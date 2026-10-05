NSND Như Quỳnh: Quay phim liên tục 12 tiếng ở tuổi 72

NSND Như Quỳnh có kỷ niệm đáng nhớ khi đóng Trại buôn người

NSND Như Quỳnh sinh năm 1954 tại Hà Nội, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bà là con của hai nghệ sĩ cải lương Tiêu Lang và Kim Xuân. NSND Như Quỳnh tốt nghiệp khóa đầu tiên khoa Cải lương của Trường Nghệ thuật Hà Nội năm 1970 và công tác tại Đoàn cải lương Chuông Vàng. Tuy nhiên, điện ảnh mới là lĩnh vực đưa tên tuổi Như Quỳnh đến gần hơn với công chúng. Bà ghi dấu qua nhiều tác phẩm như Bài ca ra trận, Đến hẹn lại lên, Ngày lễ thánh, Mối tình đầu, Mùa hè chiều thẳng đứng, Xích lô...

NSND Như Quỳnh cho biết con cái luôn thấu hiểu cho niềm đam mê của mẹ ẢNH: ĐPCC

Sau nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật, NSND Như Quỳnh vẫn không ngừng thử sức với những dạng vai mới. Trong Trại buôn người, bà hóa thân thành bà Nhân, người mẹ có con trai bị lừa vào đường dây tội phạm. Để tìm con, nhân vật này chấp nhận thâm nhập vào tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia. Khi hai mẹ con gặp lại, bà Nhân đau đớn chứng kiến con trai bị hành hạ vì không hoàn thành KPI được giao.

Dấu ấn đậm nét của NSND Như Quỳnh nằm ở hành trình chuyển biến tâm lý của nhân vật bà Nhân. Không chỉ dấn thân vào hành trình hiểm nguy để tiếp cận nơi con bị giam giữ, người mẹ ấy còn phải liên tiếp đối mặt và gặm nhấm nỗi đau xé lòng trước biến cố nghiệt ngã.

Để hoàn thành vai diễn, NSND Như Quỳnh đối mặt với cường độ làm việc cao ở tuổi ngoài 70. Trong 5 ngày quay ở An Giang, nữ nghệ sĩ thức dậy từ 3 giờ sáng và làm việc đến 18 giờ. Khi đoàn phim trở lại TP.HCM, lịch quay đêm tiếp tục kéo dài suốt nhiều ngày, có khi từ chiều đến sáng hôm sau. Tuy mệt mỏi nhưng nữ nghệ sĩ 72 tuổi bày tỏ hạnh phúc, xem đây là kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp làm nghề của mình. Tính đến thời điểm hiện tại, bộ phim của Toni Dương Bảo Anh và Mèo Bích Trang đạt doanh thu 300 tỉ đồng.