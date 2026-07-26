Chiến dịch 500 ngày đêm: Dốc sức từ rừng sâu đến nghĩa trang liệt sĩ

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Những người lính tại Quảng Trị miệt mài băng rừng lần theo từng dấu tích để đưa các liệt sĩ trở về.
Ở nghĩa trang liệt sĩ, họ cũng lặng lẽ làm việc dưới cái nắng bỏng rát, khai quật từng phần mộ, lấy mẫu ADN... với hy vọng sớm trả lại tên cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Một ngày của tháng 7 linh thiêng tại Quảng Trị, sau hơn 3 tháng kể từ khi chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được phát động, Đội 584 và Đội 589, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị tiếp tục triển khai công tác khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi (xã Nam Hải Lăng).
Đội 584 đã cắt cử hơn 20 cán bộ, chiến sĩ tích cực phối hợp với lực lượng chức năng xác định vị trí, đối chiếu thông tin và tiến hành tìm kiếm.
Trong chiến dịch 500 ngày đêm tại Quảng Trị, Đội 584 cùng với Đội 589 được xác định là lực lượng nòng cốt. Không chỉ liên tục tìm hiểu, xác minh các thông tin về hài cốt liệt sĩ, hiện đơn vị còn làm nhiệm vụ khai quật các mộ liệt sĩ tại 2 nghĩa trang liệt sĩ quốc gia gồm Nghĩa trang Đường 9 và Nghĩa trang Trường Sơn để lấy mẫu giám định ADN, góp phần trả lại tên cho các liệt sĩ.
Đại tá Trương Như Ý, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị, cho biết trong chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh Quảng Trị được giao tìm kiếm, quy tập 430 hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính ở 126 nghĩa trang với hơn 22.600 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đơn vị sẽ huy động toàn lực, với quyết tâm cao nhất để đưa các liệt sĩ trở về.
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