Cơn thèm chua có ý nghĩa như thế nào đối với sức khỏe?

Không chỉ dừng ở việc cảm nhận vị giác, ăn thực phẩm chua cũng có thể kích hoạt giải phóng dopamine, một trong những truyền thần kinh liên quan đến cảm giác vui vẻ, thỏa mãn. Chính sự giải phóng dopamine này có thể góp phần mang lại cảm giác dễ chịu khi ăn đồ ăn chua, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Những thay đổi nội tiết trong cơ thể sẽ dễ kích thích cảm giác thèm ăn chua PEXELS

Ngoài ra, một số loại thực phẩm chua, chẳng hạn như trái cây họ cam, quýt, cũng chứa hàm lượng vitamin C cao. Loại vitamin này được chứng minh có tác động tích cực đến chức năng não và tâm trạng.

Ngoài ra, thèm ăn chua cũng có thể là dấu hiệu của những vấn đề sức khỏe sau:

Thiếu chất dinh dưỡng

Một trong những nguyên nhân đầu tiên cân nhắc đến khi thèm đồ chua là do thiếu chất dinh dưỡng và mất cân bằng nội tiết. Ví dụ, nếu cơ thể không đủ vitamin C thì có thể thèm đồ ăn chua để bù đắp lượng vitamin thiếu hụt này. Những món chua giàu vitamin C là cam, chanh, quýt hay bưởi.

Thay đổi nội tiết tố

Sự thay đổi nội tiết tố cũng có thể góp phần gây ra cảm giác thèm đồ ăn chua. Ví dụ, chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ có thể gây ra những thay đổi nội tiết tố dẫn đến cảm giác thèm ăn.

Cảm giác căng thẳng, lo lắng

Cảm giác căng thẳng và lo lắng cũng có thể góp phần gây ra cảm giác thèm chua. Khi chúng ta gặp căng thẳng và lo lắng thì cơ thể sẽ sản sinh ra cortisol. Đây là một loại hoóc môn làm tăng cảm giác thèm ăn và có thể dẫn đến thèm một số loại thực phẩm, trong đó có thực phẩm chua.

Khi cảm thấy thèm đồ chua, điều quan trọng là phải thỏa mãn nó một cách lành mạnh. Để làm điều này, lưu ý đầu tiên là không nên ăn chua lúc đang đói. Những món chua như nước cam, xoài xanh, cóc có thể gây khó chịu cho dạ dày.

Một trong những cách tốt nhất để thưởng thức nước cam, chanh hay bưởi là dùng chúng như món tráng miệng sau bữa ăn. Nếu vẫn muốn có món chua trong bữa ăn chính thì có thể kết hợp các thực phẩm lên men như kim chi hay dưa cải. Những thực phẩm này không chỉ thỏa mãn cơn thèm chua mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe đường ruột, chẳng hạn như cải thiện tiêu hóa, theo Medical News Today.