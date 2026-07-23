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Thời sự

Trao tặng ảnh liệt sĩ phục dựng: Hồi sinh những ký ức thiêng liêng

Thúy Liễu
Thúy Liễu
Thực hiện 'Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ', Bộ Tư lệnh TP.HCM triển khai nhiều hoạt động tri ân thiết thực, nhân văn. Nổi bật trong đó là chương trình phục dựng miễn phí ảnh chân dung các anh hùng liệt sĩ.

Đến nay, chương trình đã tiếp nhận gần 500 ảnh liệt sĩ; trong đó 150 bức ảnh đã được phục dựng hoàn thành, in, đóng khung để trao tặng thân nhân các gia đình liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026).

Sáng 23.7, Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp với Công an TP.HCM và nhóm phục dựng ảnh thiện nguyện TeamLee tổ chức lễ trao ảnh phục dựng liệt sĩ đợt 1, trao tặng 54 bức ảnh chân dung đã được phục dựng đến thân nhân các gia đình liệt sĩ trên địa bàn TP.HCM.

Nét ảnh tri ân - Hồi sinh ký ức - Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, thăm hỏi thân nhân liệt sĩ nhận di ảnh được phục dựng

ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

Đến dự chương trình có bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM; thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó giám đốc Công an TP.HCM; cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, các thành viên nhóm phục dựng ảnh thiện nguyện TeamLee và đông đảo thân nhân các anh hùng liệt sĩ.

Nét ảnh tri ân - Hồi sinh ký ức - Ảnh 4.

54 di ảnh liệt sĩ được trao trong đợt 1

ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

Trong không gian trang nghiêm và xúc động của buổi lễ, khi những bức chân dung được trao tận tay các gia đình, nhiều thân nhân liệt sĩ lặng người ôm chặt di ảnh người thân sau hàng chục năm mong nhớ.

Không ít đại biểu và thân nhân đã xúc động, nghẹn ngào, không cầm được nước mắt khi lần đầu tiên được nhìn lại gương mặt người cha, người chồng, người anh, người con đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc qua những bức ảnh được phục dựng. Những giọt nước mắt của niềm nhớ thương, tự hào và biết ơn đã làm cho buổi lễ trở thành một dấu ấn sâu sắc, lan tỏa giá trị nhân văn của nghĩa cử tri ân.

Nét ảnh tri ân - Hồi sinh ký ức - Ảnh 2.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung thăm hỏi người thân các thương binh

ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

Theo năm tháng, nhiều tấm ảnh liệt sĩ đã phai mờ, rách nát, chỉ còn lưu giữ những đường nét mờ nhạt. Đối với thân nhân, đó không đơn thuần là một bức ảnh, mà là kỷ vật thiêng liêng, là hình bóng của người thân đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Bằng sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại cùng tinh thần trách nhiệm, lòng tận tâm của đội ngũ phục dựng, từng đường nét trên gương mặt các anh hùng liệt sĩ được tái hiện một cách chân thực, cẩn trọng. Mỗi bức ảnh được hồi sinh không chỉ giúp lưu giữ ký ức của một gia đình mà còn góp phần khơi dậy niềm tin, tiếp thêm động lực trong hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Nét ảnh tri ân - Hồi sinh ký ức - Ảnh 6.

Người thân liệt sĩ xúc động khi nhận di ảnh phục dựng

ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

Chương trình mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và lòng biết ơn của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TP.HCM đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời, đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm, góp phần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thông qua chương trình, Bộ Tư lệnh TP.HCM và Công an TP.HCM mong muốn tiếp tục lan tỏa sâu rộng đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa", phát huy sức mạnh của công nghệ, của cộng đồng và các tổ chức, cá nhân trong hành trình gìn giữ ký ức lịch sử, tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nét ảnh tri ân - Hồi sinh ký ức - Ảnh 5.

Sau bao năm tháng, gương mặt của những người đã ngã xuống vì Tổ quốc được phục dựng, để người mẹ, người vợ, người con lại được nhìn thấy người thân của mình một lần nữa

ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

Mỗi bức ảnh được hồi sinh là một ký ức được gìn giữ, là nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, để hình ảnh của các anh hùng liệt sĩ tiếp tục sống mãi trong trái tim đồng đội, người thân và các thế hệ hôm nay, mai sau.

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