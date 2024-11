Người đứng sau thành công của Michael Jackson qua đời

Có thể nói, Quincy Jones là một huyền thoại âm nhạc làm say đắm cả thế giới.

Người phát ngôn của Quincy Jones - Arnold Robinson cho biết nghệ sĩ qua đời trong vòng tay gia đình tại nhà riêng ở khu Bel Air, Los Angeles (Mỹ), hôm 3.11. Nguyên nhân cái chết chưa được tiết lộ.

Quincy Jones và Michael Jackson mừng chiến thắng tại lễ trao giải Grammy năm 1984 ẢNH: HOLLYWOODREPORTER

"Với trái tim tan vỡ, chúng tôi phải chia sẻ tin tức về sự ra đi của Quincy Jones. Đây là mất mát to lớn nhưng chúng tôi vẫn muốn tôn vinh cuộc sống tuyệt vời của ông và biết rằng sẽ không bao giờ có người nào khác giống ông", đại diện gia đình cho biết.

Quincy Jones được ghi danh vào Đại sảnh Danh vọng Rock & Roll năm 2013 ẢNH: HOLLYWOODREPORTER

Trong sự nghiệp phi thường kéo dài hơn 60 năm, Quincy Jones đã sản xuất các album bán chạy nhất của Michael Jackson là Off the Wall, Thriller và Bad; có được bản quyền tiểu thuyết The Color Purple và đưa Oprah Winfrey vào bộ phim chuyển thể của Steven Spielberg năm 1985; chỉ đạo các buổi thu âm mang tính lịch sử cho đĩa đơn từ thiện năm 1985 We Are the World - ca khúc gây quỹ được hát bởi những giọng ca nổi tiếng hàng đầu nước Mỹ bấy giờ, đồng thời sản xuất bản hit đứng đầu bảng xếp hạng năm 1963 của Lesley Gore - It's My Party.

Soul Bossa Nova - một bài hát do Quincy Jones sáng tác, sản xuất năm 1962, đã được sử dụng cho World Cup 1998 tại Pháp và xuất hiện trong bộ phim Take the Money and Run (1969) của Woody Allen, trong các bộ phim Austin Powers.



Bộ phim điện ảnh đầu tiên của Mỹ mà Quincy Jones sáng tác nhạc là The Pawnbroker (1964) của Sidney Lumet. Sau đó, ông tiếp tục viết nhạc cho 2 bộ phim tiêu biểu ra mắt năm 1967: In the Heat of the Night - bộ phim đoạt giải Oscar cho phim hay nhất và In Cold Blood của Truman Copote.

Đối với truyền hình, Quincy Jones đã sáng tác bài hát chủ đề cho những loạt phim như Bill Cosby Show, Ironside, Sanford and Son; là nhà sản xuất điều hành cho The Fresh Prince of Bel-Air (nơi ông đã phát hiện ra Will Smith) và In the House với sự tham gia của LL Cool J.

Quincy Jones đã sống sót thần kỳ sau 2 lần phình động mạch não vào năm 1974 ẢNH: HOLLYWOODREPORTER

Quincy Delight Jones Jr. sinh ra tại Chicago (Mỹ) vào ngày 14.3.1933, cha mẹ ông là Quincy Delight Jones Sr. và Sarah Frances Jones. Mẹ ông làm việc tại một ngân hàng trước khi được đưa vào viện tâm thần vì bệnh tâm thần phân liệt (khi Quincy Jones 7 tuổi); cha ông là một thợ mộc chơi bóng chày bán chuyên nghiệp.

Năm 1961, Quincy Jones trở thành phó chủ tịch của Mercury Records, đồng thời là người Mỹ gốc Phi đầu tiên đạt được vị trí cao như vậy tại một hãng thu âm lớn. Trong thời gian làm giám đốc điều hành, ông còn làm thêm công việc soạn nhạc, sáng tác nhạc cho bộ phim Pawnbroker được giới phê bình đánh giá cao của Lumet, từ đó dẫn đến việc ông rời Mercury Records để đến Los Angeles và làm nhiều việc hơn nữa trong lĩnh vực này.

Năm 1968, Quincy Jones trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên nhận được 2 đề cử Oscar trong cùng một năm. Ông và cộng sự sáng tác Bob Russell (họ là những người Mỹ gốc Phi đầu tiên được đề cử cho giải ca khúc gốc hay nhất) đã được vinh danh với ca khúc The Eyes of Love trong bộ phim lãng mạn Banning của Robert Wagner.

Năm 1971, Quincy Jones được bổ nhiệm làm giám đốc âm nhạc và nhạc trưởng của lễ trao giải Oscar, đồng thời giữ chức nhà sản xuất điều hành cho lễ trao giải Oscar năm 1996. Giải thưởng Hersholt của ông đánh dấu lần đầu tiên một người Mỹ gốc Phi giành được giải thưởng này. Với 7 đề cử Oscar trong sự nghiệp, ông ngang bằng thành tích với nhà thiết kế âm thanh Willie D. Burton.

Gia đình Quincy Jones cho biết mọi khoản quyên góp tưởng nhớ ông sẽ được chuyển đến Quỹ nhạc Jazz của Mỹ ẢNH: HOLLYWOODREPORTER

Ông thành lập hãng thu âm Qwest Records vào năm 1980 như một liên doanh với Warner Music Group, xây dựng một đội hình bao gồm một nhóm nhạc sĩ đa dạng, trong số đó có ban nhạc post-punk người Anh New Order, Joy Division, Ingram, Sinatra, Tevin Campbell, Andre Crouch, Patti Austin, Siedah Garrett, Gregory Jefferson và Justin Warfield.

Hoạt động xã hội của Quincy Jones cũng là một phần quan trọng trong cuộc đời ông. Ông ủng hộ Martin Luther King Jr. vào những năm 1960, sau đó là phong trào PUSH của Jesse Jackson và làm việc cùng Bono trong một số dự án nhân đạo. Ông thành lập một tổ chức có tên là The Quincy Jones Listen Up Foundation, xây dựng nhà ở tại châu Phi và kết nối thanh thiếu niên với việc học âm nhạc và văn hóa.