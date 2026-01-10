Park Shin Hye trải lòng về cuộc sống sau 4 năm kết hôn

Kbizoom đưa tin ngày 10.1, trong cuộc trò chuyện cùng MC Ha Ji Young, Park Shin Hye đã có những chia sẻ thẳng thắn về sự nghiệp, quá trình trưởng thành về mặt tinh thần cũng như cuộc sống gia đình, mang đến cho khán giả cái nhìn gần gũi về những suy nghĩ đã định hình cô cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời thực.

Nỗ lực cân bằng giữa sự nghiệp, hôn nhân và vai trò làm mẹ

Trong chương trình, Park Shin Hye gây chú ý khi chia sẻ quan điểm sống tích cực và điềm tĩnh, đặc biệt là cách cô xây dựng sức mạnh tinh thần. Nữ diễn viên cho biết: "Ngay cả khi tôi đã cố gắng hết sức nhưng kết quả không như mong đợi, tôi vẫn tin rằng mình đã làm tất cả những gì có thể". Cô nói thêm: "Nếu cứ giữ mãi những tổn thương trong lòng, người chịu đau khổ cuối cùng chỉ là chính mình. Vì vậy, điều quan trọng là phải học cách buông bỏ thật nhanh".

Park Shin Hye kết hôn với nam diễn viên Choi Tae Joon vào tháng 1.2022. Cuối tháng 5, nữ chính phim Cô nàng đẹp trai hạ sinh con trai đầu lòng Ảnh: Instagram ssinz7

Những chia sẻ này cho thấy tư duy tập trung vào quá trình thay vì kết quả, điều được cho là đã giúp Park Shin Hye duy trì vị thế của một nữ diễn viên hàng đầu, được công chúng yêu mến suốt hơn một thập kỷ.

Park Shin Hye cũng bày tỏ sự biết ơn và tình cảm dành cho ông xã Choi Tae Joon. Cô nói rằng không phải ai cũng may mắn tìm được người phù hợp trong cuộc đời và trong số những người đó có Choi Tae Joon, người luôn ở bên động viên và ủng hộ cô. Nữ diễn viên gửi lời cảm ơn đến gia đình và chồng, khẳng định anh là nguồn hỗ trợ quan trọng giúp cô tự tin hơn trong công việc lẫn cuộc sống cá nhân.

Park Shin Hye và Choi Tae Joon xây dựng cuộc sống hôn nhân kín tiếng, bình dị sau kết hôn Ảnh: Instagram ssinz7

Trong khi đó, Choi Tae Joon cũng từng hé lộ nhiều điều về cuộc sống hôn nhân của hai người trong một chương trình talkshow, khi anh nhấn mạnh rằng cả hai đều là diễn viên nên thường cố gắng không nhắc đến công việc của đối phương ở nhà để không gây xao nhãng. Choi Tae Joon chia sẻ rằng họ thường trò chuyện về những điều đời thường như chuyện ăn uống hay sinh hoạt gia đình và anh luôn cổ vũ, ủng hộ các dự án của vợ từ góc nhìn của một khán giả chứ không can thiệp sâu vào công việc của cô.

Khi nhìn lại sự nghiệp diễn xuất, Park Shin Hye cho biết The Heirs là dự án có ý nghĩa đặc biệt nhất đối với cô. Nữ diễn viên bày tỏ lòng biết ơn trước tình cảm to lớn mà khán giả dành cho loạt phim thời cô còn mặc đồng phục học sinh như The Heirs, You're Beautiful và Heartstrings, đồng thời cho biết cô rất xúc động khi những tác phẩm này được nhớ đến cho đến tận hôm nay. Tuy nhiên, Park Shin Hye cũng thẳng thắn thừa nhận bản thân thời trẻ từng gặp nhiều khó khăn. Cô chia sẻ rằng ở độ tuổi đôi mươi, mình không giỏi tiếp nhận những lời trêu đùa và trong quá trình quay The Heirs, cô từng phản ứng khá nghiêm túc khi bị bạn diễn chọc ghẹo.

Nữ diễn viên 9X chia sẻ cô cảm thấy trưởng thành và vững vàng hơn kể từ khi lập gia đình Ảnh: Instagram ssinz7

Theo thời gian, khi có thêm trải nghiệm sống và sự thoải mái về mặt cảm xúc, góc nhìn của Park Shin Hye dần thay đổi. Sự chuyển biến này cũng phản ánh rõ trong phong cách diễn xuất của cô. Đáng chú ý, nữ diễn viên cho biết hiện tại cô cảm thấy tự tin hơn với các vai diễn mang màu sắc hài hước. Điều này khiến khán giả càng thêm mong đợi dự án sắp tới Undercover Miss Hong, nơi Park Shin Hye hứa hẹn sẽ thể hiện hình ảnh tươi mới, tự nhiên và giàu năng lượng hơn.

Phần cuối của cuộc trò chuyện trở nên ấm áp và gần gũi khi Park Shin Hye nói về gia đình. Nữ diễn viên hài hước đặt câu hỏi vì sao các bà mẹ và con gái thường hay cãi nhau khi đi du lịch cùng nhau, khiến trường quay tràn ngập tiếng cười. Cô cũng chia sẻ về giấc mơ mang thai của mẹ mình, trong đó xuất hiện hình ảnh nước lũ và một quả hồng chín được đặt an toàn trên bục cao. Giấc mơ này được lý giải là điềm báo về một đứa trẻ sinh ra trong sự che chở và may mắn, điều mà Park Shin Hye cho biết cô luôn cảm nhận rõ ràng trong suốt chặng đường sự nghiệp.

Gửi lời nhắn đầy tình cảm tới mẹ, Park Shin Hye nói: "Việc con được khỏe mạnh có lẽ là niềm hạnh phúc lớn nhất của mẹ", trước khi dí dỏm nói thêm: "Chúng ta hãy cãi nhau ít hơn vào năm 2026 nhé". Làm tăng thêm không khí xúc động của chương trình, mẹ của Park Shin Hye cũng gửi lời nhắn thoại, miêu tả con gái là "một đứa trẻ ấm áp, biết an ủi người khác" và chúc cô một năm mới tràn đầy niềm vui và lòng biết ơn.