Khánh thành khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc

Ngày 25.7, Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ khánh thành khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc, tại xã Xuân Trúc (Hưng Yên).

Dự lễ khánh thành có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang…

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại lễ khánh thành ẢNH: XUÂN TRÚC

Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc được xây dựng tại thôn Vân Mạc (xã Xuân Trúc), có diện tích hơn 13.000 m2, do Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo xây dựng với tổng mức đầu tư gần 69 tỉ đồng.

Trong đó, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hưng Yên đã triển khai quỹ "Viên gạch hồng tri ân", quyên góp gần 10 tỉ đồng để bổ sung, hoàn thiện các hạng mục của công trình.

Các đại biểu cắt băng khánh thành khu lưu niệm ẢNH: MÃ PHONG

Tại khu lưu niệm, nhiều tài liệu, hình ảnh, hiện vật về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc; tài liệu lịch sử lực lượng Công an nhân dân; tài liệu về truyền thống cách mạng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp đã được sưu tầm, trưng bày.

Các đại biểu dâng hương, tham quan và trồng cây tại khu lưu niệm ẢNH: XUÂN TRÚC

Tại lễ khánh thành, đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, khu lưu niệm là một trong những địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng của lực lượng Công an nhân dân.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, sau lễ khánh thành, Công an tỉnh Hưng Yên cần tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chủ trì, phối hợp đơn vị chức năng của tỉnh tổ chức quản lý, khai thác, phát huy hiệu quả giá trị của khu lưu niệm.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tặng quà người có công và thân nhân người có công với cách mạng tại xã Xuân Trúc ẢNH: MÃ PHONG

Đại tướng Lương Tam Quang cũng mong muốn mỗi cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, học sinh và du khách khi đến dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc không chỉ mang theo lòng biết ơn mà còn tự nhắc mình tiếp nối truyền thống, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, năng lực công tác, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc tên thật là Trần Thị Lan, sinh năm 1930 ở làng Vân Mạc (xã Quang Trung, H.Ân Thi, Hưng Yên; nay là xã Xuân Trúc, Hưng Yên). Năm 1947, bà Bùi Thị Cúc làm cán sự Hội Phụ nữ H.Ân Thi. Từ tháng 12.1949, bà trở thành cán bộ công an. Bà bị địch bắt và tra tấn dã man nhưng không khai báo cơ sở cách mạng. Ngày 15.5.1950, bà hy sinh khi 20 tuổi. Ngày 15.1.1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh truy tặng liệt sĩ Bùi Thị Cúc Huân chương Độc lập hạng ba và 6 chữ vàng: "Sống anh dũng, chết vẻ vang". Năm 1995, liệt sĩ Bùi Thị Cúc được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.



