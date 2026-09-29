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    Khánh My xin lỗi vợ Quách Ngọc Tuyên, làm rõ lời đồn phú bà showbiz
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    Khánh My xin lỗi vợ Quách Ngọc Tuyên, làm rõ lời đồn phú bà showbiz

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số
    Trong minitalk của Báo Thanh Niên, Khánh My không chỉ chia sẻ chuyện hậu trường đóng phim Trại buôn người, mà còn lên tiếng về tin đồn sống sung sướng dù không hoạt động nghệ thuật sôi nổi.

    Khánh My: 'Nếu sợ cực khổ, tôi đã không làm diễn viên'

    Sau 4 ngày chính thức ra rạp, Trại buôn người thu hơn 120 tỉ đồng, nhận sự quan tâm của khán giả yêu điện ảnh nhờ câu chuyện cảnh tỉnh việc nhẹ lương cao được làm chỉn chu, xúc động. Bên cạnh nhóm nạn nhân tìm cách chống trả, trốn thoát, bộ phim còn khắc họa những thân phận không lối thoát, trong đó có nhân vật của Quách Ngọc Tuyên và Khánh My.

    Khánh My xin lỗi vợ Quách Ngọc Tuyên, làm rõ lời đồn phú bà showbiz - Ảnh 1.

    Quách Ngọc Tuyên, Khánh My không ngại gian khổ khi làm nghệ thuật

    ẢNH: ĐPCC

    Giữa những phân đoạn hành động dồn dập, khoảnh khắc tình cảm của Quách Ngọc Tuyên và Khánh My tạo nên khoảng lặng hiếm hoi trong mạch phim. Nam diễn viên 42 tuổi tiết lộ bà xã đã hờn dỗi mình sau khi xem cảnh anh và bạn diễn chạm môi. Ngay lập tức, Khánh My chủ động gửi lời xin lỗi đến vợ của Quách Ngọc Tuyên.

    Theo Quách Ngọc Tuyên, Trại buôn người là bộ phim cực nhất mà anh từng tham gia trong 20 năm làm nghề. Nam diễn viên không chỉ phải thể hiện những phân đoạn tâm lý nặng mà còn thực hiện cảnh giằng co ở môi trường nước ô nhiễm. Dù gặp nhiều khó khăn, Quách Ngọc Tuyên và Khánh My vẫn nỗ lực hoàn thành các cảnh quay để mang đến hình ảnh chân thực trên màn ảnh.

    Khánh My cho biết cô không ngại gian khổ khi lựa chọn theo đuổi nghề diễn. Nữ diễn viên cũng khẳng định cuộc sống của cô không sung sướng như nhiều người vẫn nghĩ. Cô vẫn phải làm việc và nỗ lực kiếm tiền như nhiều đồng nghiệp khác. Hiện tại, tác phẩm của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh và nhà sản xuất Mèo Bích Trang đạt doanh thu hơn 120 tỉ đồng và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

    Khánh My xin lỗi vợ Quách Ngọc Tuyên, làm rõ lời đồn phú bà showbiz

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    Chiều 22.9, tại TP.HCM, nữ diễn viên Khánh My bất ngờ có mặt tại buổi khai máy bộ phim 'Trại buôn người' cùng dàn diễn viên tài năng như Steven Nguyễn, Quách Ngọc Tuyên, Long Điền... Là dự án đánh dấu sự tái xuất điện ảnh sau 8 năm vắng bóng, cô cho biết dành rất nhiều tâm sức casting và không quan trọng thù lao.

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    Khánh My Quách Ngọc Tuyên trại buôn người phim điện ảnh

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