'Con thấy mẹ ngồi khóc giữa đêm…': Một góc nhìn khác về những năm tháng cũ

Không kể bằng những trận đánh hay khói lửa dữ dội, Con đã thấy gì?? chọn nhìn về những năm tháng cũ qua ánh mắt của Mẫn, cô bé 14 tuổi sống trong gia đình có người thân hoạt động cách mạng bí mật giữa lòng Sài Gòn. Ở đó, ký ức hiện lên bằng những đêm người mẹ lặng lẽ khóc một mình, những lần chờ đợi trong im lặng và cả những câu hỏi ngây thơ chưa từng có lời đáp.

MV sử dụng những cảnh quay được cắt ra từ bộ phim cùng tên do Huy Thăng làm đạo diễn, viết kịch bản cùng 2 biên kịch Phúc Trần và Linh Đan.



Cốt truyện bộ phim được Huy Thăng xây dựng từ câu chuyện thật của một gia đình ở TP.HCM có các thành viên là chiến sĩ Biệt động Sài Gòn những năm 1960. Bộ phim, MV và lời bài hát thể hiện góc nhìn về chiến tranh qua lăng kính của Mẫn.



MV Con đã thấy gì?

Chiến tranh qua góc nhìn của Mẫn không phải là những trận đánh khốc liệt mà chính từ những biến động trong ngôi nhà của cô bé. Nơi đây, những chiến sĩ sống dưới vỏ bọc bình dị để bảo vệ, chiến đấu vì lý tưởng giành lại độc lập dân tộc.

Ca khúc trong MV cũng là bài hát chính thức của bộ phim, do nhạc sĩ Huỳnh Võ Hoài Sơn sáng tác, được thể hiện bởi ca sĩ Du Uyên và nghệ sĩ Thanh Hằng. MV hiện có mặt trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng.

Ê kíp bấm máy quay một cảnh trong bộ phim Ảnh: NVCC

Là một người trẻ tuổi trưởng thành khi đất nước đã thống nhất, Huy Thăng biết về sự hy sinh của nhiều thế hệ cha anh qua những trang sách và lời kể của người thân. Ngay khi được lắng nghe câu chuyện của gia đình Biệt động Sài Gòn, chàng trai lập tức muốn kể lại bằng góc nhìn điện ảnh của mình.

"Năm ngoái, vào cột mốc 50 năm ngày đất nước thống nhất, cả nước đã được nghe, được thấy nhiều hình ảnh gợi nhớ về một thuở chiến tranh khốc liệt, hào hùng. Thông qua bộ phim và đặc biệt là MV Con đã thấy gì? ra mắt dịp 30.4 năm nay, tôi và ê kíp muốn gửi đến một góc nhìn khác về chiến tranh. Góc nhìn từ người thân của những anh hùng. Họ cũng là những người đã hy sinh rất nhiều, âm thầm nhưng mạnh mẽ và kiên cường", Huy Thăng nói.

Bài hát với những câu hỏi: "Mẹ ơi… tại sao? Lúc anh đi làm ăn xa lại chẳng mấy khi về? Hình như chẳng bao giờ" hay lời tự sự: "Con thấy mẹ ngồi khóc riêng mình giữa đêm, may mấy ngọn cờ, chờ thống nhất đôi bờ. Con thấy người mẹ khóc giữa mênh mông, trông đứa con vô vọng, chiến chinh dài 1 thời ký ức đau thương ở lại..." đã chạm đến trái tim người xem một cách nhẹ nhàng, tinh tế.

Đạo diễn Huy Thăng (phải) trong lúc thực hiện MV Ảnh: NVCC

Về phim ngắn Con đã thấy gì?, đạo diễn Huy Thăng cho biết ê kíp mất khoảng 1 năm, từ khâu viết kịch bản đến quay phim cho đến hậu kỳ, thu hút khoảng 100 nhân lực tham gia. Bộ phim chính thức công chiếu tại Tiệc phim ngắn Nha Trang hôm nay 12.5.

Đạo diễn Võ Huy Thăng quê ở Cần Thơ, tốt nghiệp ngành Sư phạm tiếng Pháp. Anh bén duyên với làm phim từ hồi sinh viên. Năm 2019, Huy Thăng và phóng viên Đình Tuyển - Báo Thanh Niên giành Giải thưởng lớn (Grand Prix) tại Liên hoan phim Courrant 3D Angoulême (Pháp) với phim ngắn Trôi. Phim kể về cuộc đời của một nghệ sĩ đờn ca tài tử hết thời, sống bằng nghề buôn bán trái cây ở chợ nổi.



Sau khi tốt nghiệp đại học, Huy Thăng rẽ hướng, lên TP.HCM để học tập, theo đuổi đam mê làm phim của mình. Huy Thăng từng làm sáng tạo và đạo diễn cho nhiều MV nổi tiếng như Giờ thì (ca sĩ Bùi Trường Linh) đạt hơn 36 triệu lượt xem hay Bắt cóc con tim (ca sĩ OnlyC - Lou Hoàng) đạt hơn 22 triệu lượt xem trên YouTube.