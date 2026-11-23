Theo thông tin từ gia đình, đại tá Lê Hãn từ trần lúc 4 giờ 18 phút ngày 19.11. Ông là cán bộ tiền khởi nghĩa, được tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.



Lễ viếng được tổ chức từ 9 giờ ngày 25.11 đến 13 giờ 30 phút ngày 26.11 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng phía nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TP.HCM). Lễ truy điệu lúc 13 giờ 30 phút, lễ động quan lúc 14 giờ ngày 26.11; an táng cùng ngày tại Nghĩa trang TP.HCM (phường Linh Xuân, TP.HCM).

Đại tá Lê Hãn quê ở tỉnh Quảng Trị, tham gia cách mạng từ năm 1945. Trước khi từ trần, ông sinh hoạt Đảng tại Chi bộ khu phố 19, thuộc Đảng bộ phường Tân Sơn Hòa (TP.HCM).

Gắn bó với quân đội qua nhiều giai đoạn, ông đảm nhiệm nhiều vị trí trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự. Từ năm 1964 - 1976, ông lần lượt giữ các chức vụ: Phó giám đốc Xưởng máy bay, Phó trưởng phòng Kỹ thuật tên lửa, Trưởng phòng Kỹ thuật, Chỉ huy phó công trình xây dựng thuộc Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân.

Đại tá Lê Hãn ẢNH PHỤC DỰNG CỦA GIA ĐÌNH

Giai đoạn 1976 - 1978, ông giữ chức Phó cục trưởng Cục Quản lý xí nghiệp, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng. Từ năm 1978 - 1982, ông là Cục trưởng Cục Đào tạo huấn luyện, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng.

Từ năm 1982 - 1991, ông giữ chức Phó cục trưởng, rồi quyền Cục trưởng Cục Kỹ thuật Quân khu 7. Ông nghỉ hưu tháng 3.1991.

Đại tá Lê Hãn được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Quân công hạng Nhì; Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng Nhất; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huy chương Quân kỳ Quyết thắng và Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.