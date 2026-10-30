TP.HCM sẽ cải tạo công viên Lê Thị Riêng thành công viên tưởng niệm

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch số 589 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2027). Trong đó, thành phố tập trung xây dựng các công trình tri ân, hỗ trợ nhà ở, chăm lo đời sống người có công và đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.



Chỉnh trang công trình ghi công, hỗ trợ nhà ở cho người có công

Một trong những công trình trọng tâm là cải tạo, chỉnh trang công viên Lê Thị Riêng thành công viên tưởng niệm. Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp Bộ Tư lệnh TP.HCM, các sở, ngành và UBND phường Hòa Hưng triển khai, phấn đấu hoàn thành vào ngày 27.7.2027.

Tại đặc khu Côn Đảo, thành phố dự kiến khởi công công trình Quảng trường Vinh Quang kết hợp giải phóng mặt bằng khu vực bảo vệ di tích lịch sử Côn Đảo trong năm 2027.

TP.HCM đặt mục tiêu bảo đảm 100% công trình ghi công liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia, đền đài tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang. Theo tiến độ của kế hoạch, việc nâng cấp, tu bổ các công trình ghi công và mộ liệt sĩ phải hoàn thành trước tháng 4.2027.

Cùng với các công trình tưởng niệm, thành phố triển khai hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, hoàn thành trước tháng 4.2027. UBND các xã, phường, đặc khu chủ trì thực hiện, phối hợp với các sở, ngành và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Công tác quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng được triển khai liên tục từ ngày 23.6 đến nay ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

Riêng việc hỗ trợ nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong nhà tạm, nhà dột nát do Bộ Tư lệnh TP.HCM chủ trì, hoàn thành trước ngày 27.7.2027. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 100% việc xây mới, sửa chữa nhà ở cho nhóm đối tượng khó khăn về nhà ở này.

Các địa phương được yêu cầu thường xuyên rà soát hoàn cảnh người có công, huy động nguồn lực giúp đỡ gia đình chính sách khó khăn; phấn đấu không để người có công và thân nhân người có công khó khăn về nhà ở. Việc chăm lo phải bảo đảm cả vật chất lẫn tinh thần, hướng tới mức sống từ trung bình khá trở lên so với cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Đẩy mạnh tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, phục dựng ảnh trao tặng thân nhân

TP.HCM xác định hoàn thành mục tiêu "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" là một nhiệm vụ trọng tâm. Bộ Tư lệnh TP.HCM được giao chủ trì triển khai, công bố kết quả và tổng kết chiến dịch; theo kế hoạch, việc tổng kết được thực hiện trước tháng 7.2027.

Bộ Tư lệnh TP.HCM đồng thời chủ trì phục dựng ảnh liệt sĩ bị ố màu, mờ, nhòe để trao tặng thân nhân, gia đình liệt sĩ. Sở Nội vụ chủ trì rà soát, đề nghị cấp lại bằng Tổ quốc ghi công, giấy chứng nhận thương binh, gia đình liệt sĩ bị thất lạc, rách hoặc quá cũ, không đọc được thông tin.

Về chăm sóc người có công, thành phố tiếp tục thực hiện các chính sách đặc thù, chế độ điều dưỡng, tham quan, về nguồn; phụng dưỡng hằng tháng cho 100% Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống trên địa bàn.

Ngành y tế duy trì chăm sóc sức khỏe thường xuyên, lập hồ sơ quản lý sức khỏe, tư vấn và sàng lọc bệnh mạn tính cho người có công, với đợt cao điểm trong tháng 7.2027.

Chuỗi hoạt động tri ân còn có lễ kỷ niệm kết hợp họp mặt người có công tiêu biểu, thăm các đơn vị và gia đình chính sách, tặng quà, tổ chức chương trình về nguồn. Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ và cầu truyền hình trực tiếp tại điểm cầu TP.HCM dự kiến diễn ra ngày 26.7.2027. Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ, dâng hương, dâng hoa tại các công trình ghi công được tổ chức ngày 27.7.2027.

UBND TP.HCM yêu cầu các hoạt động phải trang trọng, thiết thực, tránh hình thức, phô trương, lãng phí; việc chăm lo phải công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Sở Nội vụ phối hợp các địa phương bảo đảm giải quyết hồ sơ đúng thời hạn, không để tồn đọng hồ sơ đủ điều kiện mà không giải quyết.