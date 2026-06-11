Con trai của Quang Dũng và Jennifer Phạm gây chú ý

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Jennifer Phạm gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc gia đình sang Mỹ mừng Bảo Nam tốt nghiệp trung học phổ thông. Cô bày tỏ niềm vui khi con trai bước sang một chương mới của cuộc đời, đồng thời nhắn nhủ: “Hãy luôn tự tin, bản lĩnh và vững bước trên hành trình phía trước. Dù con có đi đến đâu, mẹ vẫn luôn ở phía sau, là điểm tựa vững chắc để con an tâm theo đuổi những ước mơ của mình”.

Đáng chú ý, doanh nhân Đức Hải cũng đồng hành cùng Jennifer Phạm trong chuyến sang Mỹ lần này. Dưới phần bình luận, nhiều người bất ngờ trước vẻ ngoài cao lớn của Bảo Nam, đồng thời dành những lời chúc cho cậu bé khi bước sang cột mốc mới. Với hoa hậu 8X, con trai là người ngoan ngoãn, vâng lời và không khiến người thân lo lắng.

Bảo Nam được nhận xét giống bố về ngoại hình lẫn tính cách ẢNH: NVCC

Một chi tiết gây chú ý chính là việc ca sĩ Quang Dũng cũng có mặt để chúc mừng con trai. Anh chia sẻ khoảnh khắc trong lễ tốt nghiệp của Bảo Nam, và bức ảnh hội ngộ Jennifer Phạm khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cách cư xử văn minh của cả hai.

Kèm theo đó, Quang Dũng cũng có những chia sẻ xúc động trong “ngày vui” của Bảo Nam. Giọng ca 7X viết: “Chúc mừng con trai của ba mẹ. Những khoảnh khắc hạnh phúc vô tận mà ba mẹ và gia đình cùng chứng kiến. Nhìn thấy con khôn lớn mỗi ngày và giờ đây con bước vào giảng đường đại học với bao ước mơ, hoài bão. Luôn mong con thật nhiều niềm vui, may mắn hạnh phúc trong tính cách và suy nghĩ của con. Yêu con trai của ba mẹ nhiều”.

Quang Dũng nói về con trai

Bảo Nam sinh năm 2008, là con trai của Quang Dũng và Jennifer Phạm. Cậu bé gây ấn tượng bởi chiều cao vượt trội cùng vẻ ngoài thư sinh, được nhận xét có nhiều nét giống với giọng ca Còn ta với nồng nàn. Trong một lần chia sẻ, Quang Dũng cho biết bản thân không bao giờ áp đặt hay xen vào thế giới riêng tư của con trai. Thay vào đó, nam ca sĩ cố gắng tạo ra khoảng thời gian chất lượng để hai cha con cùng chia sẻ, trò chuyện.

Quang Dũng cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi con trai được nhiều người yêu mến. Anh từng chia sẻ: “Tôi cũng mừng vì Bảo Nam là đứa trẻ rất biết suy nghĩ, sâu sắc, tự lập, có kỷ cương và học cũng giỏi nữa. Nhưng mừng nhất con mình là một đứa trẻ sống có đạo đức”.