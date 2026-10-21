Một tuần sau lễ truy điệu, tìm thêm 69 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, từ ngày 15 đến hết ngày 21.10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập thêm 69 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ tại khu B, công viên Lê Thị Riêng. Trong số này, 17 hài cốt có di vật kèm theo.



Đây là kết quả tìm kiếm trong đợt 2, được triển khai sau khi thành phố tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ quy tập trong đợt 1.

Riêng ngày 21.10, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại khu B.

Trong ngày, các lực lượng xử lý hơn 620 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải tải trọng 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Đội K74 Bộ Tư lệnh TP.HCM làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ngày 21.10 ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

Lũy kế từ ngày 23.6 đến hết ngày 21.10.2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 800 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, trong đó 324 hài cốt có di vật kèm theo.

Cụ thể, 767 hài cốt được quy tập riêng lẻ; 33 hài cốt được quy tập tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở khu A và 6 vị trí ở khu B.

Trước đó, ngày 14.10, TP.HCM tổ chức lễ viếng, truy điệu 731 liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, sau đó đưa hài cốt về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM. Trong số này, 698 hài cốt được an táng riêng lẻ, 33 hài cốt được an táng chung trong một phần mộ tập thể.

Sau lễ truy điệu, an táng, các lực lượng tiếp tục đào tìm tại công viên Lê Thị Riêng. Trọng tâm của đợt 2 là mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập tại khu B.