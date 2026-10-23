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    TP.HCM quy tập thêm 12 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

    Thúy Liễu
    Thúy Liễu
    Ngày 23.10, lực lượng chức năng quy tập thêm 12 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 822.

    Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 23.10, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm tại khu B, công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập thêm 12 hài cốt liệt sĩ cùng một bộ di vật kèm theo.

    Các lực lượng đã xử lý hơn 600 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B. Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

    TP.HCM quy tập thêm 12 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng- Ảnh 1.

    Đội K74 Bộ Tư lệnh TP.HCM quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

    ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

    Tính riêng đợt 2, từ ngày 15 đến hết ngày 23.10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 91 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó 22 hài cốt liệt sĩ có di vật kèm theo.

    Lũy kế từ ngày 23.6 đến hết ngày 23.10.2026, sau 4 tháng tìm kiếm, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng là 822. Trong số này, 329 hài cốt liệt sĩ có di vật.

    Cụ thể, 789 hài cốt được quy tập riêng lẻ; 33 hài cốt được quy tập tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở khu A và 6 vị trí ở khu B.

    Trước đó, ngày 14.10, TP.HCM tổ chức lễ viếng, truy điệu 731 liệt sĩ quy tập trong đợt 1 tại công viên Lê Thị Riêng, sau đó đưa hài cốt về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM.

    Sau lễ truy điệu, an táng, các lực lượng tiếp tục triển khai đợt tìm kiếm thứ 2, mở rộng phạm vi quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B công viên Lê Thị Riêng.

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