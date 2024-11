Con trai cả Michael Jackson ngày càng thành công

Với vô số đĩa đơn ăn khách và động tác nhảy mang tính đột phá mà nhiều nghệ sĩ khác vẫn tiếp tục thử nghiệm cho đến ngày nay, di sản của Michael Jackson vẫn sống mãi nhờ những người con của ông.

Được hỏi về cảm giác khi là con trai của một trong những ngôi sao lớn nhất trong lịch sử âm nhạc, Prince nói với chương trình Good Morning Britain rằng anh chưa bao giờ cảm thấy lạ lẫm. "Tôi rất biết ơn và vinh dự khi được dành thời gian bên cha, tiếp thu càng nhiều thông tin càng tốt từ ông", anh nói.

Prince Jackson ở tuổi 27 ẢNH: THE LIST

Chỉ mới 12 tuổi khi cha mất, Prince đã bước vào ánh đèn sân khấu để lên tiếng đại diện cho gia đình mình. Ngoài việc bảo vệ di sản của cha, Prince đã vun đắp sự nghiệp của riêng mình, từ kinh doanh đến các dự án từ thiện.

Là con của biểu tượng âm nhạc toàn cầu, người ta cho rằng cuộc sống của Prince được trải thảm đỏ do sự nổi tiếng của cha. Tuy nhiên, Michael đã ý thức được cuộc sống đang lớn lên của đứa con và giữ cậu tránh xa ánh đèn sân khấu.

Prince mô tả cha mình là một người thực tế, từng dạy anh những bài học giá trị mà tiền không thể mua được. "Tôi sinh ra ở Los Angeles. Khoảng 6 hay 7 tuổi, tôi đã rời khỏi đất nước cùng với cha mình và sống ở Bahrain, Dubai, Oman trong một thời gian. Nhờ vậy mà tôi hiểu và chấp nhận nhiều nền văn hóa khác nhau", anh chia sẻ trong một tập podcast Find Your Grind.

Ngày 13.2.1997, Michael Jackson và vợ Debbie Rowe chào đón Prince Jackson ẢNH: THE LIST

Khi Michael Jackson qua đời, Prince Jackson cùng 2 em Paris Jackson và Bigi Jackson trở thành tâm điểm chú ý. Chỉ vài tháng sau khi "vua nhạc pop" ra đi, Prince, Paris, Bigi thay mặt cha nhận giải thưởng thành tựu trọn đời tại lễ trao giải Grammy. Hai anh em lần lượt cầm micro để cảm ơn Viện Hàn lâm thu âm, bày tỏ lòng tôn kính đối với di sản của cha: "Thông qua tất cả các bài hát của mình, thông điệp của ông rất đơn giản: tình yêu. Chúng tôi sẽ tiếp tục truyền bá thông điệp của ông và giúp đỡ thế giới", Prince phát biểu.

Prince Jackson trở thành phóng viên cho ET năm 16 tuổi

Năm 2013, Entertainment Tonight (ET) thông báo rằng Prince là phóng viên khách mời. Nhờ cô La Toya Jackson, công việc đầu tiên của anh với tư cách là phóng viên chính thức được xác nhận khi bộ phim Oz the Great and Powerful của Disney phát hành. Kết quả là, Prince được phỏng vấn đạo diễn Sam Raimi, cựu diễn viên phim General Hospital - James Franco và ngôi sao phim Scrubs - Zach Braff.

"Tôi tìm cách trở thành một nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch và diễn viên", Prince từng nói với MC Brooke Anderson của ET.

Prince Jackson bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào năm 2013. Ngoài việc đảm bảo một suất phát sóng với tư cách là phóng viên phát thanh cho Entertainment Tonight, Prince Jackson đã có màn ra mắt diễn xuất. Con trai của huyền thoại nhạc pop xuất hiện trong tập cuối của loạt phim truyền hình 90210. Trong tập phim có tên We All Fall Down, Prince vào vai Cooper, một thiếu niên bị thương tại buổi hòa nhạc.

Tạo kênh YouTube riêng

Sau thời gian ngắn làm diễn viên, Prince Jackson bắt đầu khám phá thế giới sáng tạo nội dung. Năm 2015, con trai của Michael Jackson đã tạo kênh YouTube riêng. Video đầu tiên có các đoạn clip được quay khi anh và gia đình đi xe địa hình quanh Jawbone Canyon. Anh tải lên một video khác ngay sau đó, chỉ khác là lần này là bằng xe go-kart.

