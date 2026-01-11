Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Việt Hương đón tin vui ở tuổi 50

Lạc Xuân
Lạc Xuân
11/01/2026 16:06 GMT+7

Tại lễ trao giải Ngôi sao xanh 2025, nghệ sĩ Việt Hương bất ngờ được xướng tên Nữ diễn viên chính xuất sắc ở hạng mục Điện ảnh. Diễn viên Lê Phương cũng được trao cúp ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất thuộc hạng mục Phim chiếu mạng.

Việt Hương đón tin vui ở tuổi 50- Ảnh 1.

Việt Hương cho biết 2025 là năm may mắn với cô

ẢNH: BTC

Tối 10.1, lễ trao giải Ngôi sao xanh 2025 diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM). Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã vinh danh các tác phẩm, nhà sản xuất, ê kíp làm phim và nghệ sĩ ở nhiều hạng mục thuộc lĩnh vực phim điện ảnh, phim truyền hình, phim chiếu mạng và MV âm nhạc. Ở mảng Điện ảnh, Thanh Sơn được xướng tên ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất. Trong khi đó, nghệ sĩ Việt Hương vượt qua Hồng Đào, Đoàn Thiên Ân để giành cúp Nữ diễn viên xuất sắc nhất.

Trên sân khấu nhận giải, Việt Hương xúc động cho biết giải thưởng Ngôi sao xanh năm nay mang ý nghĩa rất đặc biệt với cô. Nữ nghệ sĩ gửi lời cảm ơn đến ê kíp phim Chị dâu, ban giám khảo và khán giả đã luôn ủng hộ mình trong suốt chặng đường làm nghề. "Hai năm vừa qua là giai đoạn bùng nổ của điện ảnh Việt, mở ra nhiều cơ hội cho diễn viên. Ngoài sự chăm chỉ, nỗ lực, điều may mắn lớn nhất của tôi là được khán giả yêu thương. Tôi xin chân thành cảm ơn", Việt Hương chia sẻ.

Việt Hương đón tin vui ở tuổi 50- Ảnh 2.

Hạng mục Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất do hội đồng nghệ thuật bình chọn đã được trao cho Thanh Sơn (phim Tử chiến trên không) và Việt Hương (phim Chị dâu)

ẢNH: BTC

Chia sẻ thêm với Thanh Niên, nữ nghệ sĩ cho biết cô bất ngờ và xúc động khi được xướng tên. Việt Hương nhìn nhận, ngoài nỗ lực cá nhân, thành công của người nghệ sĩ còn cần đến yếu tố may mắn. Cô bộc bạch: "Năm 2025 có lẽ là năm mang đến nhiều may mắn cho tôi. Hồi tháng 7.2025, tôi được nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 3. Và bây giờ, nhờ Chị dâu, tôi lại được xướng tên ở Ngôi sao xanh 2025. Tôi nghĩ ngoài nỗ lực, còn có cả may mắn. Trong nghề này, ngoài tài năng, nỗ lực thì may mắn cũng rất quan trọng".

Với Việt Hương, giải thưởng lần này không chỉ là sự ghi nhận về chuyên môn mà còn là nguồn động viên lớn khi cô dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình. "Với Ma daChị dâu, tôi được khán giả yêu thương dù không đóng hài nữa. Tôi đang ở tuổi 50 và vẫn còn rất nhiều năng lượng để tiếp tục làm nghề. Năm 2026, tôi sẽ cố gắng hơn nữa để tiếp tục được khán giả yêu thương và đồng hành", cô bày tỏ.

Lê Phương cảm ơn chồng con khi nhận giải Ngôi sao xanh

Việt Hương đón tin vui ở tuổi 50- Ảnh 3.

Hạng mục Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của hạng mục Phim chiếu mạng do hội đồng nghệ thuật bình chọn đã được trao cho Lê Quốc Nam (phim Tiệm ăn của quỷ) và Lê Phương (phim Cuộc chiến hạ lưu)

ẢNH: BTC

Cũng tại lễ trao giải năm nay, diễn viên Lê Phương được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất thuộc hạng mục Phim chiếu mạng. Với Lê Phương, đây là cột mốc nhiều cảm xúc khi cách đây 10 năm, cũng tại Nhà hát Hòa Bình, cô từng được vinh danh ở hạng mục Nghệ sĩ kịch nói được yêu thích nhất do khán giả bình chọn.

"Lễ trao giải Ngôi sao xanh 2025 mang đến cho Phương niềm hạnh phúc lớn khi tiếp tục được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất do Hội đồng nghệ thuật bình chọn. Đây là niềm vinh dự rất lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Phương, khi vai chị Bé Gái trong Cuộc chiến hạ lưu được ghi nhận và đánh giá cao", nữ diễn viên chia sẻ.

Việt Hương đón tin vui ở tuổi 50- Ảnh 4.

Nữ diễn viên bày tỏ chồng con là nguồn động viên lớn nhất của mình

ẢNH: BTC

Trong giây phút nhận giải, Lê Phương gửi lời cảm ơn ê kíp Cuộc chiến hạ lưu đã trao cho cô một nhân vật nhiều chiều sâu, giúp bản thân khám phá thêm những khía cạnh cá tính còn tiềm ẩn. Nữ diễn viên cũng dành giải thưởng này cho gia đình, là nguồn động viên lớn nhất của cô trong hành trình làm nghề.

Cô bày tỏ: "Đặc biệt, Phương gửi lời cảm ơn đầy yêu thương đến ba cha con, là nguồn động viên lớn nhất, luôn ủng hộ mọi việc để Phương yên tâm theo đuổi đam mê. Cảm ơn ba mẹ đã luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc, để con có thể bước tiếp sau tất cả những khó khăn và vấp ngã. Phương xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý khán giả gần xa, cùng quý anh chị phóng viên, báo, đài… đã luôn yêu thương, tin tưởng và đồng hành cùng Phương trong suốt chặng đường nghệ thuật lẫn cuộc sống".

Tin liên quan

Việt Hương: Tôi từng muốn cho tiền để thầy Minh Nhí ở nhà

Việt Hương: Tôi từng muốn cho tiền để thầy Minh Nhí ở nhà

Vì không muốn nhìn thấy nghệ sĩ Minh Nhí vất vả nên Việt Hương từng đề nghị chu cấp tiền hằng tháng cho thầy để ông có cuộc sống thoải mái.

Khám phá thêm chủ đề

Việt Hương Thanh Sơn Lê Quốc Nam Lê Phương Ngôi sao xanh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận