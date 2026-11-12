TP.HCM tiếp nhận 2 máy radar xuyên đất hỗ trợ tìm hài cốt liệt sĩ

Chiều 12.11, Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức tiếp nhận, bàn giao phương tiện, trang thiết bị phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) trao tặng. Số phương tiện, trang thiết bị được trao tặng có tổng giá trị hơn 4,9 tỉ đồng, trong đó có 2 máy radar xuyên đất.



Dự chương trình có ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng ban Chỉ đạo thành phố về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đại diện Bộ Tư lệnh TP.HCM, các trường đại học và Quỹ Thiện Tâm.

Bổ sung thiết bị khảo sát dưới lòng đất

Các thiết bị sử dụng công nghệ radar xuyên đất (GPR), phát sóng điện từ xuống đất và thu tín hiệu phản xạ để khảo sát cấu trúc, phát hiện các dấu hiệu bất thường bên dưới bề mặt.

Máy Opera XR của hãng IDS GeoRadar (Ý) sử dụng hai tần số trung tâm 200 MHz và 900 MHz. Theo thông số nhà sản xuất, máy nặng 20 kg, thiết kế gấp gọn, có thể do một người vận hành. Thiết bị hỗ trợ hiển thị dữ liệu theo thời gian thực, đánh dấu vị trí đối tượng khảo sát và lập báo cáo tại hiện trường.

Hai máy radar xuyên đất do Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) trao tặng cho TP.HCM ẢNH: THÚY LIỄU

Bà Phùng Thị Mỹ Lệ, đại diện Quỹ Thiện Tâm khu vực miền Nam, cho biết trên địa bàn TP.HCM vẫn còn nhiều địa điểm cần tiếp tục khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, trong đó có công viên Lê Thị Riêng, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và các khu vực thuộc Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Theo bà Lệ, radar xuyên đất có khả năng khảo sát, phát hiện các cấu trúc dưới lòng đất, hỗ trợ khoanh vùng những khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. Qua đó, thiết bị góp phần giảm phạm vi đào tìm, tiết kiệm nhân lực, thời gian và nâng cao hiệu quả tìm kiếm.

Quỹ Thiện Tâm đề nghị các đơn vị tiếp nhận quản lý, sử dụng thiết bị đúng mục đích, quan tâm đào tạo cán bộ vận hành và bảo dưỡng thường xuyên. Quỹ cũng phối hợp mời chuyên gia có kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn, chia sẻ cách sử dụng radar xuyên đất trong thực tế.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết ngay từ khi xác định những địa điểm có dấu hiệu chôn cất liệt sĩ, thành phố đã phối hợp với các nhà khoa học của Trường đại học Khoa học tự nhiên và Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) để khảo sát. Việc ứng dụng thiết bị khoa học, công nghệ giúp công tác xác định vị trí thuận lợi hơn.

Tiếp tục đối chiếu hồ sơ và thông tin nhân chứng

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, hồ sơ thành phố hiện có ghi nhận khoảng 18 địa điểm cần tìm kiếm. Ngoài công viên Lê Thị Riêng, các lực lượng đã đào tìm tại 5 địa điểm, trong đó 2 địa điểm có kết quả.

Với 3 địa điểm chưa có kết quả, ông Cường lưu ý điều này chưa có nghĩa là không có hài cốt liệt sĩ. Nguyên nhân có thể do tư liệu, tài liệu chưa đủ để xác định chính xác vị trí. Vì vậy, các đơn vị cần tiếp tục đối chiếu thông tin, kết hợp khảo sát bằng thiết bị để làm rõ các khu vực nghi vấn.

Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp nhận 2 máy radar xuyên đất ẢNH: THÚY LIỄU

Phó chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu tăng cường hình thành các nhóm nghiên cứu, tổ chuyên gia để đối chứng tài liệu, cứ liệu, hồ sơ lịch sử và thông tin nhân chứng. Trên cơ sở đó, các lực lượng xác định tọa độ, địa điểm, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ tìm kiếm, quy tập.

Ông Cường nhấn mạnh công việc cần được tiếp tục với tinh thần quyết liệt hơn sau mỗi giai đoạn. Thành phố vẫn còn nhiều nơi từng diễn ra giao tranh ác liệt, nhiều liệt sĩ chưa được tìm thấy hoặc đã quy tập nhưng chưa xác định được danh tính.

Lãnh đạo thành phố đề nghị Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp với 2 trường đại học tăng cường bồi dưỡng, hướng dẫn, tập huấn cho lực lượng trực tiếp sử dụng thiết bị, bảo đảm khai thác hiệu quả phương tiện được trao tặng.