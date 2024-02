Con trai Bộ trưởng Israel ví Tổng thống Biden với bệnh nhân Alzheimer

Con trai của Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel Itamar Ben Gvir là Shuvael Ben Gvir (18 tuổi), đã đăng một bức ảnh của Tổng thống Biden trên mạng xã hội X, viết: "Trong những thời điểm khó khăn này, điều quan trọng là phải nâng cao nhận thức về bệnh Alzheimer, một căn bệnh thoái hóa não mà là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra suy giảm nhận thức và chứng mất trí nhớ. Một căn bệnh nghiêm trọng ảnh hưởng đến chức năng và khả năng của con người". Dòng tweet này đã bị xóa sau đó, theo The Times of Israel.

Bộ trưởng Gvir đã xin lỗi về dòng tweet nói trên của con trai ông, viết rằng đó là một "sai lầm nghiêm trọng với một bài đăng mà tôi cực lực phản đối". Ông viết tiếp: "Mỹ là người bạn tuyệt vời của chúng tôi và Tổng thống Biden là người bạn của Israel. Ngay cả khi tôi không đồng ý với hành vi của ông ấy…không có chỗ cho một kiểu làm mất thể diện… Tôi xin lỗi vì phát ngôn của con trai tôi".

Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel Itamar Ben Gvir Chụp màn hình The Times of Israel

Vài phút sau, Shuvael cũng xin lỗi, đăng lên Twitter một bức ảnh Tổng thống Biden, kèm câu "Ngài Tổng thống, xin lỗi!" Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nhà Trắng.

Những dòng tweet và những lời xin lỗi như trên được đưa ra hai ngày sau khi tờ The Wall Street Journal đăng cuộc phỏng vấn với ông Ben Gvir. Trong đó, ông Ben Gvir chỉ trích gay gắt cách chính quyền Tổng thống Biden xử lý cuộc chiến của Israel ở Dải Gaza, cáo buộc điều đó mang lại lợi ích cho Hamas.

Kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng nổ vào ngày 7.10.2023, chính quyền Tổng thống Biden đã tăng tốc quy trình bán số vũ khí trị giá hàng trăm triệu USD cho Israel, bỏ qua sự xem xét của quốc hội.

Cùng lúc với việc cung cấp vũ khí và hỗ trợ ngoại giao cho Israel trong cuộc chiến chống Hamas, Washington cũng thúc đẩy Israel cho phép nhiều viện trợ hơn tới người dân Gaza và được cho là đang cân nhắc việc sử dụng vũ khí làm đòn bẩy để gây áp lực buộc Israel phải giảm cường độ tấn công ở Dải Gaza.

Cách tiếp cận này, cùng với sự chỉ trích của Washington đối với việc Bộ trưởng Ben Gvir liên tục kêu gọi Israel khuyến khích "sự di cư tự nguyện" của người dân Gaza, đã khiến ông Gvir tức giận, dẫn tới việc ông gần đây tuyên bố rằng Israel "không phải là một ngôi sao khác trong lá cờ Mỹ", theo The Times of Israel.