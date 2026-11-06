Dự kiến hoàn thành quy tập đợt 2 trong tháng 11 tại công viên Lê Thị Riêng

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM đã ban hành kế hoạch tổ chức tìm kiếm, quy tập giai đoạn 2 tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.



Kế hoạch do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng ban chỉ đạo, ký ban hành ngày 4.11, xác định phạm vi triển khai tại khu B và phía sau nhà truyền thống trong công viên. Thời gian dự kiến hoàn thành công tác tìm kiếm, quy tập giai đoạn này là tháng 11.2026.

Các lực lượng tiếp tục tìm kiếm kỹ tại những vị trí đã khảo sát, kết hợp thăm dò các rãnh mộ khác, mở rộng phạm vi đào tìm hài cốt liệt sĩ. Khi phát hiện hài cốt, lực lượng chuyên môn phải thực hiện ngay việc lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Công tác khai quật được tổ chức theo hình thức cuốn chiếu, ưu tiên khu vực thuận lợi làm trước, khu vực phức tạp triển khai sau. Kế hoạch đặt ra phương châm: "Chắc đến đâu làm đến đó, dễ làm trước, khó làm sau, thận trọng, tỉ mỉ".

Cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

Trước khi đưa phương tiện vào khu vực tìm kiếm, lực lượng công binh tiến hành rà phá vật liệu nổ trên bề mặt và tại chiều sâu nghi vấn, cắm biển báo an toàn.

Máy xúc được sử dụng để bóc tách lớp bê tông trên bề mặt. Khi tiếp cận tầng đất nguyên thổ hoặc xuất hiện dấu hiệu thay đổi địa tầng, lực lượng quy tập chuyển sang đào thủ công bằng xẻng, cuốc nhỏ, bay xây. Đất được bóc tách thành từng lớp mỏng từ 10 - 15 cm, sàng lọc kỹ để tìm hài cốt và những mảnh di vật.

Bộ Tư lệnh TP.HCM chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành hoạt động tại hiện trường; tổ chức khảo sát mở rộng, phối hợp xác định vị trí, quy mô và số lượng liệt sĩ tại các rãnh mộ mới. Hồ sơ hiện trường, biên bản khai quật, sơ đồ vị trí, thông tin di vật và mẫu sinh phẩm phải được lập đầy đủ, phục vụ xác minh, xác định danh tính.

Trường đại học Bách khoa và Trường đại học Khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM được đề nghị phối hợp, hỗ trợ cán bộ và thiết bị chuyên dụng để mở rộng tìm kiếm. Sở Khoa học - Công nghệ tham gia phân tích, đối chứng, đánh giá độ tin cậy của dữ liệu khảo sát bằng radar xuyên đất cùng các phương pháp kỹ thuật khác, qua đó đề xuất vị trí đào tìm.

Công tác quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng dự kiến hoàn thành trong tháng 11 ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

Sở Y tế được giao chỉ đạo quy trình lấy mẫu, bố trí bác sĩ theo tiến trình tìm kiếm; tổ chức tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ và phối hợp bàn giao mẫu cho đơn vị giám định. Tổ y tế lưu động cũng được bố trí tại hiện trường để chăm sóc lực lượng làm nhiệm vụ.

Cùng với công tác khai quật tại công viên Lê Thị Riêng, Sở Nội vụ chuẩn bị vị trí an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, phối hợp tổ chức lễ truy điệu, an táng trang trọng, chu đáo. Cơ quan này đồng thời khai thác hồ sơ, danh sách liệt sĩ, thông tin người có công và các nguồn tư liệu liên quan để đối chiếu, xác minh.

UBND phường Hòa Hưng được giao bàn giao mặt bằng phục vụ mở rộng tìm kiếm, che chắn khu vực quy tập, phối hợp bảo vệ hiện trường và chỉnh trang công viên. Theo kế hoạch, người dân và phương tiện không được vào công viên trong thời gian lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ.