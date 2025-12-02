Quang Dũng, Hà Nhi trình diễn thăng hoa trong đêm nhạc 'Thương về miền Trung'

Tối 1.12, đêm nhạc Thương về miền trung diễn ra nhận được sự quan tâm, ủng hộ của nhiều nghệ sĩ, khán giả. Đây là chương trình do Phòng trà Bến Thành tổ chức, với sự đồng hành của Báo Thanh Niên nhằm quyên góp, hỗ trợ kịp thời cho người dân miền Trung đang chịu ảnh hưởng của mưa lũ.

Dàn sao góp mặt trong 'Thương về miền Trung'

Đêm nhạc có sự chung tay, đồng hành của nhiều nghệ sĩ như Quang Dũng, Lê Hiếu, Trung Quân, Lân Nhã, Bùi Anh Tuấn, Minh Kha, Ái Phương, Hà Nhi, Myra Trần, Nguyên Hà, Thùy Dung, Nguyễn Kiều Oanh.

Nguyên Hà mở màn đêm nhạc Thương về miền Trung với loạt ca khúc Nụ hôn đánh rơi - Mới đó đã 4 năm. Dù bận rộn với vai trò làm mẹ song khi nhận được lời mời, nữ ca sĩ vẫn sắp xếp thời gian đồng hành với mong muốn góp công sức chia sẻ với người dân miền Trung Ảnh: T.A

Minh Kha sở hữu chất giọng trầm ấm, thể hiện ca khúc Tình đơn phương. Nam ca sĩ bày tỏ sự cảm kích trước tình cảm của khán giả dành cho đêm nhạc, đặc biệt là người dân miền Trung Ảnh: TA

Nguyễn Kiều Oanh chia sẻ thời gian qua, vì tất bật với công việc nên cô gặp chút trục trặc về sức khoẻ. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn có mặt để ủng hộ đêm nhạc. Trên sân khấu, giọng ca 9X thể hiện ca khúc Mưa của trời mây từng gây chú ý thời gian qua Ảnh: T.A

Ái Phương hát lại ca khúc từng gây chú ý trong chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn có màn kết hợp ấn tượng với Bùi Anh Tuấn trong ca khúc Lặng yên. Màn hòa giọng của bộ đôi nhận được tràng vỗ tay ủng hộ từ khán giả đêm nhạc Ảnh: T.A

Bùi Anh Tuấn thể hiện lại ca khúc Con cò - từng được anh trình diễn thành công trong một cuộc thi âm nhạc. Ngoài ra, nam ca sĩ còn thể hiện Về đi em, sáng tác của Trần Tiến trong sự cổ vũ của khán giả. Sau màn trình diễn, anh gửi lời cảm ơn đến khán giả vì đã dành sự quan tâm, sẻ chia đến đồng bào miền Trung. Anh cho biết chính tình cảm đó là nguồn động lực để bản thân và các đồng nghiệp cố gắng làm tốt vai trò kết nối trong đêm nhạc Ảnh: T.A

Thùy Dung được khán giả yêu mến gọi với danh xưng "nữ hoàng nhạc Pháp thế hệ mới". Trên sân khấu, giọng ca 9X tái hiện loạt ca khúc như Mưa trên biển vắng hay Donna Donna, gây ấn tượng bởi chất giọng ngọt ngào Ảnh: T.A

Lân Nhã gây xúc động với Đôi bờ, Hoa dại... Chất giọng trầm ấm của nam ca sĩ khiến nhiều khán giả thích thú. Trên sân khấu, anh xúc động khi đêm nhạc Thương về miền Trung được mọi người ủng hộ, từ đó có những đóng góp thiết thực cho người dân vùng mưa lũ Ảnh: T.A

Myra Trần khoe chất giọng nội lực với Hoang mang, Như những phút ban đầu... Cô chia sẻ: "Quý vị đến đây không chỉ yêu âm nhạc mà yêu thương bà con miền Trung đang chịu những thiệt thòi do mưa lũ. Tôi vui vì được có mặt trong chương trình, nơi các anh chị em nghệ sĩ cùng góp sức gây quỹ cho đồng bào miền Trung" Ảnh: T.A

Quang Dũng chia sẻ đây là chương trình mang thông điệp ý nghĩa dành cho những người miền Trung thân yêu. Bên cạnh đó, khán giả còn có được không gian âm nhạc ấm áp. "Hy vọng sự ấm áp đó sẽ được lan tỏa đến hoàn cảnh khó khăn tại miền Trung", anh nói Ảnh: T.A

Ca sĩ Hà Nhi tái hiện loạt ca khúc quen thuộc với khán giả như Chưa quên người yêu cũ, Sau ngần ấy năm... Ngoài ghi điểm bởi chất giọng giàu cảm xúc, cô còn có những màn tung hứng đầy duyên dáng trên sân khấu Ảnh: T.A

Trung Quân Idol là ca sĩ khép lại đêm nhạc Thương về miền Trung. Anh được khán giả ngỏ ý thể hiện những ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình Ảnh: T.A