Đời nghệ sĩ

Việt Hương nhận liên tiếp 3 giải thưởng, tiết lộ về ‘hậu phương’ vững chắc

Thạch Anh
Thạch Anh
16/01/2026 20:09 GMT+7

Việt Hương tiếp tục đón tin vui khi được vinh danh ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc phim điện ảnh cho vai diễn trong 'Chị dâu', cùng với nghệ sĩ Hồng Đào trong bộ phim 'Mang mẹ đi bỏ'.

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật của Việt Hương khi nữ nghệ sĩ liên tiếp gặt hái những giải thưởng quan trọng. Với Chị dâu, cô gây ấn tượng qua Hai Nhị - một nhân vật có chiều sâu tâm lý. Trước đó, vai diễn này đã mang về cho cô giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2025, đồng thời giúp Việt Hương đồng đoạt giải tại Ngôi sao xanh lần thứ 12.

Việt Hương nhận liên tiếp 3 giải thưởng, tiết lộ về ‘hậu phương’ vững chắc- Ảnh 1.

Việt Hương vỡ òa khi nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc

Ảnh: NVCC

Chia sẻ khi đón nhận giải thưởng Cánh diều, Việt Hương xúc động gửi lời tri ân: "Cảm ơn Hội điện ảnh, cảm ơn sự yêu mến của khán giả, cảm ơn ê kíp làm phim Chị dâu, cảm ơn đạo diễn Khương Ngọc đã tin tưởng và trao cho tôi cơ hội được sống trọn vẹn với vai diễn này”. Đặc biệt, nữ nghệ sĩ gửi lời nhắn nhủ đầy yêu thương đến đàn em Khương Ngọc: “Giải thưởng này là của con, má (cách gọi thân mật) chỉ cầm giùm thôi”.

Với Việt Hương, giải thưởng điện ảnh liên tiếp trong năm 2025 không chỉ là sự ghi nhận cho vai diễn, mà còn là trái ngọt cho hành trình nghệ thuật suốt 30 năm qua. Từ sân khấu đến truyền hình hay điện ảnh, diễn viên 7X không ngừng làm mới mình, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để chinh phục những dạng vai mang màu sắc khác nhau. Điều đó còn được thể hiện ở việc Việt Hương không ngại cạo trọc đầu hay tăng cân trong thời gian ngắn để phù hợp với nhân vật.

Việt Hương tâm sự mỗi vai diễn là sự dấn thân nghiêm túc, thể hiện tình yêu nghề. Cô chia sẻ khi nhìn vào hành trình của mình, nhiều người thắc mắc khi bản thân đã có cuộc sống đủ đầy nhưng vẫn miệt mài với từng nhân vật. Học trò của nghệ sĩ Minh Nhí khẳng định chính niềm đam mê, mong muốn thử sức ở những dạng vai mới mẻ đã thôi thúc cô không ngừng cố gắng.

Việt Hương nhận liên tiếp 3 giải thưởng, tiết lộ về ‘hậu phương’ vững chắc- Ảnh 2.

Diễn viên 7X hội ngộ Khương Ngọc, Lâm Thanh Mỹ tại sự kiện

Ảnh: NVCC

Việt Hương sau 'Chị dâu'

Khi được hỏi về áp lực sau loạt thành công vừa qua, Việt Hương quan niệm mỗi giải thưởng là sự nhìn nhận, đánh giá về một vai diễn, giúp cho những tác phẩm sau khi quyết định nhận lời tham gia cô sẽ kỹ càng, chu đáo hơn. Tuy nhiên, điều đó không tạo cho nữ nghệ sĩ 7X áp lực. Cô nghĩ rằng nếu bản thân bị ảnh hưởng bởi điều này cũng sẽ khó có tinh thần thoải mái, dẫn đến việc làm không tốt trong những dự án sau.

Diễn viên phim Chị dâu chia sẻ: “Tất nhiên trong vai trò một diễn viên, tôi vẫn hy vọng được hóa thân thành nhiều dạng nhân vật khác, từ đó khán giả cũng sẽ nhìn thấy một khía cạnh khác của Việt Hương. Từ trước đến nay, mọi người nghĩ rằng nếu giao vai hài tôi sẽ làm tốt. Vì vậy, nhiều khán giả cũng bất ngờ khi tôi đạt được 3 giải thưởng ở một dạng nhân vật khác. Cho nên khi nói về áp lực, tôi chỉ nghĩ bản thân phải làm sao để biến hóa nhiều hơn trong các vai diễn”.

Ngoài nỗ lực của bản thân, Việt Hương thừa nhận thành công của cô còn đến từ sự hậu thuẫn của gia đình. Nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Người ta nói rằng trong cuộc sống hôn nhân phải đồng vợ, đồng chồng. Người bạn đời đã ủng hộ tôi theo đuổi công việc nghệ thuật, đồng thời hỗ trợ tất cả các mặt khác để tôi có thể yên tâm khi làm nghề. Chẳng hạn như khi tham gia một dự án, tôi phải có mặt tại phim trường suốt 1-2 tháng, chưa kể còn khâu tiền kỳ và hậu kỳ. Đương nhiên bất kỳ sự thành công của người chồng hay người vợ nào cũng đều có bóng dáng của người bạn đời phía sau”.

Việt Hương đón tin vui ở tuổi 50

Việt Hương đón tin vui ở tuổi 50

Tại lễ trao giải Ngôi sao xanh 2025, nghệ sĩ Việt Hương bất ngờ được xướng tên Nữ diễn viên chính xuất sắc ở hạng mục Điện ảnh. Diễn viên Lê Phương cũng được trao cúp ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất thuộc hạng mục Phim chiếu mạng.

Việt Hương Nghệ sĩ Việt Hương Cánh diều Chị dâu Khương Ngọc
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

© 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
