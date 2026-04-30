Ký ức chiến tranh và mối tình thời lửa đạn của chiến sĩ Biệt động Sài Gòn
Video Đời sống

Sầm Ánh - Khang Phúc
30/04/2026 08:53 GMT+7

51 năm sau ngày đất nước thống nhất, ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên. Đằng sau chiến thắng ấy là sự đánh đổi bằng tuổi xuân và xương máu của nhiều thế hệ, trong đó không thể không kể đến những đóng góp quan trọng của lực lượng Biệt động Sài Gòn.

Giữa những năm tháng khốc liệt của chiến tranh, có những câu chuyện được viết nên bằng lòng tin, sự đồng hành và những lần vào sinh ra tử. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ký ức ấy vẫn vẹn nguyên trong trái tim của những người từng đi qua thời lửa đạn, như một phần không thể tách rời của lịch sử.

51 năm sau ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026), ký ức về lực lượng Biệt động Sài Gòn vẫn được nhắc lại với sự trân trọng. Đây là lực lượng hoạt động bí mật trong lòng địch, thực hiện nhiều trận đánh táo bạo, góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc.

Từng là một nữ biệt động, bà Nguyễn Thị Mai vẫn nhớ rõ những năm tháng tuổi trẻ đầy gian khó nhưng cũng rất đỗi tự hào. Năm 1967, từ một cô gái Việt kiều Campuchia, bà tham gia lực lượng Biệt động Sài Gòn và làm nhiệm vụ giao liên tại khu vực giáp biên giới Tây Ninh.

Bà Nguyễn Thị Mai và ông Nguyễn Khắc Thành: mối tình thời lửa đạn của chiến sĩ Biệt động Sài Gòn

Trong điều kiện hoạt động bí mật, mỗi chuyến đi đều tiềm ẩn rủi ro. Nhưng bằng sự nhanh trí, bà đã nghĩ ra nhiều cách để vượt qua sự kiểm soát gắt gao của đối phương, đảm bảo thông tin được chuyển đi an toàn.

Đến năm 1968, khi cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân diễn ra, chiến trường Sài Gòn trở thành một trong những điểm nóng. Bà Mai cùng đồng đội tham gia nhiều trận đánh ác liệt, ghi dấu những ký ức không thể nào quên.

Cũng giữa những năm tháng ấy, một câu chuyện tình đã lặng lẽ nảy nở. Từ những lần gặp gỡ nơi chiến khu, tình đồng chí dần trở thành tình cảm gắn bó lâu dài. Đám cưới của họ diễn ra giản dị giữa rừng, không lễ nghi cầu kỳ, nhưng là dấu mốc thiêng liêng trong cuộc đời người lính.

Khoảnh khắc đất nước thống nhất là ký ức không thể quên đối với những người trong cuộc, một niềm vui lớn sau hành trình dài nhiều mất mát và hy sinh

Tháng 4 năm 1975, trong khí thế của Chiến dịch Hồ Chí Minh, lực lượng Biệt động Sài Gòn tiếp tục tham gia vào các mũi tiến công quan trọng, góp phần mở đường cho các đơn vị tiến vào giải phóng hoàn toàn thành phố.

Khoảnh khắc đất nước thống nhất là ký ức không thể quên đối với những người trong cuộc, một niềm vui lớn sau hành trình dài nhiều mất mát và hy sinh.

Hôm nay, khi nhìn lại chặng đường đã qua, họ không chỉ nhớ về quá khứ, mà còn gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ những người sẽ tiếp tục xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời bình.

