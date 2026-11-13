Quân khu 7 kiểm tra việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại phường Bình Cơ, TP.HCM

Ngày 13.11, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy Quân khu 7, làm trưởng đoàn đến kiểm tra, thăm hỏi và động viên Đội K74 cùng các lực lượng đang tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Sở Hội, khu phố 4, phường Bình Cơ, TP.HCM.



Tham gia làm việc có đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM; thượng tá Phạm Đình Tiến, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TP.HCM; đại diện lãnh đạo UBND phường Bình Cơ cùng cán bộ, chiến sĩ Đội K74.

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, từ ngày 5.11, Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp với UBND phường Bình Cơ và Công ty CP cao su Phước Hòa triển khai đào tìm hài cốt liệt sĩ tại lô cao su H12, H13 thuộc Đội sản xuất Hội Nghĩa.

Việc khoanh vùng tìm kiếm dựa trên tài liệu về trận đánh và tọa độ do ông Glenn Hines, cựu quân nhân Úc, đại diện Tổ chức Hàn gắn vết thương chiến tranh, cung cấp. Các thông tin này được kết hợp với kết quả đối chiếu thực địa của chuyên gia để xác định vị trí đào thăm dò.

Quân khu 7 kiểm tra hiện trường tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại phường Bình Cơ (TP.HCM) ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

Lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành đào thăm dò tại 3 vị trí với tổng diện tích hàng trăm mét vuông. Trong đó, vị trí số 1 được nhận định có thể có hố chôn khoảng 20 liệt sĩ. Tại đây, lực lượng đã đào 2 luồng, sâu từ 1,8 - 2 m, nhưng chưa phát hiện hài cốt. Việc đào tìm tại vị trí số 2 và số 3 đang tiếp tục được triển khai theo kế hoạch.

Trước đó, trong đợt thăm dò từ ngày 17 - 28.7.2026, lực lượng chức năng đã đào 20 đường tại các tọa độ lân cận nhưng chưa phát hiện hài cốt liệt sĩ.

Tại buổi làm việc, đại diện Đội K74 báo cáo tiến độ, những khó khăn trong quá trình đào tìm và việc phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị quản lý đất để bảo đảm an toàn, thực hiện đúng quy trình.

Trao quà động viên cho các lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại phường Bình Cơ ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

Thiếu tướng Trần Chí Tâm ghi nhận tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia. Ông nhấn mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ thiêng liêng, đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và chính xác.

Phó chính ủy Quân khu 7 yêu cầu đơn vị tiếp tục bám sát thực địa, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng và địa phương để xác minh thông tin, đẩy nhanh tiến độ đào tìm tại các vị trí còn lại. Quá trình thực hiện phải bảo đảm an toàn tuyệt đối, hướng tới sớm đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.