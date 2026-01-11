Việt Hương đón tin vui ở tuổi 50

Việt Hương cho biết 2025 là năm may mắn với cô ẢNH: BTC

Tối 10.1, lễ trao giải Ngôi sao xanh 2025 diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM). Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã vinh danh các tác phẩm, nhà sản xuất, ê kíp làm phim và nghệ sĩ ở nhiều hạng mục thuộc lĩnh vực phim điện ảnh, phim truyền hình, phim chiếu mạng và MV âm nhạc. Ở mảng Điện ảnh, Thanh Sơn được xướng tên ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất. Trong khi đó, nghệ sĩ Việt Hương vượt qua Hồng Đào, Đoàn Thiên Ân để giành cúp Nữ diễn viên xuất sắc nhất.

Trên sân khấu nhận giải, Việt Hương xúc động cho biết giải thưởng Ngôi sao xanh năm nay mang ý nghĩa rất đặc biệt với cô. Nữ nghệ sĩ gửi lời cảm ơn đến ê kíp phim Chị dâu, ban giám khảo và khán giả đã luôn ủng hộ mình trong suốt chặng đường làm nghề. "Hai năm vừa qua là giai đoạn bùng nổ của điện ảnh Việt, mở ra nhiều cơ hội cho diễn viên. Ngoài sự chăm chỉ, nỗ lực, điều may mắn lớn nhất của tôi là được khán giả yêu thương. Tôi xin chân thành cảm ơn", Việt Hương chia sẻ.

Hạng mục Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất do hội đồng nghệ thuật bình chọn đã được trao cho Thanh Sơn (phim Tử chiến trên không) và Việt Hương (phim Chị dâu)

Chia sẻ thêm với Thanh Niên, nữ nghệ sĩ cho biết cô bất ngờ và xúc động khi được xướng tên. Việt Hương nhìn nhận, ngoài nỗ lực cá nhân, thành công của người nghệ sĩ còn cần đến yếu tố may mắn. Cô bộc bạch: "Năm 2025 có lẽ là năm mang đến nhiều may mắn cho tôi. Hồi tháng 7.2025, tôi được nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 3. Và bây giờ, nhờ Chị dâu, tôi lại được xướng tên ở Ngôi sao xanh 2025. Tôi nghĩ ngoài nỗ lực, còn có cả may mắn. Trong nghề này, ngoài tài năng, nỗ lực thì may mắn cũng rất quan trọng".

Với Việt Hương, giải thưởng lần này không chỉ là sự ghi nhận về chuyên môn mà còn là nguồn động viên lớn khi cô dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình. "Với Ma da và Chị dâu, tôi được khán giả yêu thương dù không đóng hài nữa. Tôi đang ở tuổi 50 và vẫn còn rất nhiều năng lượng để tiếp tục làm nghề. Năm 2026, tôi sẽ cố gắng hơn nữa để tiếp tục được khán giả yêu thương và đồng hành", cô bày tỏ.

Lê Phương cảm ơn chồng con khi nhận giải Ngôi sao xanh

Hạng mục Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của hạng mục Phim chiếu mạng do hội đồng nghệ thuật bình chọn đã được trao cho Lê Quốc Nam (phim Tiệm ăn của quỷ) và Lê Phương (phim Cuộc chiến hạ lưu)

Cũng tại lễ trao giải năm nay, diễn viên Lê Phương được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất thuộc hạng mục Phim chiếu mạng. Với Lê Phương, đây là cột mốc nhiều cảm xúc khi cách đây 10 năm, cũng tại Nhà hát Hòa Bình, cô từng được vinh danh ở hạng mục Nghệ sĩ kịch nói được yêu thích nhất do khán giả bình chọn.

"Lễ trao giải Ngôi sao xanh 2025 mang đến cho Phương niềm hạnh phúc lớn khi tiếp tục được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất do Hội đồng nghệ thuật bình chọn. Đây là niềm vinh dự rất lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Phương, khi vai chị Bé Gái trong Cuộc chiến hạ lưu được ghi nhận và đánh giá cao", nữ diễn viên chia sẻ.

Nữ diễn viên bày tỏ chồng con là nguồn động viên lớn nhất của mình

Trong giây phút nhận giải, Lê Phương gửi lời cảm ơn ê kíp Cuộc chiến hạ lưu đã trao cho cô một nhân vật nhiều chiều sâu, giúp bản thân khám phá thêm những khía cạnh cá tính còn tiềm ẩn. Nữ diễn viên cũng dành giải thưởng này cho gia đình, là nguồn động viên lớn nhất của cô trong hành trình làm nghề.

Cô bày tỏ: "Đặc biệt, Phương gửi lời cảm ơn đầy yêu thương đến ba cha con, là nguồn động viên lớn nhất, luôn ủng hộ mọi việc để Phương yên tâm theo đuổi đam mê. Cảm ơn ba mẹ đã luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc, để con có thể bước tiếp sau tất cả những khó khăn và vấp ngã. Phương xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý khán giả gần xa, cùng quý anh chị phóng viên, báo, đài… đã luôn yêu thương, tin tưởng và đồng hành cùng Phương trong suốt chặng đường nghệ thuật lẫn cuộc sống".