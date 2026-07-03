Kim Tử Long làm live show ‘khủng’ kỷ niệm 60 năm cuộc đời

NSƯT Kim Tử Long không nghĩ đến chuyện lãi lỗ khi làm live show Ảnh: L.X

NSƯT Kim Tử Long vừa công bố thực hiện live show đặc biệt mang tên Không phai, nhân dịp kỷ niệm 60 năm cuộc đời. Theo nam nghệ sĩ, chương trình không chỉ đánh dấu cột mốc ý nghĩa trong cuộc đời mà còn là dịp nhìn lại hành trình nhiều năm gắn bó với sân khấu.

"Cái tên Không phai như một lời khẳng định về tình yêu nghề, tình nghệ sĩ và đặc biệt là tình cảm nồng hậu mà khán giả đã dành cho tôi suốt bao thập kỷ qua. Dù thời gian có trôi đi, nhưng ngọn lửa đam mê và hào quang sân khấu trong tôi chưa bao giờ phai nhạt. Đây không chỉ là một liveshow mà còn là lời tri ân từ đáy lòng tôi gửi đến những khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ cái tên Kim Tử Long", nam nghệ sĩ bày tỏ.

Theo Kim Tử Long, live show lần này được đầu tư quy mô lớn, quy tụ hơn 100 nghệ sĩ, diễn viên, vũ đoàn cùng đội ngũ võ thuật chuyên nghiệp. Chương trình còn có sự góp mặt của nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã đồng hành với anh trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật. Danh tính các khách mời hiện vẫn được ê kíp giữ kín để tạo bất ngờ cho khán giả trong đêm diễn.

Kim Tử Long nhìn lại 60 năm cuộc đời qua live show Không phai

Nam nghệ sĩ cho biết sẽ tái hiện những vai diễn làm nên tên tuổi trong live show Ảnh: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, NSƯT Kim Tử Long cho biết anh quyết định thực hiện live show đúng dịp sinh nhật lần thứ 60 như một dấu mốc nhìn lại hành trình cuộc đời và nhiều năm gắn bó với sân khấu.

"Khi con người chạm đến cột mốc 60 tuổi thì cũng là lúc có thể ngẫm lại chặng đường đời mình đã đi qua, xem mình đã làm được gì. Nếu vẫn còn điều gì đọng lại trong lòng khán giả, trong lòng người mộ điệu thì tôi muốn mang những ký ức ấy trở lại, tái hiện những vai diễn mà họ từng yêu mến", nam nghệ sĩ bày tỏ.

Theo Kim Tử Long, live show sẽ tái hiện nhiều vai diễn gắn liền với tên tuổi của anh, song danh sách cụ thể vẫn được giữ kín đến buổi họp báo chính thức. Nam nghệ sĩ cho biết hiện anh phải cân nhắc giữa rất nhiều vai diễn bởi thời lượng chương trình có hạn, trong khi mỗi trích đoạn sân khấu cần khoảng 20-25 phút để thể hiện trọn vẹn.

Một trong những vai diễn đầu tiên được Kim Tử Long tiết lộ sẽ xuất hiện trong live show là Lục Vân Tiên. "Đó là vai diễn mang về cho tôi giải thưởng Trần Hữu Trang năm 1992 và giải Diễn viên xuất sắc tại Liên hoan Sân khấu. Đây là một trong những vai diễn ấn tượng mà tôi đã quyết định lựa chọn", anh nói.

Về dàn khách mời, Kim Tử Long cho biết đã gửi lời mời đến nhiều đồng nghiệp gắn bó trong suốt sự nghiệp cũng như các nghệ sĩ trẻ. Tuy nhiên, anh sẽ công bố danh sách theo từng giai đoạn để tạo bất ngờ cho khán giả. Riêng nghệ sĩ Ngọc Huyền là cái tên đầu tiên được xác nhận.

"Ngọc Huyền là một trong những người đã đồng hành với tôi trong tất cả các live show. Dù cuộc đời có trải qua nhiều biến cố, tôi và Ngọc Huyền vẫn sẽ đồng hành trên con đường nghệ thuật, cùng xuất hiện trong những vai diễn", nam nghệ sĩ cho biết.