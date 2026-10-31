Con trai đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn đoạt giải quốc tế, tri ân cha

Nhà quay phim Nguyễn Vinh Phúc nhận giải thưởng Quay phim xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Asia Pacific Screen Awards hôm 30.10 ẢNH: ASIA PACIFIC SCREEN AWARDS/ NVCC

Lễ trao giải Asia Pacific Screen Awards lần thứ 19 vừa diễn ra hôm 30.10 tại Queensland (Úc) với việc vinh danh nhiều tác phẩm, đội ngũ làm phim nổi bật của điện ảnh châu Á - Thái Bình Dương. Nhà quay phim Nguyễn Vinh Phúc là gương mặt Việt Nam hiếm hoi được xướng tên tại sự kiện với giải thưởng Best Cinematography (Quay phim xuất sắc nhất) qua tác phẩm điện ảnh Hearing (đạo diễn Lê Bảo).

Anh dành khoảnh khắc được vinh danh trên sân khấu quốc tế để tri ân người cha vừa qua đời – cố đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn. Nhà quay phim trẻ xúc động chia sẻ: "Được nhận giải thưởng này là một vinh dự lớn đối với tôi. Tôi muốn dành tặng giải thưởng cho cha mình – cũng là một đạo diễn phim, vừa qua đời vào tuần trước. Tôi hy vọng mình đã khiến cha tự hào".

Nguyễn Vinh Phúc dành tặng giải thưởng cho cha - đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn (ông vừa qua đời hôm 22.10). Trên trang cá nhân, anh chia sẻ giải thưởng là "liều thuốc tinh thần quý giá" và ba cũng sẽ yên lòng ít nhiều ẢNH: T.L

Chia sẻ với Thanh Niên sau khi nhận giải tại Úc, nhà quay phim Nguyễn Vinh Phúc cho biết đây là lần thứ hai anh được vinh danh ở hạng mục Quay phim xuất sắc nhất tại Asia Pacific Screen Awards. Trước đó, anh từng đoạt giải với phim Taste (tựa Việt: Vị), cũng do đạo diễn Lê Bảo thực hiện. Vì vậy, anh không nghĩ mình sẽ có lần thứ hai giành chiến thắng.

"Tôi khá bất ngờ. Ban đầu, tôi định không tham dự vì khi ban tổ chức gửi lời mời, ba tôi vẫn đang điều trị. Thật ra, tôi nghĩ chỉ cần một lần nữa được đề cử cũng đã là niềm vui rồi. Sau đó, tôi quyết định tham dự với hy vọng có được một điều gì đó vui vẻ để chia sẻ với mọi người trong lúc đang trải qua nỗi đau mất mát này", con trai đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn cho hay.

Nguyễn Vinh Phúc và dấu ấn đằng sau máy quay

Nguyễn Vinh Phúc đằng sau máy quay ẢNH: NVCC

Nhà quay phim Nguyễn Vinh Phúc được trao giải thưởng với vai trò quay phim trong Hearing của đạo diễn Lê Bảo. Trong bài phê bình đăng trên tạp chí điện ảnh Variety hồi tháng 8.2026, cây bút Guy Lodge dành nhiều lời khen cho tác phẩm, cách làm phim của Lê Bảo và phần hình ảnh do Vinh Phúc thực hiện.

"Nhà quay phim Nguyễn Vinh Phúc ghi lại tất cả những khung cảnh được dàn dựng này – dù mang vẻ tự nhiên, đời thường hay chất chứa đau đớn, bình yên – bằng phong thái điềm tĩnh, khả năng quan sát tinh tường và không kém phần khắt khe, kết hợp với lối chiếu sáng tĩnh vật chìm trong những mảng bóng tối sâu thẳm", Guy Lodge nhận xét.

Theo nhà phê bình, những khuôn hình ấy mời gọi người xem quan sát thật kỹ, tìm kiếm những rung động cảm xúc con người bị chôn giấu hoặc những dấu hiệu bất thường thoáng qua, mang màu sắc siêu thực. "Hearing khuyến khích một trạng thái tĩnh lặng, trong đó, đúng như tựa đề bộ phim, thính giác được đặt lên hàng đầu. Tác phẩm tuyệt đẹp và đầy vẻ bí ẩn của Lê Bảo đòi hỏi người xem phải nghiêng mình về phía trước, lắng lại và thực sự lắng nghe", Guy Lodge viết.

Anh là giám đốc hình ảnh (D.O.P) cho nhiều dự án điện ảnh gây chú ý tại các liên hoan phim quốc tế ẢNH: NVCC

Trong hồ sơ được Asia Pacific Screen Awards giới thiệu đến công chúng, giới mộ điệu điện ảnh quốc tế, ban tổ chức đề cập Nguyễn Vinh Phúc sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha anh là đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn - nổi tiếng với phim truyền hình Đất phương Nam - bộ phim truyền hình Việt Nam đầu tiên được xuất khẩu sang Mỹ rồi được đón nhận và đánh giá cao.

Nguyễn Vinh Phúc bắt đầu sự nghiệp với vai trò quay phim (camera operator) trong các phim ngắn tham dự nhiều liên hoan phim trong nước và quốc tế. Năm 20 tuổi, anh lần đầu đảm nhận vai trò đạo diễn hình ảnh cho một bộ phim điện ảnh dài - KFC (2016) góp mặt tại Liên hoan phim Quốc tế Rotterdam.

Anh tiếp tục đảm nhiệm vai trò đạo diễn hình ảnh cho Ròm (2019), bộ phim giành giải New Currents tại Liên hoan phim Quốc tế Busan (Hàn Quốc); Taste (2021) - tác phẩm đoạt Giải Đặc biệt của Ban giám khảo ở hạng mục Encounters tại Liên hoan phim Berlin (Đức), đồng thời được vinh danh ở hạng mục Thành tựu quay phim tại Giải thưởng Điện ảnh Châu Á - Thái Bình Dương (Asia Pacific Screen Awards); và Cu li không bao giờ khóc (2024) - bộ phim nhận giải GWFF dành cho Phim truyện đầu tay xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Berlin (Đức).

Gần đây nhất, anh đảm nhận vai trò đạo diễn hình ảnh cho bộ phim Đài Loan Eel, tác phẩm tranh giải tại hạng mục Perspectives của Liên hoan phim Berlin (Berlinale).