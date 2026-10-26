TP.HCM quy tập 111 hài cốt liệt sĩ trong đợt 2 tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, tính đến hết ngày 26.10, đợt tìm kiếm thứ 2 tại công viên Lê Thị Riêng đã quy tập được 111 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ. Trong số này, 26 hài cốt có di vật kèm theo.



Đợt 2 tìm kiếm được triển khai từ ngày 15.10, tập trung mở rộng phạm vi quy tập tại khu B, sau khi thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ quy tập trong đợt 1.

Riêng ngày 26.10, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại khu B, trong đó một hài cốt có di vật kèm theo.

Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu B công viên Lê Thị Riêng ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

Trong ngày, các lực lượng xử lý hơn 630 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải có tải trọng 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Lũy kế từ ngày 23.6 đến hết ngày 26.10.2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 842 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, trong đó 333 hài cốt có di vật.

Cụ thể, 809 hài cốt được quy tập riêng lẻ; 33 hài cốt được quy tập tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở khu A và 6 vị trí ở khu B.

Ngày 26.10, quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

Trước đó, ngày 14.10, TP.HCM tổ chức lễ viếng, truy điệu 731 liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, sau đó đưa hài cốt về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM.

Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên này tiếp tục được duy trì sau buổi lễ, với trọng tâm mở rộng phạm vi quy tập tại khu B.