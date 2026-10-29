TP.HCM tiếp tục củng cố hồ sơ mộ liệt sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất

Chiều 29.10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Dự kiến tìm kiếm mộ liệt sĩ tập thể tại Sở Hội trong tháng 11

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, cho biết trong tháng 11.2026, thành phố dự kiến tái khởi động việc xác minh các thông tin liên quan mộ liệt sĩ tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Thành phố đã tiếp nhận tư liệu từ Đại học Texas Tech và các cơ quan liên quan, đang củng cố hồ sơ, lập bản đồ tìm kiếm, mở rộng thu thập thông tin nhân chứng. Việc khảo sát, tìm kiếm và quy tập tại đây sẽ được triển khai khi cấp có thẩm quyền cho phép.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM báo cáo tại hội nghị ẢNH: THÚY LIỄU

Tại khu vực Sở Hội (phường Bình Cơ), qua đối chiếu tài liệu, thông tin nhân chứng với thực địa, lực lượng chức năng xác định 3 vị trí nghi có mộ liệt sĩ tập thể. Bộ Tư lệnh TP.HCM dự kiến phối hợp Công ty CP Cao su Phước Hòa và chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm, quy tập trong tháng 11.2026.

Theo đại tá Chuẩn, khu vực này từng được đào thăm dò vào tháng 7 nhưng chưa phát hiện hài cốt. Đợt triển khai tiếp theo dự kiến mở rộng phạm vi, có sự hỗ trợ của chuyên gia và các lực lượng chuyên môn.

Ở Bàu Bàng, tài liệu và thông tin nhân chứng giúp khoanh vùng 2 vị trí nghi có mộ liệt sĩ liên quan trận Bàu Bàng I, cùng 3 vị trí liên quan trận Bàu Bàng II. Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ phối hợp các trường đại học sử dụng phương tiện kỹ thuật dò tìm, làm cơ sở tham mưu tổ chức đào thăm dò. Tại công viên Lê Thị Riêng, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, quy tập, bảo đảm chặt chẽ và an toàn.

Công tác đào tìm hài cốt liệt sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất năm 2017 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Để nâng độ chính xác khi khoanh vùng, đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, đề nghị kết hợp hồ sơ trận đánh; bản đồ, không ảnh và ảnh vệ tinh; lời kể nhân chứng; lịch sử các lần quy tập trên địa bàn.

Theo ông, việc đối chiếu, chồng xếp các lớp thông tin giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm trước khi sử dụng radar xuyên đất và đào thăm dò. Công tác nghiên cứu cần tiến hành song song với quy tập, cập nhật từ những phát hiện thực tế.

Luật sư Tạ Thu Phong, đại diện nhóm nghiên cứu tại Việt Nam của Dự án Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh thuộc Đại học Texas Tech, cho biết nhóm đang hoàn thiện 3 báo cáo chuyên sâu, dự kiến chuyển giao cho Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia trong tháng 11. Các báo cáo liên quan khu vực Tân Sơn Nhất, Bệnh viện K76A và Căn cứ hỏa lực Kiến trong trận Bình Chánh năm 1969.

Ông Phong lưu ý những tư liệu này mới là đầu mối nghiên cứu, cần đối chiếu nhiều nguồn, kết hợp nhân chứng, khảo sát thực địa và công nghệ thám sát để phục vụ tìm kiếm.

Chuẩn bị thu mẫu ADN của 5.553 thân nhân

Thượng tá Nguyễn Ngọc Vũ Vương, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.HCM, cho biết đợt 2 thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ dự kiến diễn ra từ ngày 12 - 17.11.2026, với 5.553 thân nhân đã đăng ký.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Vũ Vương, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.HCM, báo cáo tại hội nghị

ẢNH: THÚY LIỄU

Công an thành phố đang chỉ đạo công an cấp xã phối hợp chính quyền rà soát từng trường hợp, xác định thân nhân theo dòng họ ngoại đủ điều kiện, chuẩn bị cho việc thu mẫu chính xác, an toàn. Đồng thời, đơn vị phối hợp Sở Nội vụ đối sánh, bổ sung thông tin liệt sĩ và thân nhân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Một khó khăn là nhiều thân nhân đã cao tuổi, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn; một số gia đình mất liên lạc qua nhiều thế hệ hoặc không còn thân nhân thuộc các diện ưu tiên lấy mẫu. Công an TP.HCM đã đề xuất tổ chức các tổ lưu động đến tận nhà thu mẫu đối với những người không thể đi lại.

"Mỗi mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân là một cơ hội để chúng ta truy tìm được thông tin của liệt sĩ", thượng tá Vương nhấn mạnh.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 ẢNH: THÚY LIỄU

Phát biểu kết luận, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu củng cố các tổ chuyên gia, tổ giúp việc, tăng cường khảo sát và tiếp nhận thông tin từ người dân. Ông đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và các tổ chức chính trị - xã hội trực tiếp đến địa bàn có thông tin nghi vấn để tuyên truyền, tìm nhân chứng, thu thập dữ liệu.

Lãnh đạo thành phố cũng nhấn mạnh việc khai thác tư liệu trong và ngoài nước, hoàn thiện thông tin về liệt sĩ, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan. Những nhiệm vụ này hướng tới mục tiêu "tìm đủ, xác định đúng và tri ân", gắn với kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ vào năm 2027.