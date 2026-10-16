    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Top 5 Miss Universe Vietnam 2026 'họp nội bộ' tại Báo Thanh Niên

    Top 5 Miss Universe Vietnam 2026 'họp nội bộ' tại Báo Thanh Niên

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số
    Đang gây sốt mạng xã hội, Top 5 Miss Universe Vietnam 2026 gồm Quỳnh Anh, Trịnh Mỹ Anh, Hồng Đăng, Pháo và Emma Lê sẽ cùng xuất hiện trong chương trình On Trending của Báo Thanh Niên.

    Top 5 Miss Universe Vietnam 2026 chia sẻ thẳng thắn về ồn ào

    Quyết định tham gia Miss Universe Vietnam 2026 dù sở hữu các danh hiệu trước đó, Quỳnh Anh, Trịnh Mỹ Anh, Emma Lê và Hồng Đăng nhận được nhiều sự quan tâm. Đến với On Trending, các người đẹp sẽ chia sẻ về động lực trở lại đường đua nhan sắc, lý do phía sau quyết định thử sức cũng như cảm xúc với danh hiệu mới đạt được.

    Top 5 Miss Universe Vietnam 2026 'họp nội bộ' tại Báo Thanh Niên - Ảnh 1.

    Top 5 Miss Universe Vietnam 2026 tham gia thức thách của chương trình

    ẢNH: HỨA HỒNG PHÚC

    Trong khi đó, sự xuất hiện của Pháo tại Miss Universe Vietnam 2026 cũng là tâm điểm chú ý. Vốn tạo dấu ấn riêng trong làng nhạc Việt, rapper 23 tuổi gây tò mò khi thi nhan sắc và giành Á hậu 3. Tại chương trình On Trending, Pháo sẽ lần đầu chia sẻ sâu hơn về lý do đưa ra lựa chọn này.

    Top 5 Miss Universe Vietnam 2026 'họp nội bộ' tại Báo Thanh Niên - Ảnh 2.

    Á hậu Hồng Đăng chia sẻ khúc mắc trong lòng sau Miss Universe Vietnam 2026

    ẢNH: HỨA HỒNG PHÚC

    Bên cạnh hành trình dự thi, những câu chuyện hậu trường của Top 5 Miss Universe Vietnam cũng là chủ đề thu hút nhiều bàn luận trên mạng xã hội. Thông qua chia sẻ trực tiếp từ các người đẹp, On Trending mang đến góc nhìn rõ hơn về áp lực mà họ phải đối mặt trong và sau cuộc thi, thực hư tin đồn lục đục nội bộ, “cơm không lành, canh không ngọt” của các người đẹp. Đáng chú ý, Hoa hậu Quỳnh Anh, Á hậu Hồng Đăng và Emma Lê bật khóc trong lúc chia sẻ về áp lực sau cuộc thi.

    Mời quý khán giả theo dõi chương trình On Trending vào lúc 20 giờ ngày 16.10 trên Thanh Niên Online, YouTube và TikTok iHay TV để nghe chia sẻ từ Top 5 Miss Universe Vietnam 2026.


    Tin liên quan

    ON TRENDING: Minh Kiên thử thách Steven Nguyễn, hé lộ bí quyết trốn thoát 'Trại buôn người'

    ON TRENDING: Minh Kiên thử thách Steven Nguyễn, hé lộ bí quyết trốn thoát 'Trại buôn người'

    Xuất hiện trong On Trending của Báo Thanh Niên, Steven Nguyễn và Á hậu Minh Kiên có dịp chia sẻ câu chuyện thú vị về hành trình hóa thân thành hai anh em Ny và Út Đẹt trong phim điện ảnh Trại buôn người.

    Khám phá thêm chủ đề

    Miss Universe Vietnam Top 5 Hoa hậu Quỳnh Anh Mỹ Anh Emma Lê Hồng Đăng rapper Pháo

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận