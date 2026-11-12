TP.HCM bắt đầu lấy mẫu ADN gần 7.000 thân nhân liệt sĩ: Mỗi mẫu ADN là một cơ hội gọi đúng tên các anh

Sáng 12.11, Công an TP.HCM tổ chức lễ triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin, đợt 2 năm 2026. Qua rà soát, thành phố đã vận động được 6.927 thân nhân đăng ký lấy mẫu ADN, phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.



Mong đưa người thân về sum họp

Tham gia lấy mẫu ADN, bà Đinh Thị Hạnh (ở phường Tân Hưng) kể anh trai bà nhập ngũ năm 1962, vào Nam năm 1965 và hy sinh tại Kon Tum vào tháng 10.1966. Mãi đến năm 1972, gia đình mới nhận được giấy báo tử.

Sau năm 1975, một người bạn cùng đơn vị trở về báo tin lúc anh hy sinh. Gia đình chuyển vào TP.HCM, tiếp tục hành trình tìm kiếm. Từ những thông tin ít ỏi, người thân của bà tìm đến các khu rừng ở Kon Tum, hỏi thăm nhiều nghĩa trang nhưng vẫn không tìm được mộ.

Công an TP.HCM hỗ trợ thân nhân liệt sĩ lấy dấu vân tay ẢNH: THÚY LIỄU

Trong những năm tháng ấy, gia đình từng tìm đến những người tự nhận có khả năng ngoại cảm, song cũng không có kết quả. Bà nội, mẹ rồi chị gái, người lặn lội tìm kiếm nhiều nhất, lần lượt qua đời khi chưa biết người thân yên nghỉ nơi đâu.

"Đến nay chỉ còn lại mình tôi. Khi nhận được tin này, tôi rất hy vọng, mong là tìm được", bà Hạnh nói.

Thân nhân liệt sĩ được lấy mẫu vân tay để làm hồ sơ ẢNH: THÚY LIỄU

Sau khi hoàn thành việc lấy mẫu, bà gửi gắm mong mỏi vào khoa học và sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng. Sáu mươi năm sau ngày anh hy sinh, gia đình vẫn chờ một thông tin để có thể tìm được nơi anh nằm lại.

Thân nhân liệt sĩ được lấy mẫu máu để xét nghiệm ẢNH: THÚY LIỄU

Bà Lê Thị Vân (ở phường Xuân Hòa) cũng đến lấy mẫu với mong muốn tìm được người anh ruột. Theo lời bà, anh hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 tại Sài Gòn.

Gia đình tìm kiếm nhiều nơi nhưng chưa có kết quả. Điều bà mong mỏi là sớm tìm được và đưa anh về. Với bà, đó còn là việc thực hiện tâm nguyện của cha mẹ về một ngày gia đình được sum họp.

Biết có đợt lấy mẫu ADN, bà xúc động và hy vọng hành trình tìm anh sẽ có kết quả. Bà mong những người thực hiện nhiệm vụ gần gũi, thấu hiểu hoàn cảnh của các gia đình liệt sĩ.

Việc lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ được triển khai từ ngày 12.11 - 17.11 trên địa bàn TP.HCM ẢNH: THÚY LIỄU

Không để thân nhân phải chờ lâu

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Trần Hồng Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết nhiều gia đình đã chờ đợi hàng chục năm nhưng vẫn chưa biết người thân yên nghỉ nơi đâu. Mỗi phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin là một nỗi đau chưa nguôi của gia đình, đồng thời đặt ra trách nhiệm đối với các thế hệ hôm nay.

Theo đại tá Minh, số thân nhân đăng ký có thể tiếp tục tăng, trong khi thời gian thực hiện ngắn, nhiều người tuổi cao, sức yếu hoặc ở xa. Ông yêu cầu các đơn vị lấy sự thuận tiện của gia đình liệt sĩ làm thước đo, phân luồng hợp lý, không để thân nhân chờ lâu.

Trong đợt này, việc lấy mẫu tập trung vào thân nhân của liệt sĩ chưa xác định được danh tính theo dòng họ ngoại. Thứ tự ưu tiên gồm: mẹ đẻ liệt sĩ; bà ngoại ruột; anh, chị, em cùng mẹ đẻ với liệt sĩ; bác, cậu, dì là anh, chị, em ruột cùng mẹ đẻ với mẹ liệt sĩ; con của chị gái, em gái mẹ đẻ liệt sĩ; con của chị gái, em gái liệt sĩ; con ruột của liệt sĩ nữ ẢNH: THÚY LIỄU

Các tổ lưu động đến tận nhà lấy mẫu cho người lớn tuổi, ốm đau, đi lại khó khăn. Lực lượng y tế địa phương được đề nghị phối hợp, túc trực tại các điểm lấy mẫu để hỗ trợ khi phát sinh tình huống về sức khỏe.

Đợt lấy mẫu kéo dài đến ngày 17.11, tại 3 điểm ở các phường Phú Nhuận, Thủ Dầu Một và Bà Rịa, kết hợp các tổ lưu động. Việc thu nhận ưu tiên thân nhân liệt sĩ theo dòng họ ngoại, thực hiện trên cơ sở tự nguyện, đúng đối tượng và quy trình.

Cán bộ Công an TP.HCM hướng dẫn thân nhân liệt sĩ làm thủ tục ẢNH: THÚY LIỄU

Đại tá Minh yêu cầu mẫu sinh phẩm phải được bảo quản, bàn giao an toàn; thông tin cá nhân phải được bảo mật. Công an và chính quyền địa phương cần thông báo lịch, địa điểm đến từng gia đình, phối hợp đưa đón, không bỏ sót thân nhân đã đăng ký.

"Mỗi mẫu ADN thu được hôm nay là thêm một cơ hội để mỗi phần mộ của anh hùng liệt sĩ của chúng ta được gọi đúng tên, trở về với quê hương, gia đình", đại tá Minh nói.