Đêm nhạc 'Thương về miền Trung' được khán giả nhiệt tình ủng hộ

Trước sự mất mát về con người, vật chất, tinh thần của người dân miền Trung thời gian qua, Phòng trà Bến Thành, TP.HCM cùng các nghệ sĩ chung tay thực hiện đêm nhạc Thương về miền Trung - như lời sẻ chia thiết thực nhất tại thời điểm này dành cho đồng bào mình. Với sự đồng hành của Báo Thanh Niên, chương trình cam kết đưa trọn vẹn tấm lòng và vật chất quý báu của khán giả đến với người dân đang cần sự hỗ trợ ngay lúc này.

Theo thông báo từ ban tổ chức, 100% tiền phụ thu thu được cùng những khoản đóng góp tại đêm nhạc sẽ được chuyển đến Báo Thanh Niên để trao cho những người cần. Trong khi đó, tất cả chi phí như ban nhạc, vận hành… đều được phòng trà hỗ trợ nhằm tối đa nguồn tiền hỗ trợ bà con.

Vượt trên khuôn khổ của một đêm nhạc, chương trình còn mang giá trị kết nối, nơi những khán giả thể hiện sự đồng cảm và những chia sẻ kịp thời với nỗi đau của người dân miền Trung khi phải chống chọi với mưa lũ khắc nghiệt.

Các nghệ sĩ bày tỏ niềm vui khi được góp sức hỗ trợ người dân vùng mưa lũ trong đêm nhạc Thương về miền Trung Ảnh: BTC

Xuất phát từ thông điệp ý nghĩa đó, đêm nhạc Thương về miền Trung từ khi công bố đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo khán giả. Chỉ sau vài ngày mở bán, ban tổ chức thông báo toàn bộ số vé đã hết sach. Thành tích này không chỉ cho thấy sự yêu mến của khán giả dành cho các nghệ sĩ mà còn là biểu hiện của tinh thần tương thân tương ái, nơi những tấm lòng cùng gắn kết, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn nơi "khúc ruột" miền Trung.

Hãy đến và ngồi lại cùng nhau để Thương về miền Trung

Đêm nhạc Thương về miền Trung có sự chung tay, đồng hành của nhiều nghệ sĩ như: Quang Dũng, Lê Hiếu, Trung Quân, Lân Nhã, Bùi Anh Tuấn, Minh Kha, Ái Phương, Hà Nhi, Myra Trần, Nguyên Hà, Thùy Dung, Nguyễn Kiều Oanh. Đây không chỉ là nơi họ cất tiếng hát, gặp gỡ khán giả mà còn là dịp để thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Vậy nên khi nhận được lời mời, hầu hết các nghệ sĩ đều sắp xếp lịch trình để tham gia, cùng góp tiếng hát san sẻ nỗi đau với người dân.

Tham gia đêm nhạc, Hà Nhi chia sẻ: “Một chương trình dành cho những trái tim luôn hướng về miền Trung yêu thương. Giữa những ngày mưa lũ để lại quá nhiều mất mát và đau thương, Hà Nhi cùng các nghệ sĩ muốn góp một chút 'tấm lòng' của mình, qua âm nhạc, để gửi đến bà con... Nếu có thể, hãy đến và ngồi lại cùng nhau trong đêm nhạc này”.

Ca sĩ Trung Quân cũng không giấu được niềm vui khi hay tin vé đã bán hết: “Tôi đã đồng hành với rất nhiều đêm nhạc vì đồng bào của phòng trà và lần này khi còn vài ngày nữa mới đến lịch diễn mà đã kín chỗ khiến tôi rất hạnh phúc. Dù là đêm nhạc từ thiện nhưng các nghệ sĩ và ban tổ chức đều thực hiện rất chỉn chu để khán giả cảm thấy hài lòng nhất”.