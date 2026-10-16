Top 5 Miss Universe Vietnam 2026 'họp nội bộ' tại Báo Thanh Niên

Top 5 Miss Universe Vietnam 2026 chia sẻ thẳng thắn về ồn ào

Quyết định tham gia Miss Universe Vietnam 2026 dù sở hữu các danh hiệu trước đó, Quỳnh Anh, Trịnh Mỹ Anh, Emma Lê và Hồng Đăng nhận được nhiều sự quan tâm. Đến với On Trending, các người đẹp sẽ chia sẻ về động lực trở lại đường đua nhan sắc, lý do phía sau quyết định thử sức cũng như cảm xúc với danh hiệu mới đạt được.

Top 5 Miss Universe Vietnam 2026 tham gia thức thách của chương trình ẢNH: HỨA HỒNG PHÚC

Trong khi đó, sự xuất hiện của Pháo tại Miss Universe Vietnam 2026 cũng là tâm điểm chú ý. Vốn tạo dấu ấn riêng trong làng nhạc Việt, rapper 23 tuổi gây tò mò khi thi nhan sắc và giành Á hậu 3. Tại chương trình On Trending, Pháo sẽ lần đầu chia sẻ sâu hơn về lý do đưa ra lựa chọn này.

Á hậu Hồng Đăng chia sẻ khúc mắc trong lòng sau Miss Universe Vietnam 2026 ẢNH: HỨA HỒNG PHÚC

Bên cạnh hành trình dự thi, những câu chuyện hậu trường của Top 5 Miss Universe Vietnam cũng là chủ đề thu hút nhiều bàn luận trên mạng xã hội. Thông qua chia sẻ trực tiếp từ các người đẹp, On Trending mang đến góc nhìn rõ hơn về áp lực mà họ phải đối mặt trong và sau cuộc thi, thực hư tin đồn lục đục nội bộ, “cơm không lành, canh không ngọt” của các người đẹp. Đáng chú ý, Hoa hậu Quỳnh Anh, Á hậu Hồng Đăng và Emma Lê bật khóc trong lúc chia sẻ về áp lực sau cuộc thi.

Mời quý khán giả theo dõi chương trình On Trending vào lúc 20 giờ ngày 16.10 trên Thanh Niên Online, YouTube và TikTok iHay TV để nghe chia sẻ từ Top 5 Miss Universe Vietnam 2026.



