Chiến dịch 500 ngày đêm: Dốc sức từ rừng sâu đến nghĩa trang liệt sĩ

Ở nghĩa trang liệt sĩ, họ cũng lặng lẽ làm việc dưới cái nắng bỏng rát, khai quật từng phần mộ, lấy mẫu ADN... với hy vọng sớm trả lại tên cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Một ngày của tháng 7 linh thiêng tại Quảng Trị, sau hơn 3 tháng kể từ khi chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được phát động, Đội 584 và Đội 589, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị tiếp tục triển khai công tác khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi (xã Nam Hải Lăng).

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị hồi tháng 4 năm nay ẢNH: BÁ CƯỜNG

Theo lịch sử Sư đoàn 308, từ ngày 24.5 đến 25.6.1972, Trung đoàn 88 thuộc sư đoàn đã hoạt động tại khu vực Hồ Lầy ở Câu Nhi. Tiểu đoàn 6 của Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 chiến đấu tại đây và hy sinh. Trong danh sách của liệt sĩ Sư đoàn 308 cung cấp có 83 liệt sĩ có thông tin ẢNH: BÁ CƯỜNG

Từ năm 1992 đến nay, khu vực Câu Nhi đã được người dân và Đội 584 tìm kiếm được 19 hài cốt liệt sĩ. Hiện xác định còn khoảng 50 - 60 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy ẢNH: BÁ CƯỜNG

Đội 584 đã cắt cử hơn 20 cán bộ, chiến sĩ tích cực phối hợp với lực lượng chức năng xác định vị trí, đối chiếu thông tin và tiến hành tìm kiếm.

Máy dò kim loại được sử dụng trong quá trình tìm kiếm ở Câu Nhi để phát hiện di vật, sau mỗi lớp đất là một lần dò tìm và cứ thế triển khai cho đến giới hạn độ sâu khoảng 1,5 m ẢNH: BÁ CƯỜNG

Đội 584 đã từng làm nhiệm vụ tại Câu Nhi và tìm thấy 9 hài cốt liệt sĩ ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tính đến chiều 20.7, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm kiếm thêm được 3 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại Câu Nhi ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG TRỊ

Trong chiến dịch 500 ngày đêm tại Quảng Trị, Đội 584 cùng với Đội 589 được xác định là lực lượng nòng cốt. Không chỉ liên tục tìm hiểu, xác minh các thông tin về hài cốt liệt sĩ, hiện đơn vị còn làm nhiệm vụ khai quật các mộ liệt sĩ tại 2 nghĩa trang liệt sĩ quốc gia gồm Nghĩa trang Đường 9 và Nghĩa trang Trường Sơn để lấy mẫu giám định ADN, góp phần trả lại tên cho các liệt sĩ.

Các chiến sĩ Đội 584 sử dụng thiết bị ròng rọc tự chế để khai quật các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, lấy mẫu giám định ADN ẢNH: BÁ CƯỜNG

Một chiến sĩ làm việc dưới nắng nóng Quảng Trị để cùng đồng đội tìm lại tên cho các liệt sĩ ẢNH: BÁ CƯỜNG

Đội Quy tập của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hành quân vào rừng Cha Lỳ để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ẢNH: BÁ CƯỜNG

Khu vực rừng Cha Lỳ được xác định từng là một nghĩa trang, nơi này nằm trong rừng sâu heo hút và phải băng qua suối, sau đó leo lên đồi cao mới tiếp cận được ẢNH: BÁ CƯỜNG

Hơn 1 tháng lần tìm, đào xới khắp khu đồi, Đội quy tập đã tìm kiếm và đưa được 8 hài cốt liệt sĩ trở về sau nửa thế kỷ nằm lại giữa núi rừng Trường Sơn ẢNH: BÁ CƯỜNG

Đại tá Trương Như Ý, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị, cho biết trong chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh Quảng Trị được giao tìm kiếm, quy tập 430 hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính ở 126 nghĩa trang với hơn 22.600 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đơn vị sẽ huy động toàn lực, với quyết tâm cao nhất để đưa các liệt sĩ trở về.