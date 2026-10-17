Con trai Hoa khôi Thu Hương tham gia giải đua FIA F4 World Cup 2026

Hoa khôi Thu Hương ủng hộ niềm đam mê của con trai út

Ben Anh Nguyễn (tên thật là Nguyễn Hoài Nam Anh) là con út của Hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hoài Nam. Hiện tại, Ben Anh Nguyễn là sinh viên năm nhất của ngành Kỹ thuật đua xe, Đại học Purdue (Mỹ). Trong những năm gần đây, anh tham gia các giải đua xe khác nhau và vừa đoạt á quân tại Formula Trophy Malaysia 2026.

Ben Anh Nguyễn đam mê tốc độ từ khi còn nhỏ và được gia đình tạo điều kiện theo đuổi đam mê ẢNH: NVCC

Sau giải thưởng, Ben Anh Nguyễn thử sức tại FIA F4 World Cup 2026. "Trường đua Guia Circuit có chiều dài 6,12 km, là một trong những đường đua khắc nghiệt nhất thế giới, với các khúc cua hẹp, tường chắn sát mép đường và chỉ một lỗi nhỏ cũng có thể kết thúc cuộc đua. Vì thế, mục tiêu lớn nhất của tôi là học đường đua, chạy sạch và về đích, chứ không đặt nặng thành tích. Việc có mặt trên vạch xuất phát là một dấu mốc của tôi", Ben Anh Nguyễn cho biết.

Sinh ra trong gia đình có điều kiện kinh tế vững vàng, Ben Anh Nguyễn không chỉ được cha mẹ tạo điều kiện học tập tốt mà còn giúp anh thực hiện niềm đam mê với tốc độ. Từ lúc 6 tuổi, anh thể hiện sự yêu thích với xe đua khi biến phòng của mình thành nơi trưng bày bộ sưu tập xe mô hình. Bên cạnh đó, con trai Hoa hậu Thể thao 1995 dùng tiền lì xì để lắp đặt cả hệ thống mô phỏng đua xe công thức trong phòng riêng và tự tập luyện hàng ngày trong nhiều năm.



Vợ chồng Hoa khôi Thu Hương hạnh phúc vì các con đều học giỏi, có sự nghiệp thành công ẢNH: NVCC

Ngoài ra, Ben Anh Nguyễn còn dành thời gian nghiên cứu về quy trình, công nghệ sản xuất xe, các phương thức cải tiến tốc độ cho các loại xe... Anh tham gia học hè lớp 10 tại Đại học California (Mỹ) để có điều kiện nghiên cứu sâu hơn về xe đua. Năm 15 tuổi, Ben Anh Nguyễn vượt qua 100 tay đua để giành chức vô địch hạng 4SS SPRINT tại giải Go-kart 2024.

Hoa khôi Thu Hương ủng hộ niềm đam mê của con trai

ẢNH: NVCC

"Ở môn thể thao này, chọn đúng đội và đúng người thầy ngay từ đầu quyết định rất nhiều đến việc tay đua tiến bộ nhanh hay chậm. Nếu không có sự đồng hành của cha Nam và sự ủng hộ tuyệt đối của mẹ Hương, tôi đã không thể thực hiện được giấc mơ của mình. Cha mẹ đã đi cùng tôi trên mọi hành trình, để tôi tự tin và chuyên tâm vào chuyên môn", Ben Anh Nguyễn nói.

Ngoài ra, dù có 2 anh trai đang làm việc ở Mỹ, Ben Anh Nguyễn vẫn muốn ở ký túc xá. Đối với anh, đây là cơ hội để mình học cách sống tự lập và biết cách chăm sóc bản thân khi sống xa gia đình. Song song đó, anh tận dụng hệ đua xe mô phỏng tại ký túc xá để luyện tập thêm sau những buổi học ở trường.

