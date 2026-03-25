Vì sao Kim Tử Long vắng mặt trong đêm nhạc của ‘người tình sân khấu’?

Nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền có dịp hội ngộ với khán giả trong minishow Duyên tình được tổ chức tại phòng trà Không Tên ngày 29.3. Với cô, đây không chỉ là đêm diễn đơn thuần, mà còn là dịp để nhìn lại chặng hành trình 42 năm gắn bó với nghệ thuật cải lương, đồng thời tri ân những người ơn trong sự nghiệp.

Theo tiết lộ, Ngọc Huyền sẽ hóa thân vào những nhân vật đã làm nên tên tuổi của cô suốt hơn 4 thập kỷ qua. Khán giả sẽ được sống lại với nỗi đau của Lan trong trích đoạn kinh điển Lan và Điệp (kết hợp cùng NSƯT Vũ Luân), chứng kiến vẻ oai phong, sắc sảo của Mạnh Lệ Quân (kết hợp cùng nghệ sĩ Bình Tinh). Đặc biệt, sự kết hợp giữa Ngọc Huyền và NSƯT Võ Minh Lâm trong ca cảnh Tơ thắm Tây Sơn và màn sánh đôi cùng Jack Long trong trích đoạn Tấm Cám hứa hẹn mang đến bất ngờ cho người xem.

Chia sẻ về chủ đề Duyên tình, Ngọc Huyền xúc động cho biết chương trình là lời tri ân sâu sắc gửi đến khán giả - những người đã luôn yêu thương và đồng hành cùng cô qua từng vai diễn. Đồng thời, đây cũng là lời biết ơn chân thành gửi đến cố nghệ sĩ Bạch Mai cùng các bậc tiền bối khác trong nghề.

Theo nữ nghệ sĩ, đêm nhạc có ý nghĩa đặc biệt trong chặng đường ca hát của cô. “Mỗi năm, tôi vẫn muốn thực hiện một đêm nhạc như vậy vì đó là cột mốc đáng nhớ. Tôi quan niệm rằng thời gian khi đã trôi qua rồi thì mình không thể nào tìm lại được”, giọng ca cải lương bộc bạch.

Đối với Ngọc Huyền, việc chuẩn bị chỉn chu cho từng tiết mục là một thử thách lớn. Những ngày ở Mỹ, giọng ca cải lương cố gắng dành thời gian tập các bài hát riêng, đồng thời định hướng cách diễn xuất trên sân khấu. Sau khi về Việt Nam, Ngọc Huyền nhanh chóng bước vào guồng quay kết hợp với các bạn diễn để tạo nên một chương trình chất lượng. Dù gặp chút vấn đề vì trái múi giờ song nữ nghệ sĩ vẫn cố gắng cân bằng để toàn tâm toàn ý cho đêm nhạc.

Khi được hỏi về chuyện đầu tư chi phí cho chương trình, Ngọc Huyền bày tỏ quan điểm: “Đã là đam mê thì chuyện kinh phí không còn là vấn đề khiến tôi suy nghĩ”. Nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm: “Nếu đêm nhạc kín khán giả thì sẽ không lỗ, điển hình như năm 2025 tôi huề vốn. Còn năm nay thì có thể sẽ lỗ, nhưng tôi 'mè nheo' với gia đình, mỗi năm một đêm nhạc như vậy thì vẫn ổn. Chẳng hạn như phim Yêu nhau ngày nắng ấm tôi lỗ nặng, nhưng có gia đình hỗ trợ, đến giờ tôi vẫn nợ con gái Hà Tiên 10.000 USD”.

Trước thắc mắc về việc không mời “người tình sân khấu” Kim Tử Long tham gia đêm nhạc, Ngọc Huyền cho biết do vướng lịch trình. Cô nói đồng nghiệp đang tất bật với công việc, trong khi phòng trà chỉ còn đúng ngày 29.3 nên cô quyết tâm thực hiện.

“Năm ngoái trong đêm nhạc chỉ có tôi và anh Kim Tử Long, còn năm nay có thêm Vũ Luân, Võ Minh Lâm… Những show sau nếu tiếp tục thực hiện tôi sẽ mời thêm nghệ sĩ Minh Vương, nghệ sĩ Trọng Phúc, nghệ sĩ Trọng Nghĩa, nghệ sĩ Ngân Tuấn, những thế hệ từng hát chung với mình để lưu giữ kỷ niệm khi còn có thể”, giọng ca cải lương cho hay.