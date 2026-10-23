Tìm nhân chứng về nghi vấn mộ tập thể liệt sĩ ở sân vận động Thống Nhất TP.HCM

Ngày 23.10, theo thông tin từ UBND phường Diên Hồng (TP.HCM), địa phương đang kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và người dân cung cấp thông tin liên quan đến một địa điểm nghi có mộ tập thể liệt sĩ tại khu vực phía tây sân vận động Thống Nhất.



Trước đó, Bộ Tư lệnh TP.HCM có văn bản gửi UBND phường Diên Hồng đề nghị kiểm tra, xác minh và kết luận thông tin về mộ tập thể liệt sĩ trên địa bàn. Đây là địa điểm được ghi nhận có thông tin ban đầu liên quan đến trận đánh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Theo hồ sơ, vị trí nghi có mộ tập thể nằm ở phía tây sân vận động Thống Nhất, trước năm 1975 là sân vận động Cộng Hòa, gần khu vực giao lộ Nguyễn Kim - Đào Duy Từ.

Thông tin ban đầu cho biết khu vực giáp sân vận động trước đây từng có một nghĩa địa người Hoa. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, có thông tin cho rằng lực lượng cứu hỏa và công nhân vệ sinh Sài Gòn đã đào một rãnh mộ để chôn cất các liệt sĩ tại đây.

Tuy nhiên, những thông tin trên chưa được kiểm chứng độc lập, cần tiếp tục thu thập tài liệu, xác minh với các nhân chứng lịch sử. Số lượng hài cốt liệt sĩ có thể được chôn cất tại khu vực này hiện cũng chưa xác định.

Để làm rõ những thông tin trên, Bộ Tư lệnh TP.HCM đề nghị UBND phường Diên Hồng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn nắm tình hình, thu thập và xác minh thông tin; đồng thời khảo sát thực địa về khu mộ liệt sĩ, địa điểm chôn cất trên địa bàn.

Kết quả xác minh sẽ được tổng hợp, báo cáo Bộ Tư lệnh TP.HCM, thông qua cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo TP.HCM về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, làm cơ sở tham mưu tổ chức tìm kiếm, quy tập theo quy định.

Phường Diên Hồng (TP.HCM) phát thông báo tìm nhân chứng cung cấp thông tin để xác minh nghi vấn có mộ tập thể liệt sĩ nằm ở phía tây sân vận động Thống Nhất ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

UBND phường Diên Hồng cũng kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh, gia đình chính sách và những người từng sinh sống, làm việc tại khu vực phía tây sân vận động Thống Nhất, đặc biệt trong giai đoạn năm 1968 và những năm sau đó, phối hợp cung cấp thông tin.

Những thông tin cần thu thập bao gồm ký ức về các trận đánh, vị trí chôn cất liệt sĩ, sự thay đổi địa hình và công trình xây dựng qua từng thời kỳ; lời kể của những người trực tiếp chứng kiến hoặc tài liệu, hình ảnh có liên quan.

Theo chính quyền địa phương, mỗi thông tin dù nhỏ cũng có thể trở thành manh mối quan trọng, giúp cơ quan chức năng từng bước xác định vị trí, làm rõ những dấu tích lịch sử và phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Người dân có thông tin liên quan có thể liên hệ UBND phường Diên Hồng hoặc cơ quan quân sự địa phương để được tiếp nhận, tổng hợp và chuyển đến cơ quan chức năng xác minh.

Mọi thông tin gửi về Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TP.HCM (qua Ban Chính sách), địa chỉ số 291 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TP.HCM, trước ngày 30.10.2026.

Việc tiếp tục thu thập thông tin về những địa điểm nghi có mộ tập thể liệt sĩ thể hiện quyết tâm của TP.HCM trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, đồng đội và quê hương.