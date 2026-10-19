Quy tập thêm 13 hài cốt liệt sĩ và di vật tại công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 17.10, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, quy tập tại khu B, công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập thêm 13 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật.



Để mở rộng phạm vi tìm kiếm, các lực lượng đã xử lý hơn 650 m³ đất. Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải tải trọng 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Công tác tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua hai đợt. Trong đợt 1, các lực lượng đã quy tập 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng trong ngày 19.10 ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

Bước sang đợt 2, từ ngày 15 đến hết ngày 17.10, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 33 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ tại khu B, trong đó 11 hài cốt có di vật kèm theo.

Lũy kế từ ngày 23.6 đến hết ngày 17.10.2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 764 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, trong đó 318 hài cốt có di vật.

Trong tổng số này, 731 hài cốt được phát hiện, quy tập riêng lẻ; 33 hài cốt được quy tập tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở khu A và 6 vị trí ở khu B.

Trước đó, ngày 14.10, lễ viếng, truy điệu 731 liệt sĩ quy tập trong đợt 1 được tổ chức tại công viên Lê Thị Riêng. Hài cốt các liệt sĩ sau đó được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM, gồm 698 hài cốt an táng riêng lẻ và 33 hài cốt an táng chung trong một phần mộ tập thể.

Sau lễ an táng, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B, nối tiếp công tác quy tập đã triển khai từ tháng 6.