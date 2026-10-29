TP.HCM tiếp tục củng cố hồ sơ mộ liệt sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất

Chiều 29.10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".
Dự kiến tìm kiếm mộ liệt sĩ tập thể tại Sở Hội trong tháng 11
Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, cho biết trong tháng 11.2026, thành phố dự kiến tái khởi động việc xác minh các thông tin liên quan mộ liệt sĩ tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.
Thành phố đã tiếp nhận tư liệu từ Đại học Texas Tech và các cơ quan liên quan, đang củng cố hồ sơ, lập bản đồ tìm kiếm, mở rộng thu thập thông tin nhân chứng. Việc khảo sát, tìm kiếm và quy tập tại đây sẽ được triển khai khi cấp có thẩm quyền cho phép.
Tại khu vực Sở Hội (phường Bình Cơ), qua đối chiếu tài liệu, thông tin nhân chứng với thực địa, lực lượng chức năng xác định 3 vị trí nghi có mộ liệt sĩ tập thể. Bộ Tư lệnh TP.HCM dự kiến phối hợp Công ty CP Cao su Phước Hòa và chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm, quy tập trong tháng 11.2026.
Theo đại tá Chuẩn, khu vực này từng được đào thăm dò vào tháng 7 nhưng chưa phát hiện hài cốt. Đợt triển khai tiếp theo dự kiến mở rộng phạm vi, có sự hỗ trợ của chuyên gia và các lực lượng chuyên môn.
Ở Bàu Bàng, tài liệu và thông tin nhân chứng giúp khoanh vùng 2 vị trí nghi có mộ liệt sĩ liên quan trận Bàu Bàng I, cùng 3 vị trí liên quan trận Bàu Bàng II. Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ phối hợp các trường đại học sử dụng phương tiện kỹ thuật dò tìm, làm cơ sở tham mưu tổ chức đào thăm dò. Tại công viên Lê Thị Riêng, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, quy tập, bảo đảm chặt chẽ và an toàn.
Để nâng độ chính xác khi khoanh vùng, đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, đề nghị kết hợp hồ sơ trận đánh; bản đồ, không ảnh và ảnh vệ tinh; lời kể nhân chứng; lịch sử các lần quy tập trên địa bàn.
Theo ông, việc đối chiếu, chồng xếp các lớp thông tin giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm trước khi sử dụng radar xuyên đất và đào thăm dò. Công tác nghiên cứu cần tiến hành song song với quy tập, cập nhật từ những phát hiện thực tế.
Luật sư Tạ Thu Phong, đại diện nhóm nghiên cứu tại Việt Nam của Dự án Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh thuộc Đại học Texas Tech, cho biết nhóm đang hoàn thiện 3 báo cáo chuyên sâu, dự kiến chuyển giao cho Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia trong tháng 11. Các báo cáo liên quan khu vực Tân Sơn Nhất, Bệnh viện K76A và Căn cứ hỏa lực Kiến trong trận Bình Chánh năm 1969.
Ông Phong lưu ý những tư liệu này mới là đầu mối nghiên cứu, cần đối chiếu nhiều nguồn, kết hợp nhân chứng, khảo sát thực địa và công nghệ thám sát để phục vụ tìm kiếm.
Chuẩn bị thu mẫu ADN của 5.553 thân nhân
Thượng tá Nguyễn Ngọc Vũ Vương, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.HCM, cho biết đợt 2 thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ dự kiến diễn ra từ ngày 12 - 17.11.2026, với 5.553 thân nhân đã đăng ký.
Công an thành phố đang chỉ đạo công an cấp xã phối hợp chính quyền rà soát từng trường hợp, xác định thân nhân theo dòng họ ngoại đủ điều kiện, chuẩn bị cho việc thu mẫu chính xác, an toàn. Đồng thời, đơn vị phối hợp Sở Nội vụ đối sánh, bổ sung thông tin liệt sĩ và thân nhân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Một khó khăn là nhiều thân nhân đã cao tuổi, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn; một số gia đình mất liên lạc qua nhiều thế hệ hoặc không còn thân nhân thuộc các diện ưu tiên lấy mẫu. Công an TP.HCM đã đề xuất tổ chức các tổ lưu động đến tận nhà thu mẫu đối với những người không thể đi lại.
"Mỗi mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân là một cơ hội để chúng ta truy tìm được thông tin của liệt sĩ", thượng tá Vương nhấn mạnh.
Phát biểu kết luận, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu củng cố các tổ chuyên gia, tổ giúp việc, tăng cường khảo sát và tiếp nhận thông tin từ người dân. Ông đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và các tổ chức chính trị - xã hội trực tiếp đến địa bàn có thông tin nghi vấn để tuyên truyền, tìm nhân chứng, thu thập dữ liệu.
Lãnh đạo thành phố cũng nhấn mạnh việc khai thác tư liệu trong và ngoài nước, hoàn thiện thông tin về liệt sĩ, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan. Những nhiệm vụ này hướng tới mục tiêu "tìm đủ, xác định đúng và tri ân", gắn với kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ vào năm 2027.
TP.HCM quy tập 857 hài cốt liệt sĩ, gấp hơn 4 lần chỉ tiêu
Tại hội nghị, đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, cho biết đến ngày 28.10, thành phố đã quy tập 857 hài cốt liệt sĩ, gấp hơn 4 lần chỉ tiêu 200 hài cốt được giao. Trong đó, 852 hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng và 5 hài cốt tại xã Thường Tân.
Ngày 14.10, thành phố tổ chức lễ viếng, truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ quy tập tại công viên Lê Thị Riêng, đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM. Khoảng 20.000 người dân đứng hai bên đường tiễn đưa các liệt sĩ.
Thành phố cũng hoàn thành công tác lấy mẫu đối với mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại 18/18 nghĩa trang, sớm hơn kế hoạch 10 tháng. Trong 9.858 mộ được thực hiện trong chiến dịch, 7.082 mộ đủ điều kiện giám định ADN, 2.776 mộ không đủ điều kiện.
Ngày 21.8, thành phố vận chuyển 7.113 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội, bàn giao các đơn vị chuyên môn giám định ADN. Công an TP.HCM đã thu nhận 1.843 mẫu sinh phẩm ADN thân nhân để phục vụ đối khớp, xác định danh tính liệt sĩ.
Qua tổng hợp nguồn tin, thành phố xác định 16 địa điểm, khu vực nghi có mộ liệt sĩ tập thể, đã tổ chức đào tìm tại 5 địa điểm. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm còn khó khăn do hồ sơ thiếu, địa hình thay đổi, nhân chứng ngày càng ít. Việc xác định danh tính còn gặp trở ngại về chất lượng mẫu và thiếu mẫu đối chứng. Thành phố tiếp tục kết hợp hồ sơ, nhân chứng, khảo sát thực địa với công nghệ để nâng hiệu quả tìm kiếm.
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