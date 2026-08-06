Con trai 6 tuổi của tài tử Trịnh Gia Dĩnh bị tấn công

Sau khi kết thúc chương trình Đạp gió 2026 tại Trung Quốc đại lục, cựu Hoa hậu Hồng Kông Trần Khải Lâm đã trở về quê nhà để tiếp tục công việc và chăm sóc ba con trai.

Mới đây, khi tham gia ghi hình chương trình ẩm thực Housewife's Private Kitchen, cô lần đầu lên tiếng về sự việc xảy ra tại rạp chiếu phim, xác nhận con trai lớn 6 tuổi của mình bị một người phụ nữ lạ tạt chất lỏng không rõ nguồn gốc. Vụ việc hiện đã được giao cho cảnh sát xử lý.

Tranh cãi bắt nguồn từ buổi xem phim

Sự việc xảy ra vào chiều 30.7, khi Trần Khải Lâm đưa ba con đến một rạp chiếu tại trung tâm thương mại Pacific Place (Hồng Kông) để xem bộ phim Spider-Man: Brand New Day.

Vụ việc của con trai Trịnh Gia Dĩnh gây nhiều tranh cãi về cách ứng xử với trẻ em nơi công cộng Ảnh: Chụp màn hình phim Bằng chứng thép 2

Sau buổi chiếu, một khán giả có mặt tại rạp đăng bài trên mạng xã hội cho rằng ba cậu bé liên tục nói chuyện, cười đùa và la hét trong suốt bộ phim, gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Người này cũng chỉ trích Trần Khải Lâm không kịp thời nhắc nhở các con, cho rằng cô thiếu trách nhiệm trong việc dạy dỗ con cái.

Bài đăng nhanh chóng tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Một số cho rằng phụ huynh cần có trách nhiệm kiểm soát hành vi của con khi đưa trẻ nhỏ đến rạp chiếu phim. Tuy nhiên, cũng có những người tự nhận là khán giả cùng suất chiếu khẳng định các bé không ồn ào như bài viết mô tả.

Đáng chú ý, nhiều nhân chứng còn tiết lộ rằng sau khi bộ phim kết thúc, một người phụ nữ được cho là đã tạt chất lỏng lạ lên đầu một trong ba cậu bé.

Lần này, Trần Khải Lâm không hoàn toàn phủ nhận những phản ánh từ khán giả. Cô thừa nhận các bậc cha mẹ đôi khi đã quen với âm lượng của con mình nên khó nhận ra rằng tiếng nói hay sự phấn khích của trẻ có thể trở thành tiếng ồn đối với người khác trong không gian công cộng. "Nếu hôm đó các con thực sự làm ảnh hưởng đến những khán giả khác, tôi xin gửi lời xin lỗi và sẽ tiếp tục nhắc nhở các con tuân thủ quy tắc ứng xử trong rạp chiếu phim", cô chia sẻ.

Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng nhấn mạnh rằng trong suốt buổi chiếu, không có bất kỳ khán giả nào trực tiếp đến phản ánh với cô.

Theo thông tin được công bố sau đó, cậu con trai 6 tuổi của Trần Khải Lâm do quá phấn khích đã vô tình đá vào lưng ghế của một phụ nữ ngồi phía trước. Ngay khi sự việc xảy ra, cô đã lập tức xin lỗi người này. Tuy nhiên, sau khi bộ phim kết thúc, người phụ nữ bị nghi ngờ đã tạt một chất lỏng không rõ nguồn gốc lên đầu cậu bé rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. May mắn, cậu bé không bị thương nhưng rơi vào trạng thái hoảng sợ. Một số khán giả có mặt đã đưa khăn giấy để hỗ trợ gia đình xử lý tình huống.

Sau khi tham khảo ý kiến, Trần Khải Lâm đã đến đồn cảnh sát trình báo vào ngày hôm sau. Vụ việc được phân loại là hành vi hành hung thông thường và hiện cảnh sát đang truy tìm người phụ nữ liên quan. Do vụ việc đang trong quá trình điều tra, nữ diễn viên cho biết cô chưa thể tiết lộ thêm các chi tiết.

Sau sự việc, Trần Khải Lâm và chồng là tài tử Trịnh Gia Dĩnh đã cùng nhau động viên con trai, đồng thời khẳng định sẽ luôn bảo vệ các con.

Hai vợ chồng cũng nhân cơ hội này giải thích với cả ba con rằng khi xuất hiện ở nơi công cộng, mọi người cần biết quan tâm đến cảm xúc và quyền lợi của những người xung quanh.

Chia sẻ về con trai lớn sắp bước vào bậc tiểu học, Trần Khải Lâm không giấu được sự xúc động. Cô tự trách bản thân vì cho rằng có lẽ mình đã có thể làm tốt hơn để bảo vệ con trong thời điểm xảy ra sự việc. Nữ diễn viên cũng lo ngại những tranh cãi lan truyền trên mạng sẽ tạo thêm áp lực cho cậu bé. "Tôi hy vọng mọi người có thể đối xử nhẹ nhàng hơn với trẻ nhỏ. Chỉ vì cha mẹ là người nổi tiếng mà một hành động của con trẻ bị phóng đại là điều không nên", cô bày tỏ.