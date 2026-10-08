Steven Nguyễn nhìn lại hành trình 10 năm thời còn vô danh

Steven Nguyễn thành diễn viên 'ngàn tỉ'

Trò chuyện với MC Quốc Trí tại On Trending, Steven Nguyễn có dịp chia sẻ về chấn thương trong quá trình quay phim Trại buôn người. Đằng sau cảnh quay trên màn ảnh, nam diễn viên 9x trải qua không ít khó khăn khi thực hiện các phân đoạn đòi hỏi thể lực và cường độ làm việc cao. Bên cạnh câu chuyện hậu trường, Steven Nguyễn còn tâm sự về việc liên tiếp góp mặt trong hai tác phẩm đạt doanh thu khủng là Mưa đỏ và Trại buôn người.

Steven Nguyễn và Huỳnh Minh Kiên kết hợp ăn ý trong phim Trại buôn người ẢNH: NGUYÊN ÂN

Theo Steven Nguyễn, để bộ phim đạt doanh thu cao cần có sự cộng hưởng của nhiều yếu tố như chất lượng tác phẩm, câu chuyện, ê-kíp và sự đón nhận của khán giả. Thế nên, thay vì áp lực với thành công đã có, nam diễn viên 9x cho rằng điều quan trọng là tập trung vào công việc của mình và cố gắng hoàn thành tốt vai trò được giao.

Đối với Steven Nguyễn, 10 năm theo đuổi nghệ thuật là hành trình đáng tự hào. Từ chàng trai soát vé kiếm tiền đến diễn viên ngàn tỉ của điện ảnh là sự cố gắng không ngừng nghỉ. Dù đạt được thành công, Steven Nguyễn khẳng định luôn nỗ lực và cống hiến hết mình cho nghệ thuật như những ngày đầu.

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