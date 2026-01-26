Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Xem - Nghe

NSƯT Tuyết Thu, Việt Hương gây ấn tượng với 'Con gái chị Hằng'

Khánh Ngân
Khánh Ngân
26/01/2026 10:05 GMT+7

Con gái chị Hằng có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ như NSƯT Minh Nhí, NSƯT Tuyết Thu, Việt Hương... Vở diễn được chuyển thể từ cải lương trong hình thức dàn dựng mới, hướng đến việc kết nối khán giả trẻ.

Sân khấu kịch Trương Hùng Minh vừa giới thiệu đến khán giả vở kịch Con gái chị Hằng phiên bản cảm tác từ tác phẩm cải lương kinh điển cùng tên của hai cố soạn giả Hải Triều và Hoa Phượng. Vở diễn do Thạch Ngọc Hoàng biên kịch, Ngọc Duyên đạo diễn, cùng sự cố vấn nghệ thuật của NSND Trần Ngọc Giàu.

NSƯT Tuyết Thu, Việt Hương lấy nước mắt khán giả với 'Con gái chị Hằng' - Ảnh 1.

Con gái chị Hằng quy tụ dàn diễn viên như Minh Nhí, Tuyết Thu, Việt Hương...

Ảnh: SK Trương Hùng Minh

Bên cạnh đó vở diễn còn có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ gạo cội, giàu kinh nghiệm sân khấu: NSƯT Minh Nhí, NSƯT Tuyết Thu, Việt Hương, NSND Hữu Quốc, Công Danh, cùng các nghệ sĩ trẻ Maika, Bảo Kun, Bảo Bảo, Thạch Thảo, Quách Thành Nhân, Trung Tín, Song Duy...

Vở kịch xoay quanh cuộc đời đầy bi kịch của nhân vật Lệ Hằng (do NSƯT Tuyết Thu) đảm nhận, một người phụ nữ làm nghề vũ nữ, số phận truân chuyên, tủi nhục, bị người đời xem như một món hàng.

NSƯT Tuyết Thu trở thành tiêu điểm của bản dựng này khi thực hiện nhiệm vụ làm mới một nhân vật kinh điển, dẫn dắt người xem đi qua các trạng thái tâm lý từ niềm vui, hạnh phúc đến bi kịch giằng xé. Vai diễn không chỉ khơi dậy lòng xót xa trước một kiếp người ngây thơ, cả tin mà còn làm nổi bật phẩm chất kiên cường, nghĩa tình cùng tình mẫu tử thiêng liêng được nhân vật giữ gìn đến tận cùng.

- Ảnh 2.

Vở diễn cho thấy tâm huyết của ê kíp sân khấu Trương Hùng Minh trong việc làm mới một tác phẩm cải lương kinh điển

Ảnh: SK Trương Hùng Minh

Đối lập với Lệ Hằng, sự xuất hiện của nhân vật Mỹ Hà (Việt Hương thủ vai) tha hóa khi trượt dài từ vũ trường vào con đường sai trái, lún sâu vào sai lầm. Việc gia tăng các tuyến nhân vật mới không chỉ củng cố tính kịch tính mà còn tạo ra các tình huống xung đột và hồi hộp bổ trợ cho tác phẩm.

Bên cạnh yếu tố diễn xuất, việc đưa ca khúc Nhan hồng phận bạc do Bảo Kun và Ngọc Báu thể hiện vào cấu trúc vở diễn giữ vai trò một công cụ điều tiết nhịp trình diễn và phân bố áp lực tâm lý. Trong quá trình điều chỉnh đó, hệ thống tư tưởng và trục bi kịch trung tâm của nguyên tác vẫn được duy trì. 

Thời gian qua, sân khấu Trương Hùng Minh liên tục trình làng những vở diễn mới phục vụ khán giả. Trước đó, khi được hỏi về việc đầu tư cho sân khấu dù đối diện với nhiều rủi ro, Việt Hương cho hay cô xem sân khấu là cái nôi, làm nên tên tuổi của mình trong nghệ thuật. Khi có chỗ đứng nhất định trong nghề, nữ nghệ sĩ muốn quay lại, cùng với người thầy của mình hỗ trợ đàn em.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
