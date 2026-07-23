Cồn Thới Sơn phân luồng khách sau cảnh ùn ứ đò chèo

Bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Phó chủ tịch UBND phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp, cho biết trào lưu mặc áo bà ba, quàng khăn rằn, chèo xuồng ba lá và quay video trên các tuyến rạch dừa nước đã tạo tác động lớn cho du lịch địa phương.

Trước đây, du lịch miệt vườn, sông nước tại Thới Sơn chủ yếu thu hút khách trung niên, gia đình và khách quốc tế. Tuy nhiên, những video về cảnh xuồng ba lá len lỏi dưới hàng dừa nước lan truyền trên mạng xã hội đã kéo lượng lớn khách trẻ từ TP.HCM và các tỉnh lân cận đến trải nghiệm. "Hiệu ứng mạng xã hội đã giúp trẻ hóa tệp khách, đồng thời quảng bá hình ảnh Thới Sơn rộng rãi mà địa phương không phải tốn nhiều chi phí truyền thông", bà Mai nói.

Ngày thường vẫn đông khách trẻ

Ghi nhận thực tế cho thấy, sức hút của trải nghiệm này không chỉ tập trung vào cuối tuần. Chị Phúc Hồ (33 tuổi, ngụ phường Gò Vấp, TP.HCM) cho biết vừa cùng nhóm 7 người đến cù lao Thới Sơn vào thứ hai. Dù là ngày đầu tuần, khu du lịch vẫn khá đông, trong đó phần lớn là khách trẻ. "Gần như toàn khách trẻ, không thấy nhiều người lớn tuổi. Nhiều bạn đã mặc sẵn áo bà ba, quàng khăn rằn để xuống chèo xuồng, chụp ảnh và quay video", chị Phúc kể.

Nhóm của chị không phải chờ xuồng quá lâu. Tuy nhiên, tại một số điểm tham quan làng nghề, biểu diễn làm kẹo dừa, giới thiệu mật ong và bán đặc sản vẫn xảy ra tình trạng khách tập trung đông, có lúc khá chen chúc. Tuyến chèo xuồng chỉ kéo dài khoảng 15 phút và sẽ không ùn tắc nếu các xuồng di chuyển liên tục. Do nhiều du khách muốn dừng lại giữa rạch để chụp ảnh, quay video nên các xuồng phía sau dễ bị dồn lại. "Ngày thứ hai đã đông như vậy thì tôi nghĩ vào cuối tuần khả năng ùn ứ sẽ cao hơn", chị nhận xét.

Du khách trải nghiệm các hoạt động đặc trưng tại cù lao Thới Sơn như tìm hiểu nghề nuôi ong, làm đặc sản truyền thống và đi xe ngựa tham quan đường quê... ẢNH: PHÚC HỒ

Lần đầu đến cù lao Thới Sơn, chị Phúc đánh giá điểm thu hút nhất hiện nay là đoạn chèo xuồng đang gây sốt trên mạng xã hội. Các hoạt động còn lại như đi xe ngựa, thưởng thức trái cây, nghe đờn ca tài tử và tham quan cơ sở sản xuất đặc sản khá giống những tour miền Tây truyền thống. Chị nói tour phù hợp với nhóm bạn hoặc gia đình muốn có chuyến đi ngắn, nhẹ nhàng. Nhóm tự lái xe từ TP.HCM xuống, tổng chi phí gồm đi thuyền, ăn uống và trải nghiệm chưa đến 500.000 đồng/người.

"Đi theo nhóm thì khá vui, đồ ăn ngon, giá hợp lý và người dân thân thiện. Tuy nhiên, tour cần thêm các hoạt động mới để tạo dấu ấn rõ hơn, thay vì chủ yếu dựa vào điểm chụp ảnh trên xuồng", chị Phúc nói.

Rà soát các tuyến rạch, điều tiết giờ cao điểm

Theo bà Nguyễn Thị Xuân Mai, hoạt động đò chèo tại Thới Sơn hiện tập trung nhiều nhất ở rạch Bà Ngoạn, khu phố Thuận Thạnh. Sau đó, mô hình được mở rộng thêm tại rạch Chiếc, khu phố Hòa Bình. Khi lượng khách tăng đột biến vào một số khung giờ, các tuyến rạch nhỏ và bến đón trả khách có thể xảy ra ùn ứ cục bộ. Địa phương đang khảo sát lại tình hình, đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành và Nghiệp đoàn đò chèo để điều phối lịch trình đón, trả khách hợp lý hơn.

Các hoạt động du lịch cũng được định hướng phân chia theo từng tuyến, gồm tuyến chèo xuồng ba lá, tuyến xe ngựa và tuyến đi bộ tham quan vườn, qua đó giảm áp lực lên khu vực rạch dừa nước. Lực lượng an ninh trật tự cơ sở được bố trí theo dõi tại các điểm du lịch, hỗ trợ điều tiết khách và bảo đảm an toàn trong những thời điểm đông người.

Địa phương cũng yêu cầu tăng cường vệ sinh môi trường tại khu vực bờ sông Tiền, các bến đón trả khách và những tuyến rạch có xuồng ba lá hoạt động. Nghiệp đoàn đò chèo phân công đoàn viên thu gom rác hằng ngày, đồng thời vận động hộ kinh doanh và du khách hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần.

Những người chèo xuồng nay không chỉ đưa đón khách mà còn nhiệt tình hỗ trợ quay video, chụp ảnh ẢNH: PHÚC HỒ

Phường Thới Sơn cho biết đang thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường lên xuống rạch Bà Ngoạn ẢNH: MINH KHA

Về lâu dài, phường Thới Sơn đang thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường lên xuống rạch Bà Ngoạn, chỉnh trang cảnh quan và các bến đò chèo hai bên rạch. Địa phương cũng triển khai dự án đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ một số hộ nghèo và hộ mới thoát nghèo mua sắm đò chèo để tham gia phục vụ du lịch. Tuy nhiên, việc tăng thêm phương tiện cần đi cùng với phương án điều phối, bảo đảm không làm gia tăng áp lực lên các tuyến rạch vốn có không gian hẹp.

Bà Mai nhìn nhận hiệu ứng lan truyền có thể giúp lượng khách tăng nhanh, nhưng khó duy trì lâu dài nếu điểm đến chỉ dựa vào hoạt động chụp ảnh và chèo xuồng. Thời gian tới, địa phương tiếp tục triển khai mô hình du lịch cộng đồng gắn với đờn ca tài tử Nam bộ và sản phẩm OCOP. Đờn ca tài tử được định hướng phát triển thành sản phẩm trải nghiệm di sản có chiều sâu hơn, thay vì chỉ là tiết mục biểu diễn ngắn tại các điểm dừng chân.

Thới Sơn cũng dự kiến thí điểm tour "Một ngày làm nông dân" tại các hộ dân ở khu phố Hòa Bình và Thuận Thạnh. Du khách có thể tham gia tát mương bắt cá, thu hoạch nông sản, chế biến món ăn và trải nghiệm trò chơi dân gian.