Quân khu 7 quy tập 1.795 hài cốt liệt sĩ, vượt chỉ tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm

Sáng 5.11, Quân khu 7 tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026; sơ kết giai đoạn 1 "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Dự hội nghị có thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7.

Hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 58 nghĩa trang liệt sĩ

Theo báo cáo tại hội nghị, tính đến ngày 3.11, toàn Quân khu 7 đã tìm kiếm, quy tập 1.795 hài cốt liệt sĩ trong nước và tại Campuchia. Kết quả này vượt 99,44% chỉ tiêu giai đoạn 1 và vượt 19,67% chỉ tiêu toàn chiến dịch.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu tại hội nghị ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Quân khu cũng hoàn thành việc lấy 30.649 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện giám định ADN tại 58/58 nghĩa trang liệt sĩ, sớm hơn kế hoạch 9 tháng. Tổng số mẫu đã vận chuyển, bàn giao là 31.015, trong đó có 366 mẫu từ hài cốt liệt sĩ mới quy tập.

Để triển khai nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo Quân khu 7 đã thành lập 3 đội quy tập lâm thời; 70 tổ lấy mẫu, số hóa, bảo quản, vận chuyển, bàn giao mẫu sinh phẩm và 4 tổ theo dõi địa bàn.

Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập, quân khu tiếp nhận hơn 1.000 thông tin về liệt sĩ; rà soát hơn 305.000 liệt sĩ có thông tin chôn cất ban đầu, từng bước chuẩn hóa, số hóa hồ sơ.

Các tập thể có thành tích xuất sắc nhận bằng khen tại hội nghị ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chủ động tìm kiếm thông tin ngay tại cơ sở

Phát biểu chỉ đạo, thượng tướng Nguyễn Văn Gấu ghi nhận những kết quả Ban Chỉ đạo Quân khu 7 đạt được, biểu dương các tập thể, cá nhân được khen thưởng. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh năm 2027 là giai đoạn quyết định để hoàn thành các chỉ tiêu chiến dịch, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2027).

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu Ban Chỉ đạo Quân khu 7 tiếp tục quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo quốc gia; triển khai các giải pháp phù hợp với đặc thù địa bàn theo phương châm "dễ, rõ làm trước; làm đến đâu chắc đến đó".

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy, Trưởng Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7 trao bằng khen cho nhà báo Huỳnh Đình Phú, Trưởng ban Chính trị - Xã hội Báo Thanh Niên ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong đó, chuyển trọng tâm tìm kiếm vào địa bàn trong nước, đổi mới phương thức từ "chờ thông tin" sang "chủ động tìm kiếm thông tin" ngay tại cơ sở. Đồng thời, tiếp tục tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ tại Campuchia, gắn công tác quy tập với xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị các đơn vị thường xuyên kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, ưu tiên tối đa nguồn lực cho cơ sở và lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ. Quân khu 7 cần phối hợp các địa phương tu bổ, sửa chữa nghĩa trang, đền thờ liệt sĩ, chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Các cơ quan báo chí nhận bằng khen của Quân khu 7 vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền Chiến dịch 500 ngày đêm ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Kết luận hội nghị, thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy Quân khu 7, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, khẳng định quyết tâm thực hiện giai đoạn 2 chiến dịch và nhiệm vụ năm 2027. Quân khu sẽ tập trung khảo sát, đánh giá, tổ chức hội thảo, triển khai quy tập hài cốt liệt sĩ trong mùa khô trên cơ sở các thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn.

Dịp này, Quân khu 7 khen thưởng 48 tập thể, 92 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm. Trong đó, Báo Thanh Niên được trao tặng 1 bằng khen cho tập thể Ban Chính trị - Xã hội, 2 cá nhân là phóng viên Phạm Thúy Liễu và Cao Ngọc Dương.