tĩnh để giảm căng thẳng và giữ ấm bổ sung nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất có thể. Trong những tháng tới, tê tê con sẽ học cách ăn thức ăn tự nhiên và được chuyển đến những chuồng nuôi rộng hơn, tự nhiên hơn cùng với mẹ", đại diện Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam cho biết.

Tê tê con chào đời nặng hơn 1 kg ẢNH: SAVE VIETNAM'S WILDLIFE

Cũng theo đại diện Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam, cả tê tê con và tê tê mẹ sẽ được sống và chăm sóc trong khu vực bán hoang dã trước khi xem xét thả về tự nhiên. Sự ra đời của con tê tê nhỏ không chỉ là kết quả của sự tận tâm của đội ngũ chăm sóc động vật và thú y của trung tâm mà còn là dấu hiệu hy vọng về công tác bảo tồn tê tê.

Tê tê là loài động vật có vú duy nhất trên thế giới có vảy bao phủ, hoạt động mạnh và kiếm ăn vào ban đêm. Chúng có khả năng cuộn tròn lại thành một quả bóng để tự vệ trước những kẻ săn mồi lớn. Loài vật này không có răng, nhưng lại dùng chiếc lưỡi dài và dính để ăn kiến và mối, thức ăn ưa thích của chúng trong tự nhiên. Hàng năm, có khoảng 100.000 con bị săn trộm từ tự nhiên vì vậy tê tê được xem là loài cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ IUCN.