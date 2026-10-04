Con trai hát cải lương gây sốt, Kim Tử Long nói gì?

Trên trang Facebook có hơn 900.000 lượt theo dõi, NSƯT Kim Tử Long đăng tải thông tin Andy Khánh sẽ tham gia một vai diễn trong liveshow Không phai diễn ra ngày 17.10. Sự góp mặt của Andy Khánh nhận được sự chú ý bởi đây là liveshow kỷ niệm 60 năm cuộc đời và sự nghiệp của Kim Tử Long.

Andy Khánh tên thật là Hoàng Gia Khánh, con trai lớn của Kim Tử Long và nghệ sĩ Trinh Trinh. Từ nhỏ, Andy đã được gia đình tạo điều kiện tiếp xúc với sân khấu và từng tham gia biểu diễn. Năm 2025, Andy Khánh gây chú ý khi vào vai Lý Thường Kiệt trong một tiết mục dự thi liên hoan đờn ca tài tử tại TP.HCM.

Kim Tử Long thực hiện liveshow Không phai như một dấu mốc nhìn lại hành trình gắn bó với nghệ thuật Ảnh: NVCC

Kim Tử Long không ép con nối nghiệp

Chia sẻ với Thanh Niên, Kim Tử Long cho biết việc để Andy Khánh góp mặt trong Không phai xuất phát từ niềm đam mê sân khấu của con trai. “Andy Khánh là thế hệ thứ 6 của dòng họ cải lương nên tôi muốn cho bé tham gia. Bé cũng rất đam mê bộ môn này. Tôi cho bé thử sức một vai diễn để bé được thỏa đam mê và cũng xem đây là cơ hội để con trải nghiệm”, Kim Tử Long nói.

Theo Kim Tử Long, con trai anh sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và được gia đình hướng dẫn trong quá trình trưởng thành. “Không ai dạy mà Andy đã biết rồi. Từ lúc mới 3 tuổi, Andy Khánh đã mê hát, múa. Lớn lên rồi được mọi người dạy thêm. Andy Khánh rất máu nghề, thích hát lắm”, nghệ sĩ Kim Tử Long chia sẻ.

Kim Tử Long kể Andy Khánh nhận lời ngay khi được cha đề nghị tham gia liveshow. Tuy nhiên, với nam nghệ sĩ, việc xuất hiện trên sân khấu lần này không phải lời khẳng định về con đường tương lai của con. “Tùy theo sở thích của cháu, chứ tôi không ép. Tôi mong là Andy học cho giỏi trước đã còn nghề cải lương đó là nghề của ông cha để lại rồi. Nếu con muốn theo nghề thì tôi sẵn sàng ủng hộ”, Kim Tử Long nói.

Đề cập khả năng Andy Khánh theo đuổi nghệ thuật, Kim Tử Long cho rằng con trai cần có sự chuẩn bị và nỗ lực của riêng mình thay vì dựa vào tên tuổi của cha. Nam nghệ sĩ cũng nhìn nhận nghề nghệ thuật có những yếu tố khó đoán định.

“Theo tôi, trong nghề này, ngoài khả năng và năng khiếu của mỗi người, còn có nhiều yếu tố khác quyết định việc một người có được khán giả biết đến hay không. Có khi chỉ cần một video clip, một vai diễn được khán giả chú ý thì cơ hội cũng đến. Vì vậy, mình cứ làm hết khả năng và nghiêm túc với nghề”, Kim Tử Long cho biết.

Từ trải nghiệm của bản thân, Kim Tử Long muốn con trai hiểu rằng việc theo nghề cần sự kiên trì, thay vì đặt nặng chuyện phải thành công hay vượt qua cái bóng của cha.

“Tôi cũng nói với con là ba ủng hộ nếu con muốn theo nghề. Nhưng đừng có áp lực gì cả. Mình làm tới đâu bằng tất cả sự nỗ lực của mình, bằng tất cả trái tim, bằng tất cả sự quyết tâm của mình trong nghề. Một ngày nào đó, nếu mình luôn giữ sự thành tâm, làm nghề nghiêm túc và dành tình yêu cho nghề thì những nỗ lực ấy sẽ được ghi nhận, cơ hội tỏa sáng cũng sẽ đến”, nam nghệ sĩ chia sẻ.