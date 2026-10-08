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    Steven Nguyễn nhìn lại hành trình 10 năm thời còn vô danh
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    Steven Nguyễn nhìn lại hành trình 10 năm thời còn vô danh

    Khánh Uyên - Trúc Lan
    Trong chương trình On Trending, Steven Nguyễn chia sẻ về chấn thương từng gặp trong quá trình quay phim Trại buôn người. Nam diễn viên cũng có dịp nhìn lại hành trình làm nghề chật vật tìm kiếm từng cơ hội trước khi vươn lên trở thành "nam thần hành động" mới của màn ảnh Việt.

    Steven Nguyễn thành diễn viên 'ngàn tỉ'

    Trò chuyện với MC Quốc Trí tại On Trending, Steven Nguyễn có dịp chia sẻ về chấn thương trong quá trình quay phim Trại buôn người. Đằng sau cảnh quay trên màn ảnh, nam diễn viên 9x trải qua không ít khó khăn khi thực hiện các phân đoạn đòi hỏi thể lực và cường độ làm việc cao. Bên cạnh câu chuyện hậu trường, Steven Nguyễn còn tâm sự về việc liên tiếp góp mặt trong hai tác phẩm đạt doanh thu khủng là Mưa đỏTrại buôn người.

    Steven Nguyễn nói gì với chính mình của 10 năm trước? - Ảnh 1.

    Steven Nguyễn và Huỳnh Minh Kiên kết hợp ăn ý trong phim Trại buôn người

    ẢNH: NGUYÊN ÂN

    Theo Steven Nguyễn, để bộ phim đạt doanh thu cao cần có sự cộng hưởng của nhiều yếu tố như chất lượng tác phẩm, câu chuyện, ê-kíp và sự đón nhận của khán giả. Thế nên, thay vì áp lực với thành công đã có, nam diễn viên 9x cho rằng điều quan trọng là tập trung vào công việc của mình và cố gắng hoàn thành tốt vai trò được giao.

    Đối với Steven Nguyễn, 10 năm theo đuổi nghệ thuật là hành trình đáng tự hào. Từ chàng trai soát vé kiếm tiền đến diễn viên ngàn tỉ của điện ảnh là sự cố gắng không ngừng nghỉ. Dù đạt được thành công, Steven Nguyễn khẳng định luôn nỗ lực và cống hiến hết mình cho nghệ thuật như những ngày đầu.

    Để lắng nghe thêm những chia sẻ của Steven Nguyễn, mời quý vị khán giả đón xem On Trending trên các nền tảng của Thanh Niên Online, Fanpage Báo Thanh Niên cùng kênh YouTube và TikTok iHay TV.

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    Xuất hiện trong On Trending của Báo Thanh Niên, Steven Nguyễn và Á hậu Minh Kiên có dịp chia sẻ câu chuyện thú vị về hành trình hóa thân thành hai anh em Ny và Út Đẹt trong phim điện ảnh Trại buôn người.

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