Năm 2017, Prince bị tai nạn xe máy. Sau khi va chạm với một chiếc xe tải trên đường đến trường, anh được đưa đến bệnh viện, may mắn không bị thương nghiêm trọng.

Prince, Paris, Bigi thay mặt cha nhận giải thưởng thành tựu trọn đời tại lễ trao giải Grammy ẢNH: THE LIST

Sau khi tốt nghiệp trung học năm 2015, Prince theo học tại Đại học Loyola Marymount. Tại đây, anh đã gặp và bắt đầu hẹn hò với bạn gái Molly Schirmang. Con trai của Michael Jackson luôn giữ kín chuyện tình cảm.

Tại một sự kiện từ thiện năm 2018, Prince chia sẻ với tạp chí People về mối quan hệ của mình: "Tôi nghĩ mình là một người kiên định trong khi cô ấy thì rất - tôi không muốn nói là đối lập - nhưng chúng tôi bổ sung cho nhau: tôi hung hăng còn cô ấy thì nhẹ nhàng hơn".

Sau khi tốt nghiệp trung học, Prince đăng ký vào Đại học Loyola Marymount, một trường đại học tư thục ở Los Angeles. Tại đó, anh theo học ngành quản trị kinh doanh. Đến năm 2019, con trai của ngôi sao nhạc pop đã lên Instagram để thông báo rằng anh chính thức tốt nghiệp đại học. Anh không chỉ lấy được bằng cử nhân mà còn tốt nghiệp với bằng danh dự loại xuất sắc.

Vào ngày 15.5.2019, Prince thông báo trên Instagram rằng anh đang có kế hoạch tạo một kênh đánh giá phim với anh họ Taj Jackson và em trai Bigi Jackson.

Prince Jackson sản xuất MV

Trong một tập phát sóng năm 2017 của chương trình This Morning, Prince Jackson thừa nhận anh không thấy mình sẽ theo bước chân sự nghiệp của cha. "Tôi không thể hát, không thể nhảy, tôi không thể làm bất cứ điều gì trong số đó. Tôi đã thử và điều đó thật đáng xấu hổ", anh thú nhận. Tuy nhiên, Prince không hề nản lòng khi bước vào thế giới âm nhạc. Năm 2016, anh thành lập công ty sản xuất video ca nhạc King's Son Productions.

Năm 2022, Prince kỷ niệm 5 năm ngày cưới với Molly Schirmang ẢNH: THE LIST

Công ty sản xuất MV cho các nghệ sĩ như Omer Bhatti, Nano và Sco. Năm 2020, Prince còn hợp tác với em gái Paris Jackson thực hiện bài hát của cô với Gabriel Glenn - Your Look (Glorious).

Prince tuyên bố sẽ giữ gìn di sản của cha thông qua công tác từ thiện. Michael Jackson đã dạy anh từ khi còn nhỏ rằng việc giúp đỡ người khác là rất quan trọng, vì vậy, không có gì phải bàn cãi khi cuối cùng Prince thành lập một quỹ từ thiện của riêng mình dành cho những người bất hạnh.

Năm 2016, Prince và John Muto thành lập Heal Los Angeles, một phần mở rộng của quỹ Heal the World của cha. Trong cuộc phỏng vấn với Good Morning America, Prince tuyên bố đã thực hiện dự án này tại Đại học Loyola Marymount.

Năm 2022, có thông báo rằng Graham King sẽ thực hiện một bộ phim dựa trên cuộc đời của Michael Jackson. Prince Jackson hợp tác với nhà sản xuất từng đoạt giải Oscar này để đưa câu chuyện về cha mình lên màn ảnh rộng.

Sau thông báo về quá trình thực hiện bộ phim, nhà sản xuất tiết lộ rằng anh họ của Prince là Jaafar Jackson đã được chọn vào vai Michael Jackson trong phim. Vào tháng 2.2024, Prince lên Instagram tiết lộ góc nhìn đầu tiên về bộ phim Michael. Dưới bức ảnh Jaafar trong vai Michael, Prince viết: "Được xem anh biểu diễn và làm việc hết mình là điều mà tôi từng thấy khi xem cha biểu diễn trong buổi hòa nhạc. Giấc mơ đã trở thành sự thật! Tự hào về anh!".